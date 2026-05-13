Zdravnik, ki je dočakal 103 leta, razkril tri nasvete za dolgo in srečno življenje

Howard Tucker, ameriški nevrolog, ki ga je Guinnessova knjiga rekordov pri 103 letih razglasila za najstarejšega aktivnega zdravnika na svetu, je tik pred smrtjo delil svoje življenjske nasvete za dolgo, srečno in izpolnjeno življenje.

Howard Tucker je umrl decembra lani v starosti 103 let, kmalu po tem, ko je za CNBC Make It napisal esej o dolgoživosti. Z dovoljenjem njegove družine so ga objavili v preteklih dneh.

Zdravnik, ki je več kot 75 let delal v medicini, je verjel, da skrivnost dolgoživosti ni v eni čudežni formuli, temveč v vsakodnevnih navadah in življenjskem pogledu.

To so nasveti, ki jim je tudi sam sledil vse svoje življenje:

Foto: Shutterstock

Aktivni možgani so ključ do dolgoživosti

Tucker je vse življenje poudarjal, da morajo možgani ostati aktivni. Po njegovem mnenju je um podoben mišici – če ga ne uporabljamo, začne pešati. Prav delo mu je pomagalo, da je ostal mentalno oster tudi v pozni starosti. Ko se je eno poglavje njegove kariere končalo, je poiskal nove izzive, od medicinsko-pravnega svetovanja do učenja uporabe družbenih omrežij.

V svojih šestdesetih letih je celo obiskoval pravno fakulteto ob rednem delu zdravnika in pri 67 letih opravil pravosodni izpit v Ohiu. Ne zato, da bi postavljal rekorde, ampak zato, ker ga je zanimalo učenje novih stvari.

Po njegovem mnenju ni nujno, da človek ostane aktiven le na službenem področju. Pomembno je, da bere, se uči novih veščin, igra glasbo, prostovoljno pomaga ali se druži z ljudmi. Tucker je pogosto opažal, da ljudje začnejo hitro pešati, ko izgubijo stik z okolico in prenehajo intelektualno sodelovati v svetu okoli sebe.

Foto: Shutterstock

Jeza in zamere škodujejo zdravju

Čeprav so ga ljudje pogosto spraševali o prehrani in telovadbi, je Tucker verjel, da ima velik vpliv na zdravje človekov pogled na življenje. V več kot stoletju življenja je doživel razočaranja, izgube in krivice, vendar ni verjel v to, da bi človek v sebi nosil sovraštvo.

Po njegovih besedah jeza in zamere porabljajo ogromno energije ter negativno vplivajo na telo. Dolgotrajen stres lahko zviša krvni tlak, poveča raven stresnih hormonov in dolgoročno poveča tveganje za bolezni srca. Še večjo škodo pa povzroča psihični napor, ki ga prinaša nenehno gojenje zamer.

Tucker ni zagovarjal pozabljanja slabih dejanj ali opravičevanja slabega vedenja. Verjel pa je, da človek ne sme dovoliti, da grenkoba prevzame njegovo življenje. Namesto tega je svetoval, naj energijo usmerimo v odnose, radovednost in stvari, ki življenju dajejo smisel.

Foto: Shutterstock

Uživajte življenje, vendar zmerno

Howard Tucker ni verjel v strogo odrekanje užitkom. Rad je spil martini in užival ob dobrem zrezku, njegova žena Sue, s katero sta bila poročena 68 let, pa je po njegovih besedah izvrstno kuhala. Kljub temu je poudarjal pomen ravnovesja in zmernosti.

Njegova prehrana je vključevala veliko zelenjave in solate, vendar si nikoli ni prepovedal hrane ali pijače, ki jo je imel rad. Po njegovem mnenju prav zmernost omogoča, da človek dolgoročno uživa življenje brez pretiravanja.

Prepričan je bil, da lahko pretiravanje škodi, a tudi strogo odrekanje ni prava pot. Zato je njegov glavni nasvet ostal preprost: ohranjajte aktiven um, ne nosite v sebi grenkobe in znajte uživati življenje. Vsak dan je namreč nova priložnost, da živimo dobro.