Zakaj se nekateri ljudje vedno vidijo kot žrtve in kako shajati z njimi

Nekateri ljudje ne govorijo o svojih težavah le zato, da bi jih delili. Če jih poslušate dlje časa, opazite, da njihov način pripovedovanja vpliva na vas, vas pritegne, vzbudi skrb in vas postopoma postavi v vlogo nekoga, ki jih mora razumeti in podpirati. Sogovornik postane žrtev, ki jo "morate rešiti".

Njihove zgodbe običajno niso nič posebnega in so podobne težavam vseh ljudi: izzivi v odnosih, razočaranja, občutki krivice … Težava pa je, da se k njim nenehno vračajo in jih postavljajo v središče svojega življenja kot razlog, zakaj jim danes ne gre dobro.

Na začetku je vaš odziv povsem naraven. Poslušate, želite pomagati in razmišljate o njihovi situaciji. A pogovor se ne premakne naprej, ves čas se vrti okoli iste bolečine, in namesto da bi se vprašali, kaj lahko spremenijo, krivdo usmerijo navzven, na druge ljudi ali okoliščine. Tako postopoma postanete nekdo, ki posluša, skrbi, pomirja in skuša rešiti situacijo, poroča Psychology Today.

Pod ranljivostjo se skriva občutek upravičenosti

Kadar ljudje sebe vidijo kot žrtev, lažje pridobijo podporo drugih, saj se pomoč zdi upravičena. Hkrati pa se njihov pogled hitro spremeni, ko jim stvari začnejo iti bolje. Takrat pride v ospredje drugačna podoba, začnejo se dojemati kot sposobni, izstopajoči in kot nekdo, ki mu uspeh pravzaprav pripada.

Tako obstajata dve plati: ko jim ne gre, so žrtve, ko jim gre, pa se vidijo kot nekdo, ki je bil vedno poseben. V obeh primerih jih spremlja občutek, da si zaslužijo več, kot trenutno imajo, in da bi morali v življenju že doseči več.

Na drugi strani pa ljudje, ki jim želijo pomagati, v odnos vlagajo vedno več. Ponujajo nasvete, svoj čas, podporo in pozornost. V resnici pa je odnos večinoma enosmeren – oni prejemajo, vi dajete.

Problem pogosto ni namenjen rešitvi

Medtem ko prejemajo vašo pomoč, se nemalokrat zgodi, da skrb zmanjšajo ali zavrnejo, lahko celo očitajo, da pretiravate. Situacijo predstavijo kot manj resno, kot je bila videti na začetku. Sčasoma postane jasno, da cilj ni rešiti problema, ampak vas pritegniti in vas obdržati na njihovi strani.

Njihove težave postanejo način, kako vas pritegnejo, da se vključite ter začnete vlagati svoj čas in energijo. Ko to storite, se dinamika spremeni. Če se ne odzovete, delujete brezbrižno, če se odzovete, pa lahko hitro dobite občutek, da ste pretiravali. Na koncu ostane občutek, da v takšnem odnosu nikoli ne naredite dovolj.

V takšnih odnosih je ključno, da pravočasno prepoznate vzorec in postavite jasne meje. Sočutje je pomembno, vendar ne na račun lastne energije in časa. Če opazite, da odnos ostaja enosmeren in vas izčrpava, je smiselno narediti korak nazaj. Včasih je najbolj zdrava odločitev prav to, da se iz takšnega odnosa postopoma umaknete.

