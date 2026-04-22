Zakaj odrasli v resnici ne potrebujejo velikega kroga prijateljev

Podoba tesno povezane skupine prijateljev, ki skupaj preživlja dneve, praznuje uspehe in rešuje težave, je globoko zasidrana v popularni kulturi. Serije, kot sta Prijatelji in Seks v mestu, so ustvarile občutek, da bi moral imeti vsak odrasel svojo "ekipo", s katero deli skoraj vsak trenutek življenja.

V resnici pa je ta ideal bolj izjema kot pravilo. Gre za predstavo, ki pogosto ne zdrži stika z realnostjo odraslega življenja, kjer čas, energija in prioritete dobijo drugačno razmerje, poroča revija Time.

Raziskave namreč kažejo, da ima večina odraslih le nekaj tesnih prijateljev, pogosto med enim in štirimi. To ne pomeni socialnega neuspeha ali osamljenosti, ampak naravno prilagoditev življenju, ki vključuje službo, družino, partnerstvo, skrb za dom in druge obveznosti. Na neki točki preprosto ni več prostora za vzdrževanje široke mreže odnosov na enaki ravni bližine.

Namesto širokega kroga poznanstev ljudje sčasoma začnemo vlagati energijo predvsem v odnose, ki so resnično pomembni. To pomeni, da kakovost odnosov postopoma pretehta količino odnosov. Nekaj ljudi, ki nas resnično poznajo, razumejo in sprejemajo, postane vrednejših kot množica površinskih stikov.

Sledila je serija Seks v mestu, ki je prikazovala štiri neločljivo povezane prijateljice. Foto: Profimedia

Zakaj skupine pogosto ne delujejo?

Velike družbe prijateljev lahko na prvi pogled delujejo zabavno, povezano in dinamično, a se v ozadju pogosto skrivajo napetosti, ki jih navzven ni videti. Tekmovanje za pozornost, občutki izključenosti, primerjanje ali neizrečena pričakovanja hitro načnejo dinamiko skupine. Že majhne stvari – kdo koga pogosteje pokliče, kdo je povabljen na katero srečanje ali s kom kdo preživi več časa – lahko povzročijo nesoglasja.

Poleg tega se v skupinah pogosto zgodi, da posamezniki prevzamejo določene vloge. Nekdo je vedno organizator, drugi zabavljač, tretji poslušalec. Namesto pristnosti pride do prilagajanja: biti bolj zabaven, bolj zgovoren ali bolj zanimiv, kot si v resnici, samo zato, da ostaneš del skupine.

Sčasoma takšna dinamika lahko postane naporna. Odnosi, ki bi morali biti sproščujoči, začnejo zahtevati energijo, taktiko in prilagajanje, kar dolgoročno vodi v utrujenost namesto v občutek povezanosti.

Pravzaprav pa so za razliko od skupin odnosi ena-na-ena pogosto bolj iskreni in stabilni. Prav v teh odnosih se razvije občutek varnosti, kjer ni potrebe po dokazovanju ali igranju vlog. Tam lahko obstajamo takšni, kot smo, brez potrebe po ustvarjanju dobrega vtisa.

Strokovnjaki poudarjajo, da smo ljudje bolj "naravnani" na intimne povezave med dvema osebama kot na kompleksno dinamiko večjih skupin. Takšna prijateljstva omogočajo globlje pogovore, več zaupanja, več čustvene varnosti in dolgoročno več zadovoljstva.

Iluzija popolnega družabnega življenja

Občutek, da bi morali imeti veliko družbo, pogosto krepijo družbena omrežja, še prej pa so to uspešno počele serije, kot sta Prijatelji in Seks v mestu, ki sta prikazovali skupino prijateljev, ki so večino časa preživeli skupaj, si delili vse skrivnosti in težave, pa tudi najbolj zabavne trenutke. Takšne zgodbe ustvarjajo vtis, da je stalna skupinska povezanost norma, ne pa izjema.

Tudi danes posnetki nasmejanih skupin, popolnih večerov in druženj ustvarjajo občutek, da imajo drugi bolj izpolnjeno socialno življenje. A to je le podoba, trenutki, ujeti v objektiv, ne pa realen prikaz vsakodnevnih odnosov, ki so pogosto bolj mirni, razpršeni in manj spektakularni.

Opustiti idejo o "idealni družbi prijateljev" ne pomeni, da nam v življenju nekaj manjka. Prav nasprotno, lahko pomeni več miru, manj pritiska in bolj pristne odnose. Namesto, da bi lovili kvantiteto, se vse več ljudi zavestno odloča za manjši krog, v katerem lahko odnosi resnično rastejo in se poglabljajo.

Velika, vedno povezana skupina prijateljev je bolj mit kot pravilo. Resnično pomembni odnosi se pogosto gradijo tiho, v manjšem krogu, tam, kjer ni potrebe po ustvarjanju dobrega vtisa, ampak prostor za iskrenost, zaupanje in občutek, da smo lahko točno takšni, kakršni smo.