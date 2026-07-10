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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
10. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kopalke kopanje Darija Mateja Strah poletje

Petek, 10. 7. 2026, 4.00

6 ur, 41 minut

Večina po kopanju naredi to napako, posledice pa so lahko neprijetne

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
poletje, kopalke | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kopanje je v poletnih dneh skoraj neizogibno, saj poskrbi za zabavo, sprostitev in prijetno osvežitev v vročih dneh. Čeprav ima plavanje številne pozitivne učinke na telo in počutje, pa lahko dolgotrajno nošenje mokrih kopalk povzroči nekaj neprijetnih težav, o katerih se pogosto premalo govori. V nadaljevanju razkrivamo, ali se je po kopanju res priporočljivo preobleči v suhe kopalke in zakaj je ta navada lahko pomembnejša, kot si morda mislite.

Najprej se osredotočimo na kopalke 

Ko kupujemo spodnje perilo, pogosto pozorno preverimo materiale in se odločamo za naravne tkanine, kot je bombaž, saj koži omogočajo dihanje in zmanjšujejo možnost draženja. Pri kopalkah pa na to pogosto pozabimo, saj smo običajno bolj pozorni na videz, kroj in barvo, manj pa razmišljamo o sestavi materiala. 

poletje, kopalke | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

To je zanimivo predvsem zato, ker kopalk skoraj nihče ne nosi samo med plavanjem. Ko smo na dopustu, jih pogosto oblečemo že zjutraj in jih nosimo večji del dneva, ko sedimo na plaži, se sprehajamo po mestu, uživamo na ležalniku ali sedimo v kavarni. Materiali kopalk so sicer zasnovani tako, da se hitro sušijo in ohranjajo obliko, vendar še vedno ustvarjajo nekoliko drugačne pogoje kot zračno spodnje perilo. 

poletje, kopalke | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Popolno okolje za razvoj bakterij 

Mokre kopalke same po sebi niso težava. Težava nastane zaradi okolja, ki ga ustvarijo. Na družbenih omrežjih je primarij Darija Mateja Strah, dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva, opozorila, da lahko dolgotrajno nošenje mokrih kopalk povzroči pogoje, v katerih se lažje razvijejo težave in okužbe. 

Ko vlaga ostane ujeta ob koži, ta postane bolj občutljiva in razdražena. Toplota, vlaga in slabše zračenje skupaj hitro ustvarijo pogoje, ki lahko porušijo naravno ravnovesje intimnega predela.  

Tveganja, na katera ne smemo pozabiti 

Dolgotrajno sedenje v mokrih kopalkah ne vpliva le na udobje. Primarij Darija Mateja Strah, dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva, opozarja, da se lahko ob tem poveča tveganje za glivična vnetja, razdraženo kožo, vnetja nožnice in celo ponavljajoča se vnetja mehurja. 

Kopanje v bazenu tveganja še poveča 

Kopanje v bazenu lahko tveganja dodatno poveča zaradi prisotnosti klora in drugih snovi za vzdrževanje čiste vode. Klor sicer učinkovito uničuje mikroorganizme v vodi, vendar lahko pri nekaterih ljudeh hkrati draži kožo in sluznico. 

poletje, kopalke | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Tudi mokra brisača ni najboljša izbira 

Veliko ljudi po kopanju sedi na mokri brisači ali na vlažni podlagi, kar lahko povzroči podoben učinek kot mokre kopalke. Vlaga se zadržuje ob koži in ustvarja pogoje, ki niso najprijaznejši za občutljive predele telesa. Tudi zaradi tega je priporočljivo po plavanju uporabiti suho brisačo in se čim prej preobleči. 

poletje, kopalke | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kaj torej storiti po kopanju? 

Po kopanju v morju ali bazenu se čim prej preoblecite mokre kopalke v suhe. Če je mogoče, se po kopanju tudi oprhajte, še posebej po obisku bazena, kjer lahko na koži ostanejo ostanki klora. Intimni predel nežno osušite in se izogibajte agresivnim izdelkom za nego, saj lahko dodatno porušijo naravno ravnovesje kože.  

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