Vaši možgani pozabljajo uspehe, a ta preprost trik lahko okrepi samozavest

Možgani pozabijo na uspehe, a nanje lahko opomni preprosta rešitev. Psihologi priporočajo tako imenovano mapo hvale, v kateri zbiramo uspehe, pohvale in pomembne trenutke. Mapa lahko pomaga premagati dvome vase in okrepiti samozavest.

Večina ljudi si brez težav shrani stare račune, fotografije ali navodila za izdelke, precej redkeje pa hranijo dokaze o svojih uspehih. Prav zato psihologi priporočajo ustvarjanje tako imenovane mape hvale (ang. brag folder), zbirke stvari, ki nas spomnijo na to, kaj smo dosegli, premagali in izboljšali.

Kot piše revija Time, ta navada ni namenjena napihovanju ega, ampak temu, da možganom ponudimo bolj realno sliko o sebi. Ljudje smo namreč pogosto nagnjeni k temu, da se osredotočamo na napake, težave in stvari, ki jih še nismo dosegli, medtem ko uspehe hitro pozabimo.

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Zakaj mapa hvale deluje?

Psihologinja Cindra Kamphoff je pomen majhnih zmag opazila, ko je njen oče po operaciji srca preživljal težko obdobje v bolnišnici. Družina je začela zapisovati vsakodnevne zmage – od majhnih napredkov do pomembnih zdravstvenih mejnikov – in jih obešati na steno sobe.

Po njenih besedah jim je to pomagalo, da niso videli le težav, ampak tudi napredek. Enak princip velja v vsakdanjem življenju: namesto da razmišljamo, koliko nam še manjka, se lahko spomnimo, kaj smo že dosegli. "Samozavest ne nastane zaradi lovljenja popolnosti, ampak zaradi prepoznavanja napredka," pravi Kamphoff.

Kaj shraniti v mapo hvale?

Mapa ni namenjena le velikim nagradam ali kariernim uspehom. Vanjo sodijo tudi manjši trenutki, na katere smo ponosni: pohvala sodelavca, prijazno sporočilo prijatelja, uspešno opravljen projekt, osebni izziv, nova veščina ali nekaj, kar smo naredili kljub strahu.

Strokovnjaki priporočajo, da ob vsakem zapisu odgovorimo na štiri vprašanja: Kaj sem dosegel? Zakaj sem na to ponosen? Komu je moj uspeh koristil? Kaj sem se ob tem naučil?

Tako preprost seznam postane bolj oseben opomnik, zakaj je bil določen trenutek pomemben.

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Kako jo ustvariti in uporabljati?

Mapa hvale je lahko karkoli: dokument na računalniku, beležka v telefonu, preglednica ali fizična mapa. Pomembno je predvsem, da jo redno dopolnjujemo.

Strokovnjaki svetujejo, da si enkrat na mesec nastavimo opomnik in se vprašamo: "Kaj sem ta mesec naredil, kar si zasluži mesto v moji mapi?" Če uspehov ne zapišemo, jih pogosto pozabimo.

Kdaj je pravi čas, da jo odpremo?

Mapa dosežkov je še posebej koristna v obdobjih dvoma vase: ob izgubi službe, težkem obdobju v karieri, osebnih neuspehih ali pred pomembnimi izzivi, kot so razgovori za službo ali zahtevni pogovori.

Kot poudarja revija Time, njen namen ni ustvarjanje lažne samozavesti, ampak opomin, da smo že premagali težke stvari in jih lahko premagamo tudi v prihodnje.

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