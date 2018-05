Vas skrbijo krčne žile? Rešite se jih z lahkoto!

Razširjene vene se razume za bolezen modernih časov. Po najnovejših statistikah se polovica populacije bori s to težavo. Največja težava je ta, da se ne ukrepa takoj, ko se razširjene vene pojavijo, ponavadi se problem zanemari in se ukrepa šele, ko se pojavijo bolečine in težave s kožo.

Razširjene vene lahko dobi prav vsak. Moški, ženske, mladi, starejši, fizično aktivni ali neaktivni ljudje. Seveda, če ste fizično aktivni, so možnosti manjše, ampak tudi če ste aktivni, ni nobenega jamstva, da jih nikoli ne boste dobili.

Najpogostejša tarča krčnih žil, ki se jih v glavnem razume kot kozmetični problem, so ljudje med 20. in 40. letom.

Krčne žile so zelo nevarne

Te modre in vijoličaste vijugaste izbokline, ki se najpogosteje pojavljajo na nogah, so še kako nevarne. Če se jih ne zdravi, lahko privedejo celo do nesposobnosti za delo. Z leti se zapleti množijo, žile so bolj jasno vidne, bolečine pa vedno bolj intenzivne.

Zato strokovnjaki svetujejo, da se ukrepa takoj, ko se pojavijo prvi simptomi. To je mogoče izvesti na več načinov, večina ljudi pa bi se rada izognila metodi, ki jo imajo za bolečo - kirurškemu posegu.

Dobra novica je, da se da razširjene vene lahko odstraniti na popolnoma neboleč in preprost način, in to v udobju lastnega doma. To je mogoče s kremo popolnoma naravne sestave - Vein Stopper.

Zapleti, ki jih povzročijo krčne žile

Najprej je pomembno problem krčnih žil razdeliti v dve skupini. Ti sta:

- površinske vene,

- globinske vene.

Površinske vene so tik pod površino kože. So vidne, saj se najpogosteje pojavljajo v obliki debelih vijug in vozličkov, medtem ko so globinske med mišicami in kostmi.

Če se krčnih žil ne zdravi, povzročijo resne in boleče probleme. Najpogostejši so:

pokanje kapilar in manjših ven, kar spremlja razlivanje krvi,

žgoč občutek v venah, ki ga spremlja močna bolečina,

tromboflebitis,

suha koža,

srbečica,

otekanje nog,

žgoč občutek na koži,

trda koža,

odprte rane in čiri,

bakterijske in glivične infekcije,

ekcemi in rane na nogah ...

Seznam zapletov je resnično dolg, zato strokovnjaki svetujejo pravočasen začetek zdravljenja.

Preprečevanje krčnih žil

Da bi preprečili nastanek krčnih žil na svojih nogah, morate slediti naslednjim nasvetom:

potrudite se, da čim manj sedite ali stojite,

če imate priložnost, dvignite noge,

odpočijte noge nad ravnijo srca,

kupite elastične povoje ali nogavice za krčne žile,

ne zdravite varikoznih čirov brez posveta s strokovnjakom,

ne praskajte kože nad venami, ki srbijo, da jih ne bi poškodovali,

masirajte noge in nosite udobno obutev brez visokih pet.

Zdravljenje krčnih žil

Obstajata dva načina za odstranitev krčnih žil: kirurški ali nekirurški. Kirurški način se izvede šele, ko nobena druga metoda zdravljenja ne da rezultatov. Obstajajo primeri, ko je zaradi krvavitve žil potrebna operacija. Zaradi estetskih razlogov se redkokdo odloči za operacijo. Kar zadeva kirurške metode, se ponavadi izvede klasična operacija žil, operacija z vodno paro ali metodo radiovalov ali laserjem.

Med nekirurške metode spadajo konzervativna sklerozatna terapija, sklerozatna terapija in terapija z zdravili. Zaradi preprostosti je najbolj popularna konzervativna metoda. Če se upošteva nasvete strokovnjaka, se lahko prepreči pojav in razvoj krčnih žil. Nasveti so preprosti in lahki, in sicer že prej omenjeni nasveti, povezani s preventivo: počitek nog, izogibanje predolgemu stanju ali sedenju, zmanjšanje debelosti, zmerna fizična aktivnost, uporaba elastičnih povojev ali nogavic in podobno.

Poleg zgoraj navedenih nasvetov je zaželeno vključiti tudi kakšno kremo z naravnimi sestavinami, ki bo pomagala pri številnih neprijetnih simptomih krčnih žil.

Vein Stopper - večstranski udarec na krčne žile

V morju izdelkov, katerih namen je odstraniti krčne žile, izstopa krema Vein Stopper. Njena prednost v primerjavi s podobnimi izdelki so njene učinkovite, naravne sestavine rastlinskega izvora, ki blagodejno delujejo na številne kožne bolezni.

Prednosti uporabe te kreme je mnogo. Je odlična rešitev za otečene, razširjene vene in kapilare, kot tudi za otečene, utrujene in boleče noge. Z redno uporabo koža postane bolj elastična, poškodbe kože pa manjše.

Aloe vera, olje šipka, olje argana, izvleček bodeče lobodike in izvleček zlate rozge so zmagovalna kombinacija, ki postopoma odstrani tako vse simptome krčnih žil kot tudi njihovo vidnost. Vein Stopper je zato najboljša preventiva za krčne žile.

Prvi rezultati se lahko opazni zelo hitro, težko pa je točno določiti čas, v katerem bodo izginile krčne žile in vsi neprijetni simptomi. To je odvisno predvsem od resnosti problema in stopnji razvoja bolezni. Manjši ko je problem oz. nižja je stopnja bolezni, prej bodo rezultati vidni.

Rastlinski pripravki ali Vein Stopper?

Mnogi pomoč za ta problem poiščejo v naravi, kar je pozitivna stvar. Vendar pa je težko najti čiste rastline v odmerku, ki je idealen za zdravljenje krčnih žil. Krema Vein Stopper vsebuje idealen odmerek rastlin, ki so dokazano učinkovite za krčne žile in njihove boleče simptome. Zakaj bi se kdo mučil z nabiranjem zelišč in pripravljanjem krem in gelov, ko pa že obstaja krema, ki jo morate le naročiti?

