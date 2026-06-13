Ko vas naslednjič preplavijo močna čustva, se jih ne trudite na silo umiriti. Namesto tega naredite nekaj veliko preprostejšega: poimenujte občutek, ki ga doživljate.

Psihologi in psihoterapevti poznajo zanimiv trik, s katerim se lahko v trenutku umirite. Gre zgolj za poimenovanje čustva, ki ga čutite. Izgovorite ali si v mislih recite denimo: "To je bes." Samo tri besede in nekaj sekund so lahko dovolj, da preprečite, da bi vas jeza popolnoma prevzela.

Namen tovrstnega označevanja čustev je zmanjšati intenzivnost močnih občutkov.

Ko čustvo poimenujemo, postane bolj razumljivo in manj preplavljajoče. Namesto da bi nas povsem obvladovalo, ga začnemo opazovati z določene distance, kar nam omogoča bolj premišljeno odzivanje, poroča Time.

Zakaj poimenovanje pomaga

Dokler čustva ne prepoznamo in ne poimenujemo, imamo pogosto občutek, da smo mi sami to čustvo. Jeza se na primer kaže kot napetost v telesu, pospešene misli in močna želja po takojšnjem odzivu. Ko pa občutek ubesedimo, se začne njegov vpliv zmanjševati.

Ključna razlika je v načinu izražanja. Strokovnjaki priporočajo, da si rečemo "To je jeza" in ne "Jezen sem". Prvi način poimenovanja namreč ustvari psihološko razdaljo med človekom in čustvom, hkrati pa nas spomni, da je jeza nekaj, kar doživljamo, ne pa nekaj, kar nas definira.

Prav ta kratek premor med občutkom in odzivom je lahko odločilen. Omogoči nam, da se zavestno odločimo, kako bomo ravnali, namesto da bi nas vodil trenutni čustveni odziv.

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Kaj se medtem dogaja v možganih?

Ko smo preplavljeni z določenim čustvom, je amigdala, del možganov, ki zaznava nevarnost in sproža hitre čustvene odzive, zelo aktivna. Ko pa začnemo čustvo opazovati in ga poimenujemo, se aktivirajo tudi področja možganov, povezana z jezikom, analitičnim razmišljanjem in samonadzorom.

Zaradi tega se začne intenzivnost občutka zmanjševati. Čustvo ne izgine, vendar postane bolj obvladljivo. Posameznik lažje razume, kaj doživlja, in se lažje odloči za primeren odziv.

Učinkovitost te metode potrjujejo tudi raziskave. V eni izmed njih so morali ljudje, ki so se bali pajkov, pristopiti k živi taranteli. Tisti, ki so med tem glasno opisovali svoje občutke in poimenovali strah ali tesnobo, so se pajku približali bolj kot udeleženci, ki so ostali tiho. Raziskovalci so ugotovili, da je poimenovanje čustev izboljšalo njihovo sposobnost uravnavanja čustvenih odzivov.

Kako pravilno uporabljati tehniko označevanja čustev

Ko vas preplavijo močni občutki, poskusite najprej prepoznati prevladujoče čustvo. Lahko si rečete: "To je tesnoba", "To je žalost" ali "To je razočaranje".

Ko jasno določite, kaj čutite, lažje razumete tudi svoje potrebe v tistem trenutku. Morda potrebujete pogovor, počitek, podporo bližnje osebe ali zgolj nekaj minut za umiritev.

Jeza pogosto sporoča, da je bila prekoračena neka meja ali da se počutimo ogrožene oziroma nepravično obravnavane. Če čustvo prepoznamo, lahko svojo energijo usmerimo v reševanje težave, namesto v impulzivne odzive, ki jih kasneje obžalujemo.

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Poimenovanje čustev kot vsakodnevna navada

Psihologi priporočajo preprost začetek. Dovolj je, da enkrat na dan zavestno poimenujete močno čustvo, ki ga doživljate, pri čemer ni potrebno, da tehnika takoj postane del vsakega položaja.

Naslednjič, ko boste obtičali v prometnem zastoju, razmišljali o neprijetnem sestanku ali ponoči premlevali dogodke dneva, se za trenutek ustavite in poimenujte občutek, ki ga doživljate.

Sčasoma boste začeli opažati vzorce. Morda se jeza redno pojavlja ob koncu delovnega dne ali pa občutki osamljenosti postanejo izrazitejši zvečer. Prav ti ponavljajoči se vzorci pogosto razkrivajo sprožilce, ki jih je vredno podrobneje raziskati.

Bolj ko znamo prepoznati in poimenovati svoja čustva, bolje razumemo same sebe. In prav to je prvi korak k učinkovitejšemu obvladovanju stresa, jeze in drugih zahtevnih občutkov.

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