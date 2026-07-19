To je razlog, zakaj sadja in zelenjave ne bi smeli samo na hitro splakniti pod vodo

Sadje in zelenjava sta nepogrešljiv del zdrave prehrane, vendar lahko na poti od pridelovalca do našega krožnika pobereta tudi številne snovi, ki so škodljive za naše zdravje. Čeprav ju pogosto povezujemo z zdravjem in dobrim počutjem, se lahko na površini zadržujejo ostanki zemlje, bakterije, pesticidi in drugi mikroorganizmi. Prav zato je pomembno, da ju pred uživanjem vedno dobro očistimo, ne samo hitro splaknemo pod tekočo vodo.

Kaj se skriva na površini sadja in zelenjave?

Sveže sadje in zelenjava sta lahko med pridelavo, obiranjem, pakiranjem in prevozom v stiku z različnimi površinami in ljudmi. Na njuni površini se zato lahko zadržujejo bakterije, virusi, zajedavci in druge nečistoče, ki jih s prostim očesom ne opazimo. Njihovo uživanje lahko povzroči prebavne težave, kot so slabost, bolečine v trebuhu, driska ali bruhanje.

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Na sadju in zelenjavi so lahko poleg mikroorganizmov tudi ostanki pesticidov, ki se uporabljajo za zaščito rastlin pred škodljivci. Čeprav so njihovi ostanki pri pravilni uporabi zakonsko omejeni, je dobro, da jih pred zaužitjem odstranimo čim več.

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Tudi če piše, da sta sadje ali zelenjava že oprana, to še ne pomeni, da ju ni treba ponovno oprati

V trgovinah pogosto najdemo izdelke z oznakami, kot so "oprano", "že očiščeno" ali "pripravljeno za uživanje". To pomeni, da je bil izdelek pred pakiranjem že obdelan, vendar to ne zagotavlja, da bo ostal popolnoma čist vse do trenutka, ko ga zaužijemo. Med pakiranjem, transportom in shranjevanjem lahko pride do ponovnega stika z različnimi površinami in mikroorganizmi, zato je priporočljivo, da tudi takšna živila, kadar je mogoče, pred uživanjem še enkrat speremo.

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Kako pravilno oprati sadje in zelenjavo?

Pravilno čiščenje sadja in zelenjave ni zapleteno, vendar je pomembno, da si vzamemo nekaj dodatnih minut. S tem lahko odstranimo večino umazanije in zmanjšamo možnost, da bi v telo vnesli neželene snovi.

V čist umivalnik natočite hladno vodo. Dodajte jabolčni kis v razmerju približno en del kisa na tri dele vode. Zaradi antibakterijskih in protimikrobnih lastnosti je jabolčni kis priljubljena naravna izbira za čiščenje sadja in zelenjave. Namesto njega lahko uporabite tudi beli kis ali raztopino sode bikarbone. V tem primeru zadostuje približno ena čajna žlička sode na dve skodelici vode. Sadje in zelenjavo z bolj čvrsto lupino, kot so jabolka, krompir ali bučke, nežno zdrgnite s krtačko za zelenjavo, nato pa jih približno 15 minut pustite v pripravljeni raztopini. Po namakanju jih temeljito sperite pod tekočo vodo, da odstranite vse ostanke. Pri občutljivejših vrstah sadja, kot so jagode, maline ali borovnice, je dovolj, da jih v cedilu za nekaj minut potopite v raztopino. Predolgo namakanje ni priporočljivo, saj lahko sadeži izgubijo čvrstost in postanejo mehki. Ko sta sadje in zelenjava očiščena, ju nežno osušite s čisto kuhinjsko krpo. Jagodičevje je najbolje položiti na suho krpo ali papirnato brisačo, ga previdno popivnati in nato pustiti, da se popolnoma posuši na zraku. Tako boste zmanjšali možnost, da bi se zaradi odvečne vlage hitreje pokvarilo. Posušeno sadje in zelenjavo shranite v hladilniku, najbolje v steklenih posodah, saj te ne zadržujejo vonjav in jih je lažje očistiti kot plastične. Pred shranjevanjem se prepričajte, da so živila res dobro osušena, saj vlaga pospešuje razvoj plesni in kvarjenje.

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Ne pozabite oprati tudi sadja in zelenjave, ki ju olupite

Veliko ljudi opere samo tista živila, pri katerih zaužijejo tudi lupino, vendar je priporočljivo očistiti tudi sadje in zelenjavo, ki ju pred uživanjem olupimo. Pri rezanju se lahko namreč bakterije z zunanje površine prek noža ali rok prenesejo na užitni del. Zato je dobro, da pred rezanjem operemo tudi živila, kot so melone, avokado, pomaranče ali banane.

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