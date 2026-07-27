To je najredkejša oblika inteligence: ni povezana z IQ, a postaja vse redkejša

Ko govorimo o inteligenci, večina najprej pomisli na inteligenčni količnik (IQ). Toda psihologi opozarjajo, da obstaja še ena, precej redkejša oblika inteligence, ki je standardni testi skoraj ne zaznajo.

Gre za integrativno inteligenco – sposobnost povezovanja znanja iz povsem različnih področij in ustvarjanja novih idej, piše Psychology Today. Po mnenju strokovnjakov je prav ta vrsta razmišljanja pogosto pomembnejša za ustvarjalnost, inovacije in reševanje zapletenih problemov kot zgolj visok IQ. Raziskave pa kažejo, da je danes vse redkejša.

Kaj je integrativna inteligenca?

Integrativna inteligenca ni enaka splošni razgledanosti ali temu, da človek veliko bere. Bistvo ni v količini znanja, temveč v sposobnosti, da med navidez nepovezanimi področji prepoznamo vzorce in povezave ter iz njih ustvarimo nekaj novega.

Psihologi kot enega najboljših primerov navajajo Charlesa Darwina. Njegov preboj ni temeljil zgolj na poznavanju naravoslovja, temveč na tem, da je ideje ekonomista Thomasa Malthusa o tekmovanju za omejene vire prenesel v biologijo in z njimi razložil mehanizem naravne selekcije.

Prav takšno "izposojanje" konceptov z enega področja za reševanje problemov na drugem je bistvo integrativnega razmišljanja.

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Ustvarjalni ljudje razmišljajo drugače

V ozadju integrativne inteligence je sposobnost analognega razmišljanja – prepoznavanja, da je bil podoben problem nekje drugje že rešen, le v drugačni obliki.

Raziskava, objavljena leta 2025 v reviji Thinking Skills and Creativity, je pokazala, da je prav analogno razmišljanje eden ključnih mehanizmov, ki povezuje razmišljanje med različnimi področji z ustvarjalnostjo.

Znanstvenik, ki biološki proces razume kot algoritem, arhitekt, ki pri načrtovanju uporablja zakonitosti gibanja tekočin, ali skladatelj, ki glasbo gradi podobno kot matematik matematične dokaze; vsi razmišljajo na način, ki presega meje posamezne stroke.

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Katera osebnostna lastnost je najtesneje povezana s to inteligenco?

Po ugotovitvah psiholoških raziskav je z integrativno inteligenco najbolj povezana odprtost za nove izkušnje, ena od petih temeljnih osebnostnih lastnosti.

Metaanaliza iz leta 2023, objavljena v reviji Personality and Individual Differences, ki je zajela podatke 63 raziskav in več kot 24 tisoč udeležencev, je pokazala, da so ljudje z visoko stopnjo odprtosti bolj ustvarjalni na različnih področjih.

Takšne ljudi privlačijo nove ideje, kompleksni problemi in vprašanja brez preprostih odgovorov. Pripravljeni so dlje časa razmišljati o nerešenih problemih in jim ni neprijetno živeti z negotovostjo.

Toda strokovnjaki opozarjajo, da sama radovednost ni dovolj. "Širina brez globine je radovednost. Širina skupaj z globino pa je nekaj bistveno težje dosegljivega." Prava integrativna inteligenca namreč zahteva poglobljeno znanje na več različnih področjih, ne le površinskega poznavanja številnih tem.

Zakaj postaja ta oblika inteligence vse redkejša?

Kot navaja Psychology Today, sodobni izobraževalni sistem in trg dela ljudi spodbujata predvsem k ozki specializaciji. Če bi na primer študent nevroznanosti želel resno raziskovati tudi filozofijo uma in računalniško modeliranje, bi ga okolje pogosto spodbujalo, naj se osredotoči le na eno področje. Akademska kariera namreč nagrajuje jasno specializacijo, ne pa povezovanja različnih disciplin.

To je po mnenju psihologov problem, saj največji sodobni izzivi – od razvoja umetne inteligence do medicine in podnebnih sprememb – zahtevajo prav ljudi, ki znajo povezovati znanje iz različnih strok.

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Kaj imajo skupnega najbolj ustvarjalni ljudje?

Psiholog Mihaly Csikszentmihalyi je že v svoji knjigi Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention ugotovil, da imajo najbolj ustvarjalni posamezniki pogosto tako imenovane kompleksne osebnosti.

To pomeni, da pri njih uspešno sobivajo navidez nasprotujoče si lastnosti – hkrati so disciplinirani in igrivi, samozavestni in intelektualno skromni ter znajo po potrebi pogledati problem od blizu ali z velike razdalje.

Po njegovem mnenju takšne psihološke kompleksnosti ni mogoče preprosto naučiti. Razvije se predvsem pri ljudeh, ki jih vodi iskrena radovednost in želja po razumevanju sveta, ne pa zgolj zbiranje nazivov ali karierni uspeh.

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