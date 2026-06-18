To je ena najbolj podcenjenih metod za izboljšanje duševnega zdravja

Psihologi ugotavljajo, da so občudovanje oziroma trenutki, ko nas nekaj navduši, ena najbolj podcenjenih metod za izboljšanje duševnega in telesnega zdravja. A za ta občutek ni treba odpotovati na drug konec sveta, lahko ga doživite ob povsem vsakdanjih prizorih.

Gre za posebno čustvo, ki ga doživimo, ko naletimo na nekaj tako izjemnega, da presega naše običajno razumevanje sveta. To je trenutek, ko v občudovanju obstanemo in se nam naježi koža. Psihologi pravijo, da za človeka ni nič boljšega kot nekaj minut občudovanja na dan, poroča Time.

Za to pa ni treba odpotovati, iskati severnega sija ali popolnega sončnega mrka, temveč lahko enake občutke doživimo tudi ob povsem vsakdanjih prizorih: ob sončnem zahodu, šelestenju dreves, zanimivem vzorcu v skodelici kave ali celo opazovanju narave med kratkim sprehodom.

Takšni trenutki se lahko pojavijo tudi ob poslušanju glasbe, udeležbi koncertov, spremljanju športnih dogodkov, rojstvu otroka ali srečanju z izjemno prijaznostjo in pogumom drugih ljudi. Raziskovalci pravijo, da se občudovanje pogosto skriva tudi v majhnih podrobnostih vsakdanjega življenja, ki jih običajno spregledamo.

"Ljudje pogosto mislijo, da morajo videti piramide ali obiskati eksotične kraje, da bi doživeli občudovanje. V resnici so takšni trenutki povsod okoli nas," ugotavljajo strokovnjaki.

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Dokazane koristi za telo in um

Vse več raziskav potrjuje, da lahko že nekaj minut občudovanja na dan pozitivno vpliva na zdravje. Povezano je z nižjo ravnjo stresa, tesnobe in depresije, manj občutki osamljenosti ter boljšim splošnim počutjem. O tem v knjigi Awe: The New Science of Everyday Wonder and How It Can Transform Your Life piše tudi psiholog in avtor Dacher Keltner.

Poleg tega lahko občudovanje zmanjšuje vnetne procese v telesu in spodbuja občutek povezanosti z drugimi ljudmi. Raziskovalci pojasnjujejo, da nas občudovanje za trenutek odmakne od lastnih skrbi in ega ter nas poveže z nečim večjim od nas samih.

Prav zato ljudje po takšnih izkušnjah pogosto občutijo več hvaležnosti, sočutja in pripravljenosti pomagati drugim.

Občudovanje kot naravno zdravilo proti stresu

Posebej zanimivo je, da občudovanje najbolje deluje prav v obdobjih povečane obremenitve. Med pandemijo so raziskovalci zdravstvene delavce prosili, naj se za trenutek spomnijo dogodka, ki jih je navdal z občudovanjem. Že ta kratka vaja je pomagala zmanjšati občutke tesnobe in osamljenosti.

To kaže, da občudovanje ni nekaj, kar bi morali iskati le med dopustom ali ob posebnih priložnostih. Pogosto je najkoristnejše ravno takrat, ko imamo težak dan.

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Kako vsak dan najti več občudovanja vrednih trenutkov

Strokovnjaki svetujejo, da začnemo zavestno opazovati stvari okoli sebe. Med sprehodom lahko pozornost namenimo drevesom, vetru na obrazu, svetlobi med vejami ali podrobnostim, ki jih običajno prezremo.

Pomembno je tudi, da odkrijemo, kaj pri nas osebno sproži občutek občudovanja. Za nekatere je to narava, za druge glasba, umetnost, šport, duhovnost ali navdihujoča dejanja drugih ljudi.

Presenetljivo lahko podobne občutke sprožijo tudi zasloni. Dokumentarne oddaje o naravi, posnetki vesoljskih poletov ali izjemni športni dosežki pogosto vzbudijo enake odzive kot izkušnje v živo.

Najboljši primer iz ene od raziskav, ki jo je opravila psihologinja Jennifer Stellar, ni bil človek, ki bi raziskoval oddaljene pokrajine ali lovil redke naravne pojave. Največ trenutkov občudovanja je vsak dan doživel tisti, ki je za minuto obstal v kuhinji in opazoval, kako se mleko vrtinči v skodelici kave.

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