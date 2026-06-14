Test zaščitnih UV-majic: v več kot polovici odkrili sporne kemikalije

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so v okviru projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij pregledali 20 otroških zaščitnih UV-majic. Ob tem so ugotovili, da sedem majic ni v celoti zagotovilo deklarirane zaščite pred ultravijoličnimi žarki, pri 12 majicah pa so zaznali prisotnost bisfenolov, so sporočili pri zvezi.

V okviru pregleda zaščitnih UV-majic so na ZPS preverjali učinkovitost zaščite pred sončnimi žarki, njihovo kemijsko varnost in sproščanje mikrovlaken. Preverili so prisotnost formaldehida, prepovedanih barvil in bisfenolov. Medtem ko prepovedanih barvil ali formaldehida niso odkrili, so v 12 od 20 majic odkrili bisfenole, v štirih primerih pa so bile izmerjene vrednosti teh kemikalij višje od priporočil Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov pri Evropski komisiji.

Izdelka s Temuja in Sheina brez ustrezne zaščite

Test majic je pokazal tudi razlike pri zaščiti pred UV-sevanjem. Deklarirano zaščito je ob testu zagotovilo trinajst majic, medtem ko jih sedem testa ni opravilo v celoti. Izdelka, kupljena prek spletnih platform Temu in Shein, ustrezne zaščite pred sončnimi žarki nista zagotovila. Da lahko proizvajalec izdelek označi kot UV-zaščitno oblačilo, mora majica namreč zagotavljati zaščitni faktor UPF 40 ali več, so zapisali na zvezi.

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Večina oblačil je izdelana iz sintetičnih materialov, zato so na ZPS preverili tudi sproščanje mikrovlaken. Ta med uporabo in pranjem prehajajo v okolje ter prispevajo k onesnaževanju z mikroplastiko. Meritve na 20 otroških majicah so pokazale, da so se mikrovlakna sproščala pri vseh preverjenih izdelkih, ne glede na barvo, vzorec ali potisk.

Kaj pa bombažne majice? Črne nudijo zaščito, bele ne.

Na zvezi so preverili tudi zaščito pred UV-žarki bele in črne otroške bombažne majice. Črna se je izkazala za bolj učinkovito, saj so izmerili zaščitni faktor UPF 50+, medtem ko bela skoraj ni nudila zaščite.

Pri zaščiti pred UV-žarki se ne zanašajte le na oblačila

Na ZPS so ob ugotovitvah testiranj še zapisali, da je zaščita z UV-majicami ali gosto pletenimi temnimi majicami šele druga raven zaščite, prva je namreč izogibanje soncu. Pri tem je pomembno, da ljudje na vse izpostavljene in nepokrite dele telesa nanesejo izdelke z visokim ali zelo visokim zaščitnim faktorjem. Tako UV-majice kot druge izdelke za zaščito pred soncem pa je treba uporabljati v skladu z navodili, pri tem pa upoštevati, da imajo tudi UV-majice omejen rok uporabe, so še zapisali na zvezi.

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