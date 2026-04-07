V digitalni dobi, ko se vse več ljudi zanaša na tehnologijo, veliko samskih upa, da jim bodo različna orodja pomagala tudi pri iskanju primernega partnerja. A resnični odnosi in prava vprašanja lahko pri tem pomagajo bistveno bolj kot aplikacije za zmenke.

Čeprav so aplikacije za zmenke priročne, imajo nekaj ključnih pomanjkljivosti, med katerimi je pomanjkanje pristne kemije, saj prek zaslona ni mogoče zares začutiti energije, govorice telesa ali spontanosti, ki so pogosto ključne za privlačnost. Potem je tu površinskost, saj odločitve pogosto temeljijo na fotografijah in kratkih opisih, kar lahko vodi v hitro presojanje brez globljega razumevanja osebe.

V aplikacijah je tudi preveč izbire, kar lahko ustvari občutek, da je vedno na voljo nekdo "boljši", kar otežuje resno povezovanje. Posledično je pri aplikacijah vloženega manj truda v iskanje in pravo spoznavanje človeka, saj je platforma priročna za ignoriranje. Potem pa je tu še umetno okolje, zaradi česar se pogovori pogosto začnejo z vnaprej pripravljenimi vprašanji ali klišeji namesto naravnega, spontanega stika.

Foto: Shutterstock

Močna podlaga za zdrav odnos

Spoznavanje nekoga v živo pa je lahko povsem drugačno doživetje. Takrat se zazna raven kemije in energije, ki je aplikacije nikoli ne morejo posnemati. Natassia Miller, strokovnjakinja za odnose in ustanoviteljica podjetja za spolno dobrobit Wonderlust, ob tem priporoča pet vprašanj, ki lahko razkrijejo več kot katerakoli aplikacija za zmenke.

"Ko nekoga spoznamo, si najprej želimo ugotoviti, ali nam je sploh všeč. Najprej moramo ugotoviti, ali bi lahko postal naš prijatelj, preden postane romantični partner," pojasnjuje Miller.

Pomembno je torej izvedeti, kako se ta oseba predstavlja, kaj jo navdušuje in kakšen življenjski slog ima. To vam lahko povedo naslednja vprašanja, svetuje strokovnjakinja za odnose.

Kaj te je danes pritegnilo, da si se odločil/-a priti? Kaj te je pripeljalo do te točke v življenju? S kakšnimi ljudmi se najraje družiš? Kakšni so tvoji hobiji? O čem največ razmišljaš oziroma čemu posvečaš največ časa?

Foto: Shutterstock

Med postavljanjem teh vprašanj je ključno imeti v mislih, da niste edini, ki postavlja vprašanja. Pustite prostor za to tudi osebi na drugi strani. "S postavljanjem vprašanj izražate radovednost in zanimanje, hkrati pa kažete pripravljenost na poslušanje. To ustvarja močno podlago za zdrav odnos," je dodala Miller.

Bistvo je ugotoviti, ali vam je v družbi te osebe dovolj prijetno, da bi se z njo želeli ponovno srečati. Šele nato lahko začnete razmišljati o morebitnem romantičnem potencialu.

