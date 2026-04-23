B. G.

23. 4. 2026,
21.09

Četrtek, 23. 4. 2026, 21.09

Tega nikar ne recite nekomu, ki preživlja težke čase

prijateljstvo, tolažba | Foto Shutterstock

Ko nekdo doživi izgubo ali globoko stisko, okolica pogosto ostane brez pravega odziva. Tišina je neprijetna, zato jo hitro zapolnijo znane tolažilne fraze. A prav te besede, čeprav izrečene z dobrim namenom, lahko zvenijo prazno, oddaljeno ali celo obremenjujoče.

Ena takšnih je tudi fraza "bodi močan/močna". Ta na videz spodbuden stavek lahko v resnici ustvari občutek, da mora človek svojo bolečino potlačiti, namesto da bi jo smel varno in iskreno doživeti.

Da bi lažje razumeli, zakaj takšni stavki pogosto ne pomagajo, je pomembno vedeti, da izguba ni omejena le na smrt bližnje osebe. Kadar govorimo o izgubi, ima ta veliko različnih oblik. Lahko pomeni konec razmerja, razpad prijateljstva, izgubo službe, zdravja ali občutka varnosti. Ne glede na obliko so čustva pogosto podobna: praznina, žalost, negotovost. Prav zato ljudje v takšnih trenutkih ne potrebujejo hitrih rešitev, temveč razumevanje, čas in prostor.

Ko želimo pomagati, a nehote škodimo

Dobronamerni poskusi tolažbe pogosto izhajajo iz nelagodja. Želimo pomagati, nekaj popraviti, ublažiti bolečino. A strokovnjaki opozarjajo, da izgube ni mogoče "odpraviti" z lepimi besedami. Ni stavka, ki bi lahko skrajšal proces žalovanja. Veliko več pomeni pristna prisotnost. Biti ob nekom, brez potrebe, da bi karkoli reševali, je pogosto največ, kar lahko damo.

Zato lahko fraza "bodi močan/močna", ki jo tako pogosto slišimo, nehote sporoča, da za žalost ni prostora. Da je treba zdržati, stisniti zobe, iti naprej. A resnica je drugačna. Moč se v takšnih trenutkih ne kaže v potlačenih čustvih, temveč prav v tem, da si človek dovoli čutiti. Žalost ni šibkost, temveč naraven odziv na izgubo.

Dovoliti prostor za žalost in čustva

Veliko bolj kot besede pomagajo drobna dejanja in iskrena bližina. Včasih zadostuje preprosto vprašanje, kako lahko pomagamo, ali pa tiha prisotnost brez nasvetov. Ljudje v stiski ne potrebujejo razlag, zakaj se je nekaj zgodilo, niti tolažbe v smislu, da se vse zgodi z razlogom. Takšne izjave lahko nehote zmanjšajo težo njihove bolečine.

Pomembno je razumeti, da vsak žaluje po svoje. Nekdo želi govoriti, drugi potrebuje tišino. Nekdo išče družbo, drugi se umakne vase. Prav zato ni univerzalnega odgovora, kaj reči ali storiti. Ključ je v tem, da sledimo človeku pred seboj in ne lastni potrebi, da bi situacijo hitro olajšali.

Na koncu se izkaže, da bistvo tolažbe ni v popolnih besedah. Izgube ne moremo izbrisati, lahko pa jo naredimo manj osamljeno. Ko nekomu dovolimo, da je takšen, kot je – ranljiv, žalosten, zmeden –, mu damo nekaj, kar ima v težkih trenutkih največjo vrednost: občutek, da ni sam.

Trendi Ali sami sebe "gaslightate"? Kako prepoznati in ustaviti to navado.
Trendi Če vas nenehno nekaj skrbi, poskusite pravilo 18.30
