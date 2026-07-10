Korenje ni priljubljeno le zaradi svojega prijetnega okusa, temveč tudi zaradi številnih hranil, ki jih vsebuje. Bogato je z vitamini, minerali in antioksidanti, zato ga številni vključujejo v vsakodnevno prehrano. V zadnjem času pa je na družbenih omrežjih postal prava uspešnica tudi korenčkov sok z dodatkom ingverja in limone. Poleg tega, da je osvežilen, ga mnogi pripravljajo zaradi njegovih pozitivnih učinkov na zdravje in predvsem vpliva na videz kože.

Pozitivni učinki korenčkovega soka

Prispeva k lepši in bolj sijoči koži

Lepša koža je eden najpogostejših razlogov za to, da se ljudje odločijo za redno pitje korenčkovega soka. Korenček vsebuje veliko betakarotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A. Ta ima pomembno vlogo pri obnavljanju kože in pomaga ohranjati njen zdrav videz.

Podpira zdravje oči

Vitamin A je ključen tudi za dober vid. Redno uživanje korenja oziroma korenčkovega soka lahko prispeva k ohranjanju zdravih oči in normalnega delovanja vida, saj pomaga pri delovanju mrežnice.

Krepi imunski sistem

Korenčkov sok vsebuje tudi vitamin C in številne antioksidante, ki pomagajo varovati celice pred oksidativnim stresom. V kombinaciji z limono, ki je prav tako bogata z vitaminom C, je odličen napitek za podporo imunskemu sistemu.

Pomaga pri prebavi

Čeprav korenček v obliki soka vsebuje nekoliko manj vlaknin kot cel korenček, še vedno prispeva k hidraciji organizma. Dodatek ingverja pa je znan po tem, da lahko pomaga pri prebavi in zmanjšuje občutek napihnjenosti.

Prispeva k zdravju srca

Korenček vsebuje kalij, ki pomaga pri ohranjanju normalnega krvnega tlaka. Poleg tega antioksidanti prispevajo k zaščiti celic, kar je pomembno tudi za zdravje srčno-žilnega sistema.

Pomaga pri hidraciji

Korenček vsebuje veliko vode, zato je korenčkov sok odličen način za dodatno hidracijo, še posebej v vročih poletnih dneh. Prav tako vsebuje malo kalorij, zato je lahko dobra izbira za osvežilni napitek.

Kako lahko pripravite viralen korenčkov sok?

Sestavine:

od 4 do 5 večjih korenčkov

svež ingver

sok ene ali dveh limon

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Priprava s sokovnikom:

Korenje dobro operite in po potrebi olupite. Skupaj z ingverjem ga dodajte v sokovnik. Na koncu v pripravljen sok iztisnite še limonin sok in dobro premešajte.

Priprava brez sokovnika:

Če sokovnika nimate, korenje narežite na manjše koščke in ga skupaj z ingverjem dajte v zmogljiv mešalnik. Dodajte približno en deciliter vode in vse skupaj dobro zmešajte. Nato mešanico precedite skozi gosto cedilo, da odstranite večje delce. Na koncu dodajte še sveže iztisnjen limonin sok in napitek je pripravljen.

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