Petek, 10. 7. 2026, 4.00
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Ta preprost napitek osvaja družbena omrežja: zakaj je dobro piti korenčkov sok?
Korenje ni priljubljeno le zaradi svojega prijetnega okusa, temveč tudi zaradi številnih hranil, ki jih vsebuje. Bogato je z vitamini, minerali in antioksidanti, zato ga številni vključujejo v vsakodnevno prehrano. V zadnjem času pa je na družbenih omrežjih postal prava uspešnica tudi korenčkov sok z dodatkom ingverja in limone. Poleg tega, da je osvežilen, ga mnogi pripravljajo zaradi njegovih pozitivnih učinkov na zdravje in predvsem vpliva na videz kože.
@yogawithflorentia clear skin juice 🥕🧡 ✨recipe for glowing skin juice: 🥕 3 large carrots 🍋 whole lemon (yes, with the peel!) 🫚 a chunk of fresh ginger 💦 add 500ml water, blend with the skins on (they’re nutrient-packed!), and strain. that’s it!! I sip this on an empty stomach when I want to boost my skin, digestion, and immunity in one go. it’s gentle, sweet, and gives me that inside-out glow ✨ bonus: ginger helps reduce inflammation + supports gut health, which is key for clear skin!🧡✨ #naturalglow #skinglowjuice #gingerbenefits #carrotjuice #guthealth #glowingskin #hormonalhealth #beautyfromwithin #veganrecipe #healthylifestyle #morningroutine #holistichealth ♬ Idea 5 (Sped Up) - Gibran Alcocer
Pozitivni učinki korenčkovega soka
Prispeva k lepši in bolj sijoči koži
Lepša koža je eden najpogostejših razlogov za to, da se ljudje odločijo za redno pitje korenčkovega soka. Korenček vsebuje veliko betakarotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A. Ta ima pomembno vlogo pri obnavljanju kože in pomaga ohranjati njen zdrav videz.
Podpira zdravje oči
Vitamin A je ključen tudi za dober vid. Redno uživanje korenja oziroma korenčkovega soka lahko prispeva k ohranjanju zdravih oči in normalnega delovanja vida, saj pomaga pri delovanju mrežnice.
Krepi imunski sistem
Korenčkov sok vsebuje tudi vitamin C in številne antioksidante, ki pomagajo varovati celice pred oksidativnim stresom. V kombinaciji z limono, ki je prav tako bogata z vitaminom C, je odličen napitek za podporo imunskemu sistemu.
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Pomaga pri prebavi
Čeprav korenček v obliki soka vsebuje nekoliko manj vlaknin kot cel korenček, še vedno prispeva k hidraciji organizma. Dodatek ingverja pa je znan po tem, da lahko pomaga pri prebavi in zmanjšuje občutek napihnjenosti.
Prispeva k zdravju srca
Korenček vsebuje kalij, ki pomaga pri ohranjanju normalnega krvnega tlaka. Poleg tega antioksidanti prispevajo k zaščiti celic, kar je pomembno tudi za zdravje srčno-žilnega sistema.
Pomaga pri hidraciji
Korenček vsebuje veliko vode, zato je korenčkov sok odličen način za dodatno hidracijo, še posebej v vročih poletnih dneh. Prav tako vsebuje malo kalorij, zato je lahko dobra izbira za osvežilni napitek.
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Kako lahko pripravite viralen korenčkov sok?
Sestavine:
- od 4 do 5 večjih korenčkov
- svež ingver
- sok ene ali dveh limon
@glowingwithgracee GLOW JUICE✨🥕🍋 A bright, zesty juice that tastes like sunshine and helps your skin glow from the inside out! This combo is packed with vitamin A from carrots to support skin renewal, vitamin C from oranges + lemon to boost collagen + brighten, and ginger to reduce inflammation and support digestion… because glowing skin starts in the gut! Ingredients: -3 whole carrots -1 lemon, peeled -2 oranges, peeled -1-inch piece fresh ginger -1/2 cup filtered water (or as needed) Instructions: -Wash everything. Peel the citrus, but keep the carrots and ginger whole -Blend with filtered water until smooth -Strain over a big bowl using a fine mesh strainer -Store in a 12 oz mason jar in the fridge -Save the pulp! Enjoy! 🧡 #glowfromwithin #skinjuice #naturalbeauty #homemadejuice #wellnessritual ♬ Sugar Foot Stomp - The Benny Goodman Orchestra
Priprava s sokovnikom:
Korenje dobro operite in po potrebi olupite. Skupaj z ingverjem ga dodajte v sokovnik. Na koncu v pripravljen sok iztisnite še limonin sok in dobro premešajte.
Priprava brez sokovnika:
Če sokovnika nimate, korenje narežite na manjše koščke in ga skupaj z ingverjem dajte v zmogljiv mešalnik. Dodajte približno en deciliter vode in vse skupaj dobro zmešajte. Nato mešanico precedite skozi gosto cedilo, da odstranite večje delce. Na koncu dodajte še sveže iztisnjen limonin sok in napitek je pripravljen.
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