SUPER AKCIJA za BRALCE SIOL.net: odkrijte blagodejne učinke CBD smole

Čeprav smo v Sloveniji zelo naklonjeni klasični medicini in njenim pristopom k zdravljenju, se zmeraj več ljudi odloča za alternativne in komplementarne načine zdravljenja, kamor se uvrščata tudi konoplja in CBD, prednosti učinkovin CBD-ja pa se vedno bolj zavedajo tudi v zdravstvu in farmaciji.



Že nešteto ljudi je samo v Sloveniji preizkusilo CBD smolo, ki je le eden izmed trenutno najbolj iskanih izdelkov pri nas. CBD smola je iskana predvsem zato, ker vsebuje visoko vsebnost kanabinoida CBD – aktivne učinkovine konoplje, zaslužne za vse pozitivne učinke. Skoraj vsi od teh so postali redni uporabniki in zagovorniki CBD-ja. Pričajo o zmanjšanju bolečin, obetavni so rezultati pri luskavici, CBD smola pozitivno vpliva na pretok krvi, ker zmanjša tveganja za srčno-žilne bolezni, pomaga proti depresiji, stresu, nespečnosti in še pri marsičem. Če želite izvedeti več o njenih pozitivnih učinkih, obiščite konopljin-cvet.si, kjer lahko CBD smolo in druge izdelke s CBD-jem naročite - za vas smo pripravili tudi posebno akcijo.

CBD imenujemo tudi kanabidiol. Je najbolj pogost kanabinoid brez psihoaktivnih učinkov, ki ga proizvajamo iz konoplje vseh sort. CBD je aktivna učinkovina, pridelana iz vršičkov industrijske konoplje. Proces proizvodnje zahteva, da so konopljini vršički primerno posušeni, očiščeni in zdrobljeni, saj so samo taki primerni za ekstrakcijo. Zato ni vseeno, kje in kakšen CBD kupujete.

Vsi izdelki Konopljin cvet so 100% naravni, pridobljeni s CO 2 ekstrakcijo in vsebujejo celoten spekter kanabinoidov. CBD smola je pridobljena iz prvovrstnih konopljinih vršičkov, gojenih v Sloveniji (Dolenjska, Gorenjska in Prekmurje). Na ta način lažje nadzorujemo kakovost konoplje od gojenja do končnega izdelka.

Zakaj je CBD tako zelo priljubljen?

Čeprav smo prepričani, da večina izmed vas CBD in CBD smolo že pozna, vseeno ne bo odveč, če omenimo, da CBD nima psihotropnih učinkov, čeprav se pridobiva iz konoplje. Je prosto dostopen na trgu - vendar le v primeru, če vsebuje manj kot 0,2 % THC-ja.

Če pa želimo še podrobneje razumeti, zakaj je tako pomemben vnos CBD-ja v naše telo in zakaj je tako učinkovit, je treba vedeti, kaj CBD dejansko je.

CBD je fitokanabinoid, ki je zelo podoben ali skoraj identičen endokanabinoidom, ki jih proizvaja telo samo. Endokanabinoidi v telesu skrbijo za komunikacijo med celicami, tkivi in organi. Primarno delujejo na živčni sistem in skrbijo, da ne pride do preobremenitve celic. Ko pridemo do spoznanja, da so fitokanabinoidi po sestavi skoraj enaki endokanabinoidom, ki jih med drugim telo še posebej v času, ko smo pod močnim stresom, bolni, ali ko imamo močne bolečine, telo ne zmore proizvesti v zadostni količini, ugotovimo, da je dodajanje le-teh zelo zaželeno. Najboljši vir fitokanabinoidov pa je ravno konoplja oz. aktivni izvleček konoplje - CBD.

CBD telo sprejme za svojega

CBD je fitokanabinoid, ki ga telo sprejme za svojega. Zato lahko CBD smolo uživa čisto vsak posameznik, tako preventivno kot kurativno. Priporoča se redno uživanje, s tem, da začetniki oziroma tisti, ki se s CBD-jem srečujete prvič, začnete z manjšim odmerkom, ki ga postopoma zvišujete.

CBD ima pozitivne učinke pri lajšanju kroničnih bolečin in depresije in hkrati pomaga tudi pri lajšanju težav pri številnih boleznih, kot sta Alzheimerjeva bolezen in Parkinsonova bolezen.

V zadnjih 10 letih smo bili priča številnim obetavnim raziskavam CBD-ja in njegovim pozitivnim učinkom na telo in dobro počutje. Ena najpomembnejših in hkrati prelomnih študij je bila študija o učinkovitosti CBD-ja pri zdravljenju epilepsije (avtor JONES, Nicholas A., et al.). Njeni rezultati definitivno podpirajo uvedbo CBD-ja kot sredstva za zdravljenje različnih vrst epilepsij.

Tudi v Sloveniji so že potekale raziskave na temo CBD-ja in epilepsije. Študije so pokazale učinkovitost CBD-ja pri treh četrtinah pacientov, ki se jim je stanje izboljšalo za več kot polovico. Zanimivost, ki jo je treba omeniti, je, da pri rednem jemanju CBD smole opažajo izboljšanje do te mere, da se epileptični napadi sploh ne pojavljajo več. Kljub temu pa se o tem zelo malo govori.

Študije potrjujejo učinkovitost CBD-ja

Rezultati študij, ki jih je v zadnjih letih, kot je bilo že omenjeno, vedno več, še niso dokončni. So pa vse študije, od prve do zadnje, zelo obetavne in kažejo na ogromen prispevek k splošnemu počutju posameznikov.

Tudi v zdravstvu so spoznali potencial CBD-ja in zdravniki so ga v nekaterih primerih že začeli predpisovati na recept.

To je nedvomno tudi razlog, zakaj priljubljenost CBD in izdelkov iz CBD-ja v zadnjem času strmo raste. Pojavlja se v vedno več proizvodih: v prehranskih dopolnilih, kozmetičnih izdelkih in v zdravilih. Na splošno je v zadnjem času vedno več govora o CBD-ju in o njegovih pozitivnih učinkih. Samo v Sloveniji je pomagal že nešteto ljudem pri lajšanju težav, ki so povezane z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo, osteoporozo, revmatizmom, artritisom, srčnimi boleznimi in še bi lahko naštevali.

Naša proizvodnja deluje v skladu z vsemi certifikati GMP, imamo pa še dodaten t. i. hišni nadzor kakovosti. Nenehno izvajamo strog nadzor kakovosti, s katerim preverjamo izdelke na vsakem koraku, izdelujemo testne serije izdelkov ter izvajamo teste stabilnosti in varnosti le-teh, delamo analize, da surovine ne vsebujejo težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi, vse to pa le z enim razlogom: ponuditi želimo res le in samo najboljše!

