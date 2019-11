SPONZORIRANI IZDELEK: Stres, glavni vzrok za bolečine, slab spanec in težave s koncentracijo

Oglasno sporočilo

Vedno večje število študij ugotavlja, da ogromno fizioloških težav (bolečine v hrbtenici, slab spanec in težave s koncentracijo so le ene izmed njih) nastane zaradi stresa oz. so posledice stresnih situacij. Če upoštevamo, da je samo v Sloveniji delež odraslih oseb, ki so dnevno v stresu in izpostavljene stresnim situacijam, že višji od 60 %, ugotovimo, da je situacija zaskrbljujoča, zato je potrebno ukrepati.

Ali ste vedeli, da kar 60% vseh bolezni lahko nastane kot posledica stresa?

Znano je, da je stres poglavitni dejavnik za nastanek srčno-žilnih obolenj, v zadnjih letih pa je več študij potrdilo tudi vzročno povezavo med bolečinami v hrbtenici in stresom. Pogosti težavi sta tudi slab spanec in motnje koncentracije. Prebavnih motenj raje sploh ne omenimo, saj se bo ravno pri omembi teh marsikdo izmed vas zamislil. Vsak sicer ukrepa na svoj način, malokdo pa išče vzrok za nastale težave v stresu. Rešitve so zato kratkotrajne in nikoli dokončne.

Delež oseb v Sloveniji, ki so na delovnem mestu izpostavljene stresu in stresnim situacijam, je iz leta 2012 do leta 2016 zrasel iz 48 % na 55 %. Ta delež vztrajno raste in je trenutno že nad 60 %! Če k temu prištejemo, da ogromno fizioloških težav (bolečine v hrbtenici, slab spanec in težave s koncentracijo so le ene izmed njih) izhaja iz stresa in nastane kot posledica stresnih situacij, ugotovimo, da je situacija zaskrbljujoča. Viri: OMRA, inovativen program za vsa vprašanja, povezana s stresom, EUROSTAT – evropska statistična agencija, STRESS.ORG – ameriški inštitut za stres.

Sicer "stresna" situacija v Sloveniji še ni dosegla razmer, kot jih ima Amerika, kjer je stresu in stresnim situacijam izpostavljeno že 83 % vseh odraslih Američanov, pa vendar: če smo se iz zgodovine nečesa naučili, velja, da se bomo v naslednjih letih tej številki zelo približali tudi pri nas.

Če se vrnemo k srčno-žilnim obolenjem, je študija na univerzi v Londonu, ki je potekala kar 20 let, pokazala, da zaradi stresa obstaja večja verjetnost za nastanek rakavih ter srčno-žilnih obolenj kot zaradi kajenja cigaret ali če bi uživali mastno in nezdravo hrano. Ne samo to – večina (tudi hujših) bolezenskih stanj izhaja prav iz tega, da ne ukrepamo v stanju stresa!

Stres in stresne situacije, depresija in izgorelost so v zadnjih letih stalnica in vse pogostejša težava odraslih oseb, tudi v Sloveniji. Ker pa je ozaveščenost o duševnih težavah in duševnih stiskah zelo slaba, se ogromno ljudi teh težav ne zaveda, kar je tudi razlog, zakaj ne ukrepajo. Potrebno se bo začeti zavedati, da se s pravočasnim ukrepanjem lahko izognemo več kot 60 % boleznim. Da je to nujno potrebno, pove že informacija, da je več kot 75 % vseh obiskov pri zdravniku ravno zaradi stresa in težav, ki nastanejo kot posledica stresa in stresnih situacij. Sicer je to informacija, ki velja za Ameriko, ampak kot smo že dejali, se pri nas tej številki iz leta v leto vedno bolj približujemo.

Študija na Japonskem, ki je trajala 21 let in v kateri je sodelovalo 61.563 moških in žensk, je dejansko pokazala povezavo med stresom in pojavom raka debelega črevesja, natančneje rektuma, dela med debelim črevesjem in zadnjico. Študija je bila narejena s podporo japonskega Ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport, znanost in tehnologijo. Vir: Kikuchi, N. et al. Dojemanje stresa v povezavi z rakom črevesja.

Izdelek DepraStres smo razvili z namenom poskrbeti, da v Sloveniji do tega ne pride in da poskrbimo za manj stresno, bolj zdravo in kakovostno življenje. Stres je namreč obvladljiv in lahko ga preprečimo. Ko nam to uspe, pa bomo ... končno ... poskrbeli tudi za ogromno težav, ki jih trenutno ne obvladujemo (bolečine, prebavne težave, slab spanec, težave s koncentracijo ipd.).

Ker so korenite spremembe življenjskega sloga izven realnih zmožnosti posameznikov, je iskanje drugih rešitev zaželeno. Tukaj nastopi DepraStres, patentiran izdelek s 15 naravnimi sestavinami, o katerem bo govora v nadaljevanju članka.

Več o izdelku lahko preberete tudi na www.deprastres.com, kjer trenutno poteka prav posebna vseslovenska akcija v kateri lahko 4 mesečno terapijo naročite po super ugodni ceni (dostava je prav tako brezplačna).

Stres je del vsakdanjika

Stres je del vsakdanjika. Tega se zaveda vsakdo izmed nas, a le redki ukrepajo. Tako obnašanje vodi v depresijo in v pojav (kot smo že omenili) hujših zdravstvenih težav.

Situacija ni nedolžna. Pojavi se vprašanje, kako naj sploh ukrepa posameznik v primeru stresa? S pomirjevali, antidepresivi? Pravilno ukrepanje je, da se stresnim situacijam začnemo izogibati. A kaj, ko to v večini primerov ni mogoče. Stresne situacije so sila nepredvidljive in enostavno se jim velikokrat ne moremo izogniti.

Dober primer, zakaj se stresu ne moremo izogniti, je socialno omrežje Facebook. Vsi ga poznamo, vsi ga uporabljamo, vsi gledamo, kaj počnejo naši znanci, prijatelji in domači. Vsi objavljajo svoja potovanja, svoje trenutke veselja, kako pridni so njihovi otroci in ... nasploh, vse izgleda popolno. V tistem trenutku vsakdo izmed nas doživi stres, postane melanholičen, depresiven in začne primerjati svojo stresno in nepopolno življenje s popolnim življenjem ostalih, ki objavljajo na socialnih omrežjih.

Ob tem pozabljamo, da se popolnoma enako počutijo tudi drugi, ko gledajo naše – popolne – objave. A ne glede na vse neprijetne občutke bomo jutri ponovno na Facebooku in ponovno bomo sami sebe pahnili v stres in depresijo.

Če se ne moremo izogniti stresu, ki bi se mu lahko izognili, verjemite da se bomo stresu na delovnem mestu in doma izognili še težje. Stresnih dejavnikov je enostavno preveč, da bi se jim lahko vsem izognili. Torej bo potrebno rešitev poiskati drugje.

Kaj ukrepati in kako si pomagati?

Ne samo na slovenskem tržišču, nasploh je na tržišču zelo malo izdelkov, ki bi se s stresom spopadli na naraven način. Obstaja ogromno izdelkov za hujšanje, uravnavanje krvnega sladkorja, prebave ..., a prav specifičnega izdelka za obvladovanje stresa in depresije ni, čeprav bi se s takšnim pristopom lahko določenim težavam s prebavo, spanjem in koncentracijo tudi izognili.

Pomembno je razumeti, da je potrebno odpraviti vzrok težave in ne le težave samo. Če poskrbimo za vzrok nastanka težave, bomo poskrbeli, da se težava sploh ne bo pojavila. Največja napaka je, da težave odpravljamo takrat, ko se pojavijo in tam, kjer se pojavijo. Najboljši primer: že vrsto let je znano, da izvor bolečine v večini primerov ni na mestu, kjer se le-ta pojavi. Pa vendar vedno zdravimo bolečino na mestu, kjer se pojavi, ne pa tam, kjer izvira. Enako velja za stres.

www.deprastres.com, za učinkovito odpravo stresa in drugih s stresom povezanih težav. , za učinkovito odpravo stresa in drugih s stresom povezanih težav.

Ko se začnemo srečevati s težavami, kot so:

nespečnost,

tesnoba,

težave s koncentracijo,

stres,

izčrpanost,

izgorelost,

prebavne motnje,

bolečine v hrbtenici,

kar je le del težav, je smiselno začeti razmišljati - še posebej, če se težave ponavljajo in če se jih nikakor ne moremo znebiti - da je vzrok morda drugje. Šele ko bomo začeli razumeti, da je vzrok za omenjene težave v veliki večini stres, jih bomo lahko začeli učinkovito obvladovati, se jim izogibati in jih odpravljati.

Potrebno je začeti ukrepati pri vzroku težav

Stres je vzrok. Bolečine, nespečnost in motnje koncentracije so posledica. Kar je razlog zakaj smo se pri Cvetu Narave odločili k stresu pristopiti na drugačen, bolj fokusiran način. Odprave težav se želimo lotiti na mestu, kjer izvirajo - pri vzroku. V večini primerov je to stres.

Naš cilj tako ni samo odpraviti stres, temveč tudi vse težave, ki izvirajo iz njega. Za dosego tovrstnega cilja smo poiskali samo najboljše naravne sestavine za obvladovanje stresa – preverili smo njihovo medsebojno učinkovanje z namenom tržišču ponudili nekaj, kar dejansko učinkuje in pri čemer se sestavine med seboj ne izključujejo, ampak delujejo med seboj v popolni sinergiji.

"V nekaj izdelkih smo že zaznali dve popolnoma nasprotujoči si sestavini: ... ena sestavina, ki poživlja, druga, ki pomirja ... Zanimivo, da je izdelek prodajni hit, ... čeprav je logično, da sestavini druga drugo izključujeta ... Ne moreš namreč istočasno biti po domače "naspidiran" in pomirjen. Ideja je sicer dobra, vendar v praksi takšen pristop ne deluje. Zato smo bili pri proizvodnji izdelka DepraStres še posebej pazljivi, da smo izbrali sestavine, ki so med seboj v popolnem sožitju." Danijel Kozina, zastopnik za javnost za blagovno znamko Cvet Narave

DepraStres vsebuje 15 skrbno izbranih sestavin, ki se osredotočajo na odpravo stresa. Vsaka sestavina posamezno je učinkovita proti stresu. Izpostavili bi le najbolj pomembne:

baldrijan deluje proti tesnobi in kot pomoč pri spanju,

deluje proti tesnobi in kot pomoč pri spanju, hmelj pomirja in blaži depresijo (po nekaj popitih pivih ni nihče več pod stresom – v vsaki šali je nekaj resnice, mar ne?),

pomirja in blaži depresijo (po nekaj popitih pivih ni nihče več pod stresom – v vsaki šali je nekaj resnice, mar ne?), gotu kola izboljšuje spomin in koncentracijo.

izboljšuje spomin in koncentracijo. Skupno smo izbrali 15 sestavin, med njimi rastlinske izvlečke, vitamine, dodana pa je tudi nujno potrebna maščobna kislina DHA.

Vse sestavine imajo certifikate o izvoru in poreklu in so skrbno preverjene. Naša proizvodnja deluje v skladu z vsemi certifikati GMP, imamo pa tudi hišno kontrolo kakovosti. Nenehno izvajamo strog nadzor kakovosti, s katerim preverjamo izdelke na vsakem koraku, izdelujemo testne serije izdelkov ter izvajamo teste stabilnosti in varnosti izdelkov. Delamo tudi analize, da surovine ne vsebujejo težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi, kar zagotavlja neprimerljivo kakovost in učinkovitost vseh izdelkov iz linije Cvet Narave.

Vse sestavine deprastres so skrbno preverjene. Podrobnosti na www.deprastres.com.

DepraStres lahko naročite na www.deprastres.com kjer trenutno poteka prav posebna vseslovenska akcija v kateri lahko 4 mesečno terapijo naročite po super ugodni ceni. Dostava je brezplačna, naročilo pa možno tudi preko telefona.

Ne pozabite: ko odpravite stres, boste boljše spali. Lažje se boste skoncentrirali in zelo verjetno boste končno pozabili na bolečine, ki jih že zadnjih nekaj let poskušate – sicer neuspešno – odpraviti. Uredili si boste prebavo in vsakdan boste prenašali veliko veliko lažje. Obljubljamo preveč? Niti ne. Vemo, kaj delamo, saj smo na tržišču že več let in zadovoljni uporabniki se k nam vedno znova vračajo.

Sicer pa: če ne poskusite, potem res ne more pomagati.

Strošek terapije z izdelkom DepraStres je zanemarljiv, saj znaša manj kot stane ena kavica na dan. Če pa že omenjamo kavo: Ste vedeli, da tudi kava povzroča stres? In če smo že pri kavi; nihče izmed nas ne spije le ene kave na dan. Kaj, če bi eno samo kavico dnevno žrtvovali za svoje zdravje? HITRO na www.deprastres.com! Trenutno na voljo 4 mesečni komplet za strošek pol kavice na dan!

Izdelek DepraStres tudi proti depresiji

Morda je to še en dodaten razlog za uživanje DepraStresa. Čeprav je bilo ves čas govora o stresu, je z njim tesno povezana tudi depresija. V večini primerov je namreč lahko posledica stresnih dejavnikov pojav depresije in depresivnih motenj. Obstajajo sicer blažje in hujše oblike depresije, vse pa so stresne, tako za telo kot za posameznika.

Zakaj omenjamo depresijo? Ker se večina izmed nas s šele pri pojavu depresije začne zavedati težav in prične ukrepati.

Pot ukrepanja po navadi poteka na način: obisk zdravnika ali zdravnice, le-ta predpiše antidepresive, ki pa dolgoročno težav ne odpravijo, temveč jih celo zaostrijo. Telo se namreč na antidepresive lahko navadi, stranski učinki so hudi, jemati se morajo neprekinjeno, saj drugače terapija ni učinkovita, pri večini pa se stanje celo poslabša.

Vse to je sicer razumljivo, če upoštevamo, da je eden izmed stranskih učinkov antidepresivov depresija.

Ne, ne izmišljujemo si. Članek o tem je bil objavljen na CBSNEWS.com in drugih medijskih hišah, študija pa je bila prvotno objavljena v svetovno priznanem medicinskem žurnalu Frontiers in Psychology, 7. julija 2011. V njej so ugotavljali povezavo med antidepresivi in depresijo in ugotovili, da so tisti, ki so enkrat že jemali antidepresive, bolj nagnjeni k ponovnemu pojavu depresije kot tisti, ki so se depresije znebili na naraven način.

Tako smo spet pri izdelku DepraStres, ki bo s svojo unikatno formulo in sinergičnim delovanjem sestavin poskrbel za stres, depresijo, spanec, koncetracijo, boljšo prebavo in boljše počutje. Zato hitro na www.deprastres.com , kjer trenutno poteka prav posebna vseslovenska akcija v kateri lahko 4 mesečno terapijo naročite po super ugodni ceni.

Naročnik oglasa je Cvet Narave.