Slovenski izum za hujšanje je postal hit, ki je pretresel svet. Ali lahko vsak zgubi do 32 kg na mesec brez truda?

Oglasno sporočilo

Dobili smo veliko vprašanj bralcev, ki so nas spraševali o novem Slovenskem izumu, ki so ga svetovni mediji označili za čudež s katerim lahko uporabniki izgubijo težo brez kakršnega koli truda. Danes poročamo o celotni zgodbi, ki je bila do sedaj zavita v skrivnost in razkrivamo intimno zgodbo Bruna Mačka – priznanega doktorja, ki je s svojo raziskavo rešil več kot 14.000 Slovencev pred debelostjo.

Po izgubi mame zaradi problemov povezanih z debelostjo je Bruno Maček svoje življenje posvetil rešitvi problema debelosti med Slovenci. Sedaj je postal eden najbolj priznanih strokovnjakov molekularne biologije. Po 4 letih raziskav in testiranj je uspel narediti 100% naravno formulo, ki je njemu, njegovi ženi in na tisoče Slovencev že pomagala izgubiti do 32kg v manj kot 1 mesecu.

"Izum stoletja" za izgubo telesne teže – prikaja iz Slovenije!

Kot je že splošno znano maščoba dobesedno ubija na tisoče žensk, moških in celo otrok vsako leto. Danes še toliko bolj kot KADARKOLI v zgodovini.

Po poročanju Dr. Mačka je bila prioriteta pri razvoju rešitve popolna varnost. Zato je tudi sprejel odločitev zaradi katere njegova formula ne uporablja nobenih umetnih sestavin in je narejena iy 100% naravnih sestavin.

Formulo, ki je bila takrat še v preizkusni fazi je najprej preizkusil na sebi. Ko je videl prve rezultate jo je ponudil tudi svoji ženi in hkrati poslal v nekaj najboljših inštitutov v Evropi in Združenih Državah Amerike za namene testiranja izdelka, ki ga je poimenoval “RE-Lite Plus”.

Po mesecih testiranj, ki so vključevala tudi raziskavo iz strani US Research Center v Chicagu je bilo dokazano, da ta ima ta tretma več kot 98% učinkovitost na prostovoljcih, ki so sodelovali.

Vsi vpleteni znanstveniki so bili šokirani nad rezultati. Še bolj navdušeni pa so bili, ko so v drugi fazi testov rezultati potrdili popolnoma isto število tistih, ki so uspešno izgubili odvečno maščobo.

Po ugotovitvi, da je Slovenski znanstvenik dosegel rezultate za katere so se trudili že desetletja so ga povabili in celo prosili, da ostane zaposlen pri njih in z njimi deli dovoljenje do uporabe formule. Mamljivo ponudbo je takoj zavrnil. Kasneje so mu ponudili celo več-miljonsko vsoto, da bi odkupili njegov patent s katerim bi lahko izdelek po celem svetu tržili v obliki tretmaja za katerega bi zaračunali tudi do več kot 2000€.

Obljubili so mu, da bo obogatel bolj kot si je lahko kadarkoli predstavljal. Tega preprosto ni mogel storiti. Kot pove sam:

"Imel sem dolžnost do svoje državo in do spomina na svojo pokojno mamo. Nisem jim zaupal, da bo moja formula ostala naravna, varna in cenovno dosegljiva kot sem si želel sam."

Dr. Maček je prejel že več prestižnih nagrad za svoje odkritje in raziskavo, ki jo je objavil v številnih strokovnih publikacijah.

Zahvaljujoč delovanju 2-fazne formule lahko tudi ljudje z dolgoročnimi težavami s kilogrami (ne glede na razlog) izgubijo v povprečju do 18kg v 1 mesecu – brez naporne vadbe in stradanja.

Zakaj skoraj nihče ne uspe izgubiti kilogramov z različnimi dietami?

Dr. Maček: “Zaradi vseh mitov, napačnih informacij in laži, ki se pojavljajo v javnosti ni čudno, da imajo ljudje težavo z izgubo teže. Nobeno presenečenje ni, da so ljudje razočarani, obupani in hitro obupajo z dietami. Ne skrbite če se tudi vi kdaj počutite tako - niste sami. In popolnoma jasno je, da je izguba teže brez pomoči pri stresnem življenju kot ga poznamo danes nemogoča.”

NI VAŠA KRIVDA da so vas zavedli z novicami o najnovejših čudežnih dietah ali fitnes pripomočkih, ki jih lahko uporabljate doma.

Danes želim, da razumete...

OBSTAJA UPANJE.

RE-Lite PLUS JE POMAGAL ŽE VEČ KOT 14,542 SLOVENCEM IN...

POMAGAL BO TUDI VAM.

Mogoče vas je sram, ko srečate stare prijatelje ali pa vas je groza družinskih druženj – zaradi tega kako izgledate IN se počutite ...

Mogoče se počutite kot, da so hormoni vaš največji sovražnik … in vsakič, ko pomislite na gene razmišljate ali ste izgubili na genetski loteriji (ker vaši kilogrami izgledajo kot nekaj kar ni pod vašim vplivom)...

Mogoče želite samo živeti bolj zdravo življenje.

Če se znova in znova obremenjujete z odvečnimi kilogrami preberite tole:

NI. VAŠA. Krivda.

Tukaj je nekaj dejstev, ki se jih do sedaj mogoče niste zavedali:

Dejstvo: Diete, ki temeljijo na celem kupu pravil in omejitev ne delujejo. Da bi izgubili (za vedno) 2 kilograma potrebujete vsaj 2 meseca in pol stradanja. Odrekanja užitkom in borbi s samim sabo, da vas ne premaga vonj in želja po vaši najljubši pici, sladici ali drugi hrani. Večina diet, ki pridobijo na popularnosti je delo piscev, ki se na delovanje človeškega telesa in metabolizma sploh ne spoznajo. Avtorji spletnih blogov in knjig, ki jim je cilj doseči čimvečjo branost ali pa ljudje, ki jih je narava obdarila s popolno postavo in imajo med oboževalci na milijone ljudi, ki niso imeli te sreče – svoje bralce prepričujejo v diete, ki nimajo nobene znanstvene podlage in so plod neznanja. Te diete so lahko škodljive za vaše telo, zdravje in popolnoma neučinkovite .

Dejstvo: Če se odrečete vsej hrani, ki jo imate radi boste izgubili vso motivacijo in disciplino.

Dejstvo: Ne potrebujete super-človeške volje, da bi izgubili težo. V bistvu lahko težo izgubite brez prilagajanja življenskega sloga.

Dejstvo: Dolgočasne rutine so točno to kar pove ime. Ne bodo vam pomagale izgubiti teže in to verjetno veste tudi sami.

Ekstremne diete vas bodo stale zdravja, energije in vašega denarja. Naredijo vas razdražljive, sestradane in na koncu … razočarane, ker je bil ves trud zamanj.

Rešitev je uporaba dokazane rešitve za izgubo teže s katero lakhko izgubite do 4kg do konca tega tedna … in nadaljujete z izgubo teden za tednom.

RE-Lite Plus vam ponuja točno to. Ne potrebujete se odpovedati obstoječemu življenskemu slogu, paziti na vsak grižljaj ali trpeti zaradi lakote. Topljenje maščobe se dogaja skozi celoten dan – hujšanja ne boste niti opazili dokler se en boste pogledali v ogledalo ali na tehtnico!

Tretma dovoljuje vašemu telesu, da razgradi odvečno maščobo in jo hitro izloči iz telesa.

Kot opisuje Maja, ena izmed mnogih srečnih uporabnic: "Izgubila sem kilograme med sedenjem pred TV!"

Vse za ceno tretmaja, ki znaša manj kot ena kava na dan!

Dr. Alexey Kovalkov, po poročanju revije Forbes najbolj priznan Ruski specialist za izgubo teže in oblikovanje telesa na svetu priporoča RE-Lite Plus brez obotavljanja:

"Kot vodilni strokovnjak na svojem področju lahko brez dvoma povem, da v 25 letih še nisem videl bolj učinkovite metode za topljenje maščobe. Naredili smo številne klinične raziskave in prav vse so pokazale vpliv RE-Lite Plus na obliko telesa pri udeležencih vseh starostnih razredov.”

Dokumentirani rezultati govorijo zase:

Najbolj neverjetno je kako hitro tretma deluje. Rezultat, ki je znanstvenike najbolj presenetil je, da so udeleženci raziskav v manj kot 30 dneh izgubili 18 – 32 kilogramov brez navodila, da v času te faze raziskave telovadijo ali uživajo omejeno dieto.

Dokazani rezultati

Slovenci, ki uporabljajo RE-Lite Plus (vključno z nami) so iz dneva v dan opazovali kako so imeli manj kilogramov in hkrati izgubljali centimetre obsega okoli stegen, trebuha in bokov. Nekateri celo po več centimetrov na dan!

Marija Petrič iz Pirana je ena izmed prvih ljudi v Sloveniji, ki je zaključila s preobrazbo zahvaljujoč RE-Lite Plus:

[img4.jpg]

Bila sem na točki, ko sem imela občutek, da sem preizkusila vse tradicionalne metode izgube teže. Ko si “okrogel” te ljudje dejansko opazujejo ko ješ. Kot, da bi ti želeli reči “morda nebi v tako slabi formi če bi jedel kaj drugega!”

Neprestano sem se spraševala "Bo sploh kaj delovalo ZAME? ". Tako sem bila utrujena različnih nasvetov, da sem skoraj obupala.

RE-Lite Plus je popolnoma spremenil moje življenje in to kako zadovoljna sem s svojim telesom. Popolnoma drugačen je tudi moj način življenja, ker se počutim veliko bolj samozavestno. Ponovno se počutim tudi veliko bolj ljubljeno iz strani svojega moža (čeprav vem, da me je imel vseeno rad).

Če bi lahko ljudem dala en sam nasvet bi jim rekla:

Ne poslušajte nikogar, ki vam govori, da je za izgubo teže potrebno stradanje. Vsaka oseba, ki želi izgubiti kilograme potrebuje pomoč za topljenje maščobe, ki je hkrati varna vendar tudi zelo močna. Zame in za številne prijatelje je bil to RE-Lite Plus.”

Kje lahko najdete RE-Lite Plus?

Če bi radi izgubili kilograme je naročilo RE-Lite Plus trenutno še mogoče – zaloga pa je omejena.

Vse kar morate storiti je, da greste na stran RE-Lite Plus kjer lahko izvete več o tem neverjetnem produktu. Kliknite na katero koli izmed povezav.

Naročilo je preprosto in hitro. Vsa naročila so odpremljena zelo hitro (Dr. Maček opozori, da je naročil toliko, da ne morejo obljubiti, da že isti dan). O statusu vaše pošiljke pa vas bodo redno obveščali.

Plačilo je enostavno saj kurirju ob dostavi plačate za vaš izdelek “po povzetju”.

Celoten postopek naročila je izredno hiter in preprost. Dr. Maček zagotavlja, da se bodo potrudili zagotoviti čimvečjo zalogo formule in izpolnili čimveč naročil. Pri naročilu RE-Lite ponujajo 100% garancijo zadovoljstva - kljub temu, da so raziskave pokazale kar 98% učinkovitost namreč ponujajo možnost, da stranke pri katerih RE-Lite ne deluje le-tega vrnejo in dobijo povrnjeno kupnino. Vsak vrnjen RE-Lite paket pa gre takoj v reciklažo tako, da se zagotovi čimvečja količina formule in čim manj strank, ki čakajo na svojo stekleničko. Če ste ena izmed samo 2% strank pri kateri RE-Lite Plus ne pokaže TAKOJŠNJIH REZULTATOV vam bodo v celoti povrnili kupnino.

Kdorkoli – ne glede na starost, težo, fizično pripravljenost ali genetsko zasnovo – LAHKO IZGUBI MAŠČOBO HITRO – in novo postavo tudi obdržati... s ponosom na to, da je izdelek razvil ravno Slovenec.

Če v 44 dneh ne izgubite niti kilograma vam bodo v celoti povrnili kupnino.

Če še vedno dvomite v uspeh te diete, jo preprosto morate poskusiti sami in se prepričati na lastni koži. Tudi mi smo imeli dvome, ampak so se vsi hitro razblinili. Po končani raziskavi smo zares zadovoljni, da ljudje uspejo s to dieto.

Naročnik oglasne vsebine je Ardoria s.r.o.