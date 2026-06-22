Slovenska klinika nekomu od vas podarja življenjsko spremembo #nagradnaigra

Sedite v svoji priljubljeni restavraciji, v iztegnjeni roki držite jedilni list in s priprtimi očmi poskušate prebrati sezonsko ponudbo, ki vam jo je priporočil šef restavracije. Vmes vam zazvoni telefon, ki ga prav tako čim bolj odmaknete od obraza, da bi prebrali, kdo vas kliče. Da ne omenjamo, kakšna zagata je šele prebiranje etiket na izdelkih ali navodil za zdravila. Mnogi se ob tem pošalijo, da so njihove roke postale prekratke. V resnici gre za povsem naraven proces staranja oči, ki ga strokovno imenujemo starostna daljnovidnost oziroma presbiopija. Z njo se prej ali slej sreča skoraj vsak.

Foto: VIDIM očesni center

Kaj se po 40. letu začne dogajati z našimi očmi?

Ko smo mladi, je očesna leča prožna in z lahkoto izostri pogled na bližnje predmete. Z leti postopoma izgublja svojo prožnost. Posledica je čedalje slabša vidna ostrina na blizu, medtem ko je pogled na daljavo pogosto še vedno povsem dober.

Prvi znaki se običajno pojavijo po 40. ali 45. letu starosti.

Večina ljudi težavo najprej rešuje z očali za branje, nato pridejo še ena očala za računalnik in pogosto še tretja za vožnjo ali gledanje na daljavo. Nekateri uporabljajo progresivna očala, drugi kontaktne leče.

Vsem je skupno eno: vsak dan se morajo prilagajati svojim očem.

Nagradna igra: osvojite poseg za odpravo dioptrije Če vas očala ali kontaktne leče ovirajo pri vsakodnevnem življenju, se prijavite v nagradno igro očesnega centra VIDIM. Glavna nagrada je poseg za odpravo dioptrije, poleg tega pa bodo podelili več drugih nagrad. Prijava je brezplačna in vam vzame le nekaj trenutkov. Morda je prav to prvi korak do življenja z manj odvisnosti od očal. Med vsemi prijavljenimi bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli brezplačen očesni pregled v očesnem centru VIDIM, med njimi pa bo nato en nagrajenec prejel še brezplačno operacijo oči za odstranitev dioptrije po metodi, ki jo bodo specialisti ocenili kot najprimernejšo. V nagradni igri lahko sodelujete od 15. do 30. junija 2026.

Foto: VIDIM očesni center

Ali so očala res edina možnost?

Še pred nekaj leti je večina ljudi verjela, da so očala po določeni starosti preprosto neizogibna. Danes to ne drži več.

Razvoj očesne kirurgije je omogočil rešitve, s katerimi lahko številni ljudje ponovno dobro vidijo na vseh razdaljah in se poslovijo od vsakodnevnega poseganja po očalih.

V očesnem centru VIDIM pacientom glede na stanje oči in življenjski slog najpogosteje priporočajo dve sodobni rešitvi: PRESBYOND in zamenjavo očesne leče z napredno večžariščno lečo (IOL).

PRESBYOND: rešitev za ljudi, ki še nimajo sive mrene

PRESBYOND je napredna laserska metoda, namenjena predvsem ljudem po 43. letu starosti, ki jih motijo očala za branje ali progresivna očala.

Poseg združuje lasersko korekcijo vida in posebno prilagoditev vida na različne razdalje. Cilj je, da lahko posameznik večino vsakodnevnih opravil opravlja brez očal.

Poseg je hiter, okrevanje pa praviloma zelo hitro.

Posebnost je tudi ta, da je VIDIM trenutno edini center v Sloveniji, ki izvaja metodo PRESBYOND.

Foto: VIDIM očesni center

Kaj pa, če se je že pojavila siva mrena?

Za posameznike, pri katerih se že razvija siva mrena in si želijo trajnejše rešitve, je pogosto primernejša zamenjava očesne leče.

Pri posegu kirurg odstrani naravno očesno lečo in jo nadomesti z umetno večžariščno lečo (IOL), ki omogoča dober vid na več razdaljah.

Takšna rešitev ne odpravlja zgolj dioptrije, ampak hkrati odstrani sivo mreno oziroma prepreči njen nastanek v prihodnosti, saj je naravna leča že zamenjana.

Katera rešitev je prava za vas?

Na to vprašanje ni univerzalnega odgovora.

Nekdo je idealen kandidat za PRESBYOND, drugi za večžariščne leče, tretji pa morda za povsem drugačen pristop.

Prav zato je prvi korak vedno specialistični pregled z obsežno diagnostiko, na katerem zdravnik preveri stanje oči, dioptrijo, starost in pričakovanja posameznika.