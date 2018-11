Slovenka je postavila rekord z izgubo kilogramov v Evropi!

Oglasno sporočilo

Mediji v Veliki Britaniji vedno pogosteje poročajo o hitrih izgubah teže pri osebah, ki se borijo z dolgoročno prekomerno težo. Vse to se dogaja zahvaljujoč inovativni metodi, ki so jo razvili strokovnjaki v Rusiji. Tudi osebe z najbolj trdovratnimi zalogami maščobe s pomočjo te inovativne terapije izgubljajo odvečno težo, pridobijo vitko postavo in jo uspešno obdržijo.

Rekord je postavila Slovenka!

Kljub izjemnim rezultatom o katerih poročajo britanci najboljši rezultat izgube tefčrna

že pripada 20 letni Slovenki Klari. Zahvaljujoč inovativni metodi je izgubila že 23 kilogramov brez posebne dijete ali vadb. Njena radikalna izguba teže ni imela stranskih učinkov in se ni končala z JO – JO učinkom. Klara že 4 mesece uspešno vzdržuje svojo težo in je ponosno predstavila svojo novo, vitko postavo!

Klara, 29 let:

Imela sem občutek, da kilograme izgubljam iz ure v uro. Vsak dan sem se počutila lažja in maščobne zaloge so izginjale iz bokov in trebuha. Lahko bi rekla, da se je moje telo pretvorilo v stroj za “kurjenje” kalorij.

Kako je mogoče, da je izgubila 23 kilogramov tako hitro in kaj je ta revolucionarna metoda britanskih nutricionistov?

Klarina izkušnja:

Moja prehrana in življenski slog definitivno niso ugodni za izgubo kilogramov. Večji del dneva sedim v pisarni in se ne udeležujem treningov. Poleg tega pa vsak večer z veseljem ugriznem v čokolado ali kakšno drugo sladkarijo. Nikoli nisem spadala med ženske s suho ali atraktivno postavo. Mojega moža to nikoli ni motilo ampak videla sem, da ga ne privlačim več kot nekoč. Pogosto je pogledoval za bolj drobnimi ženskami in moje samospoštovanje je počasi pričelo upadati.

Že nekajkrat sem si postavo poizkusila povrniti z strogimi dijetami in omejevanjem sladkorja in ogljikovih hidratov. Vsak poizkus se je končal neuspešno. Preveč imam rada hrano in preprosto ne uživam v športu. V nekem trenutku sem začela nositi oblačila v številkah 42–44 in nakupovanje mi ni več dajalo zadovoljstva – vsa oblačila so bila premajhna, kazala moj celulit ali čudno oblikovala mojo postavo. Težko bi zamerila možu, da so njegov pogled ujela urejena, vitka dekleta.

Moj trenutek resnice je prišel 12. februarja

Točno se spominjam ponedeljkovega sončnega jutra. Kljub temu, da je bila zima je bilo toplo in prijetno. Razmišljala sem o prihajajočem poletju, dopustu in plaži, kjer se bom morala pokazati v bikiniju. Takrat še nisem vedela, da bo ta dan prinesel tako veliko spremembo v mojem življenju.

Popoldne sem odprla paket, ki ga je poslala moja sestra, ki živi v Londonu. Našla sem škatlico s tabletkamo in košček papirja na katerem je pisalo: Probaj Klara. Zame si vedno lepa. Postavo se lahko vedno oblikuje. Nikoli ni prepozno. Pošiljam ti:

"Svetovni HIT leta za hujšanje"

Tabletke, ki sem jih prejela v paketu so vsebovale najbolj kvalitetni ekstrakt Rosehip: ročno nabran v najbolj nedostopnih predelih. Pravijo, da Rosehip vsebuje številne minerale, ki na telo delujejo pomladitveno in oblikujejo postavo. Pričela sem prebirati članke o tem na internetu – odkrila sem, da zelo majhne količine čiste črne smole povečajo metabolične funkcije 80 – 85%. Še več – šipek pomaga pri prebavi maščob in ogljikovih hidratov – točno to kar sem potrebovala za svoje vsakodnevne navade. Ali je to razlog zakaj nisem prej izgubljala teže?

Ko mi je sestra poslala te tabletke v Sloveniji RE-Lite Plus še ni bil na voljo. Pred sabo sem imela 3 škatlice – popolnoma brezplačno sem dobila set za intenzivno topljenje maščobe. Nisem želela izpustiti te priložnosti. Vsak dan sem pred zajtrkom vzela 1 tabletko RE-Lite Plus Vsak dan sem izgubljala kilograme kljub temu, da nisem spremenila svojih prehranskih navad ali kar naenkrat postala aktivni športnik.

"Čutila sem kako se mi postava spreminja. Maščobe so se enostavno topile."

Že po dveh tednih tretmaja sem opazila, da se je moje telo spremenilo v pravi stroj za topljenje kalorij. Najhitreje sem rezultate videla v bokih in na trebuhu, ki se je vsak dan zmanjševal. Poleg izgubljenih kilogramov pa je izginjal tudi celulit. Po enem samem mesecu ni bilo niti sledi celulita.

Moja stegna so postala vitka in po dveh mesecih tretmaja je tehtnica pokazala 54 kg! Izgubila sem 23 kilogramov. Moja oblačila so sedaj velikosti S-M – počutim se privlačno, vitko in ženstveno. Moj mož je končno spet navdušen in nor name. Hvali se pred svojimi prijatelja in jaz sem srečna, ker lahko ljudem pokažem svojo novo postavo. Moje življenje je sedaj 100x boljše.

RE-Lite PLUS dnevno. Klara iz Domžal (29 let) je izgubila kar 23 kilogramov v 2 mesecih s samo dvema tabletkamadnevno.

Dr. Michael Smith odkriva skrivnost za učinkovitostjo RE-Lite

Za komentar smo prosili Dr. Michael Smitha, ki uporablja RE-Lite PLUS za zdravljenje debelosti v svoji kliniki. Kaj je fenomen RE-Lite PLUS?

"Moč sestavin za hujšanje RE-Lite PLUS ima temelj v aktivnih snoveh, ki se nahajajo samo v izvlečku Rosehip. Izjemna koncentracija mineralov pospeši metabolizem in poveča izgorevanje maščobe in ogljikovih hidratov. Zahvaljujoč temu je proces hujšanja izjemno hiter in učinkovit tudi pri ljudeh, ki niso spremenili svojih prehrambenih navad ali povečali telesne aktivnosti."

RE-Lite PLUS zmanjšuje maščobne zaloge

Vsak organizem shranjuje tri vrste maščobe. Najbolj problematična izmed njih je maščoba okoli trebuha, zadnjice, bokov in stegen. Vsak, ki je poskušal izgubiti odvečne kilograme ve kako težko se je znebiti maščobe okoli teh delov telesa. Težava je v tem, da se tradicionalne metode ne osredotočajo na zmanjšanje nepotrebnih kalorij ampak na pomanjšaje potrebe po njih. Aktivne sestavine v RE-Lite PLUS omogočajo topljenje maščobe in ogljikovih hidratov iz hrane brez zmanjševanja kalorij. "Kurjenje" maščobe se odvija v maščobnih zalogah – zato je ta tretma tako zelo učinkovit.

Hujšanje z RE-Lite je 3x hitrejše kot z drugimi metodami!

Uravnotežena dijeta z dodatkom RE-Lite PLUS prinese 3x hitrejši učinek hujšanja kot tradicionalne metode in pripravki. Dejstvo, da se rezultati tekom tretmaja RE-Lite pokažejo že po enem tednu je dokaz, da ta metoda deluje bolje kot alternativne metode.

Preparat deluje na tri važna područja:

Poveča hitrost topljenja maščobe in ogljikovih hidratov

Pospešuje zmanjševanje telesne maščobe iz kritičnih delov – trebuha, stegn, bokov in zadnjice

Učvrščuje kožo in zmanjšuje celulit in strije

