Skupaj sta izgubila 75 kg v treh mesecih pred poroko!

Oglasno sporočilo

Anita in Peter sta zaročenca iz Ljubljane, ki sta v 3 mesecih skušaj izgubila kar 75 kilogramov! Do dneva poroke sta v celoti spremenila svoj videz. Anita je uspela izgubiti 30 kilogramov, Peter pa kar 45. Kako jima je uspelo? Povesta, da na popolnoma naraven način: "brez čudežnih diet, operacij ali osebnih trenerjev."

Anita in Peter prej in po terapiji z inovativno metodo hujšanja – zdaj kot mladoporočenca.

Ona – mirna in preprosta administratorka. On – skromni serviser elektronskih naprav. Spoznala sta se … na internetu. Danes pa o njiju govorijo predvsem, ker sta uspela doseči nekaj, kar je izgledalo nemogoče. Zaradi zavidljivih postav na njuni poroki jih niso prepoznali niti njuni gosti. Sprememba je bila tako velika. In vse to samo v dveh mesecih in pol. Sledi zgodba o veliki ljubezni in še večji preobrazbi!

Anitina zgodba:

Imela sem velik problem s spoznavanjem moških v "realnem" življenju. Zavedala sem se, da sem predebela, ampak nikoli se nisem zaradi tega počutila slabo. Mislila sem, da bom nekoč spoznala partnerja, ki se sladkarijam ne bo mogel upreti, ravno tako kot jaz. Med čakanjem so tekla leta, jaz pa sem bila še vedno sama – iskreno pove Anita. Končno sem se odločila, da se prijavim na spletno stran za zmenkarije na internetu. Ker sem vedela, da na spletu zmenkuje veliko ljudi v tem nisem videla nič slabega. Malo po tem, ko sem se prijavila sem dobila Petrovo sporočilo.

Petrova zgodba:

Že od zgodnjega otroštva sem bil debel. Mislil sem, da je to preprosto genetsko. Priznam pa tudi, da geni niso bili edini problem. Bolj kot karkoli drugega sem oboževal kebab, pico in pivo. Brez njih si nisem mogel predstavljati niti dneva. Sam sebi sem lagal, da pravi moški pač ne more biti suh... Biti mora "velik" in "močan". Ko sem spoznal Anito in, ko sva pričela z dopisovanjem, je bil najpomembnejši dan mojega življenja – se Peter spominja začetka svoje zveze z Anito.

15 Junij – dan, ki jima je spremenil življenje

Viktor in Anita med potovanjem v New York. Tega dne sta se zaročila.

15. junija sta ugotovila, da želita življenje preživeti skupaj. Peter je namreč Anito zaprosil med potovanjem v New York, kjer sta tri tedne prebivala v stanovanju Anitine sestre. Tega dne pa sta sprejela še eno odločitev:

"Sklenila sva, da morava narediti velik korak proti lastnemu zdravju. Skupaj sva se odločila, da bova izgubila odvečne kilograme in med tem podpirala eden drugega," povesta mladoporočenca.

Na njuno žalost dogovora dolgo časa nista zmogla uresničiti. Minevali so meseci in vse diete, ki sta jih preizkusila, so bile neuspešne. Pričela sta se tolažiti s hrano in namesto, da bi kilograme izgubljala, so se ti še dodatno nabirali.

Tri mesece pred poroko sta izgubila vse upanje, da bosta uspela uresničiti svoj plan in presenetiti udeležence s svojim izgledom. Sprijaznila sta se z dejstvom, da tega nista sposobna spremeniti in se pognala v končno fazo priprav pred poroko.

"Jasno, da mi je bilo žal. Vse diete, ki sva jih preizkusila, so bile čista muka. Tudi če sva izgubila tri ali štiri kilograme, so se ti vrnili dvojno. To nama je vzelo voljo do borbe. S solzami v očeh sem naročila poročno obleko v velikosti XXL, ker sem izgubila upanje, da se bo karkoli spremenilo. Do poroke je bilo namreč samo še šest mesecev," pojasnjuje Anita.

Peter in Anita na poroki znancev.

Tri mesece pred poroko sta se kljub temu, da so bile priprave že skoraj zaključene, odločila, da poizkusita z inovativno eksperimentalno metodo hujšanja, za katero sta izvedela, ko sta prebrala članek, ki ga je Aniti poslala sestra, ki živi v Ameriki.

"Če bi to vedela prej, bi izdelek kupila že med dopustovanjem v Ameriki. Vendar lahko še tako odlašaš, slej kot prej je treba sprejeti to odločitev," pravi Peter. V članku, ki nama ga je poslala Branka, je pisalo, da lahko na ta način izgubiš tudi 12 kilogramov mesečno. To naju je prepričalo. Ko sva pogledala slike ljudi pred in po uporabi tega tretmaja, sva se spogledala in vedela sva, da nama je to usojeno. Komaj sva čakala, da preizkusiva izdelek na sebi."

Znanstveniki so o inovativni formuli pisali tudi v American Medic Journalu

"Raziskovanja idealne kombinacije sestavin, ki bi uspešno topile maščobo, so trajala leta. Do preboja je prišlo, ko smo uspeli dobiti najkvalitetnejši surovi šipek in ga uporabili med proizvodnjo izdelka, ki bi imel največjo možno koncentracijo ekstrakta. Rezultati so nas vse šokirali. V kombinaciji z drugimi sestavinami formule so se metabolični procesi pohitrili za 88%. Ravno toliko se je povečalo tudi izločanje prebavnih sokov. Tako intenzivno delovanje predstavlja pravo revolucijo v svetu naravnega zmanjševanja telesne teže."

- Povzetek iz članka o formuli za hujšanje, ki ga je objavil American Medic Journal

Kilograme sta izgubljala iz dneva v dan.

Tako kot pri Aniti je tudi pri Petru nova metoda delovala na isti način:

- Po nekaj dneh je najin metabolizem "preskočil" v višjo prestavo. Takoj sva to čutila. Mislim, da je takrat pričel na najino telo delovati šipek... kaj drugega bi pa lahko bilo? Po enem tednu sva opazila, da imava manjši obseg rok in nog. Iz dneva v dan sva se s Petrom počutila lažja in imela sva vedno manj apetita – sploh po nezdravi hrani. Bila sem šokirana, da si nisem več želela čokolade. Še bolj kot to pa me je šokiralo, da je Peter brez oziranja obšel prodajalno kebaba (smeh).

Nikoli ne bom pozabila dneva, ko sem v trgovini preizkusila obleko velikosti M. To je bilo mesec dni pred najino poroko. Popolnoma spontano sem zašla v trgovino, ker mi je bila všeč obleka v izložbi. Spomnim se, kako sem s strahom v glasu prosila za velikost L, odgovor pa me je še bolj presenetil: "Vi potrebujete velikost M." In veste, kaj … obleka v velikosti M je bila popolna za mojo postavo! Kot, da je sešita prav zame. Porabila sem zadnje evre, ki sva jih imela na računu, in kupila obleko, tako zelo sem si jo želela. Solze sreče so mi polzele po obrazu, ker sem vedela, da se je vse spremenilo. Jaz sem se spremenila na bolje in vse to zahvaljujoč RE-Lite plus – se ganjena spominja Anita.

Peter in Anita pred in po trimesečni terapiji z RE-Lite plus.

- Najin poročni dan je bil moj najsrečnejši dan v življenju. Skupaj sva uspela izgubiti 75 kilogramov in to v samo 3 mesecih. Razlika je bila ogromna. Najini gosti so naju gledali z začudenjem, kot da naju vidijo prvič. To je bil neverjeten občutek. Od tega trenutka se najina teža ni več spremenila, midva pa uživava v svojem zakonu – dodaja Peter.

Kje lahko kupite RE-Lite Plus?

Na slovenskem tržišču se pojavlja vedno več izdelkov, ki so podobni RE-Lite plus, kljub temu pa ostaja razlika v kvaliteti samih sestavin in načinu proizvodnje. RE-Lite Plus uporablja samo najbolj kvalitetne sestavine. Zato lahko take rezultate dosežete samo z originalnim RE-Lite. Hkrati bralce opozarjamo, da so se začeli pojavljati tudi ponaredki, zato na koncu tega članka prilagamo povezavo na uradno stran slovenskega distributerja, ki kljub ogromnemu povpraševanju po RE-Lite v zadnjih mesecih edini zagotavlja originalen izdelek.

Zaključek

Če še vedno dvomite v uspeh te diete, jo preprosto morate poskusiti sami in se prepričati na lastni koži. Tudi mi smo imeli dvome, ampak so se vsi hitro razblinili. Po končani raziskavi smo zares zadovoljni, da ljudje uspejo s to dieto.

Naročnik oglasnega sporočila je Ardoria.