Si želite zmanjšati čas pred zaslonom? Lahko vam pomagajo ti nasveti.

Ne glede na to, ali čakamo v vrsti, se vozimo z avtobusom ali le za nekaj minut sedemo na kavč, pogosto samodejno posežemo po telefonu. Strokovnjaki opozarjajo, da aplikacije in družbena omrežja niso zasnovani zgolj za zabavo, temveč tudi za to, da čim dlje zadržijo našo pozornost.

Profesor Marcantonio Spada, strokovnjak za zasvojenost in duševno zdravje, je za The Guardian povedal, da imajo sodobne tehnologije številne podobnosti z drugimi oblikami zasvojenosti. Nenehna pričakovanja novih obvestil, všečkov in videoposnetkov ustvarjajo občutek nagrajevanja, zaradi katerega se vedno znova vračamo na zaslon.

Psihoterapevti pa ob tem opažajo, da pretirana uporaba telefonov pogosto ni povezana z boljšim počutjem. Nasprotno – številni ljudje po večurnem brskanju poročajo o slabi volji, občutku izgubljenega časa in nezadovoljstvu.

Strokovnjaki imajo zato nekaj konkretnih nasvetov, kako zmanjšati čas pred zasloni:

Spremljajte svojo porabo časa. Prvi korak k spremembi je zavedanje problema. Tako Android kot iPhone omogočata vpogled v čas, ki ga preživimo na posameznih aplikacijah. Mnoge uporabnike šele podatek o več urah dnevne uporabe strezni in spodbudi k spremembi navad.

Določite čas brez zaslonov. Strokovnjaki priporočajo, da si vsak dan namenite obdobja brez telefona. Začnete lahko z manjšimi koraki, na primer s sprehodom brez naprave ali uro pred spanjem brez družbenih omrežij. Lahko se tudi odločite za dneve, ko ste popolnoma brez telefona, recimo nedelje, in si privoščite sproščen dan brez telefona.

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Spremenite fotografijo na zaklenjenem zaslonu. Preprost trik je tudi menjava fotografije na zaklenjenem zaslonu. Namesto naključne slike izberite motiv, ki vas spominja na cilje zunaj digitalnega sveta. To je lahko fotografija kraja, ki ga želite obiskati, športne aktivnosti ali osebe, s katero želite preživeti več časa.

Izklopite nepotrebna obvestila. Obvestila so eden glavnih razlogov, da telefon preverjamo tudi takrat, ko za to ni nobene potrebe. Strokovnjaki svetujejo, da pustite vklopljena le najpomembnejša opozorila, medtem ko obvestila družbenih omrežij, spletnih trgovin in drugih aplikacij izključite. Tako boste telefon uporabljali bolj zavestno in manj impulzivno.

Naredite zaslon manj privlačen. Barvite ikone in vizualni učinki spodbujajo uporabo aplikacij. Nekateri uporabniki zato telefon preklopijo v sive odtenke, kar zmanjša privlačnost družbenih omrežij in drugih aplikacij. Čeprav učinek ni trajen za vse uporabnike, lahko pomaga zmanjšati avtomatsko poseganje po telefonu.

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Telefon naj ne bo vedno pri roki. Veliko ljudi dan začne in konča z brskanjem po telefonu. Strokovnjaki priporočajo, naj naprava ponoči ni ob postelji, temveč čim dlje od dosega roke. Že nekaj metrov razdalje lahko zmanjša skušnjavo, da bi zjutraj ali pozno zvečer brezciljno pregledovali družbena omrežja.

Pomagajte si z aplikacijami za omejevanje uporabe. Zanimivo je, da lahko pri zmanjševanju časa pred zaslonom pomagajo prav posebne aplikacije. Te uporabnike nagrajujejo za obdobja brez telefona, postavljajo omejitve uporabe in opozarjajo na pretirano preživljanje časa na družbenih omrežjih.

Je rešitev preprost telefon? Nekateri se odločijo za tako imenovane "neumne telefone", ki omogočajo le osnovne klice in sporočila. Takšna rešitev lahko učinkovito zmanjša uporabo družbenih omrežij, vendar ni primerna za vsakogar. Današnje življenje je namreč močno povezano z aplikacijami, QR-kodami, elektronskimi vozovnicami in skupinskimi pogovori, zato prehod zahteva precej prilagajanja.

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Digitalni detoks: skrajna, a učinkovita možnost. Vedno bolj priljubljeni postajajo tudi digitalni odmiki oziroma digitalni detoks. Gre za večdnevno obdobje brez telefonov, med katerim se ljudje posvetijo naravi, gibanju in osebnim stikom. Po mnenju strokovnjakov lahko že nekaj dni brez telefona pomembno vpliva na počutje in koncentracijo, vendar opozarjajo, da dolgoročne rezultate prinese le sprememba vsakodnevnih navad po vrnitvi v običajno življenje.

Ključ je v zavestni uporabi. Strokovnjaki se strinjajo, da cilj ni popolna odpoved tehnologiji, temveč bolj zdrav odnos do nje. Pomembno je, da telefon uporabljamo namensko in zavestno, ne pa kot avtomatski odziv na dolgčas, stres ali neprijetna čustva. Majhne spremembe, kot so izklop obvestil, čas brez zaslonov in več aktivnosti v resničnem svetu, lahko že v nekaj tednih bistveno zmanjšajo čas pred zaslonom ter izboljšajo koncentracijo, spanec in splošno počutje.