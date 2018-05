Šest razlogov, zakaj bi morali tudi vi poskusiti CBD konopljino smolo

Oglasno sporočilo

CBD konopljina smola je obnorela svet. S to naravno učinkovino si ljudje lajšajo kronične bolečine in izboljšujejo spanec. Odlična je v boju proti depresiji in anksioznosti, učinkovita je tudi pri kožnih težavah in avtoimunih boleznih. Število rednih uporabnikov CBD smole oziroma olja v svetu skokovito narašča.

Kaj je CBD smola in kako deluje na naš organizem

CBD smola vsebuje CBD kanabinoid, ki je aktivna učinkovina industrijske konoplje. Ta učinkovito lajša vrsto različnih težav in bolezni. CBD kanabinoid je tako učinkovit, ker je enake sestave kot endokanabinoid (kanabinoid, ki ga telo proizvaja samo), zato ga človeško telo prepozna kot svojega in sprejme.

Iz česa in s kakšno metodo pridobivamo CBD smolo

CBD smola je pridobljena iz industrijske konoplje vrste Cannabis Sativa. Gre za močno koncentrirano in dragoceno sestavino, ki je pridobljena iz zelenih delov rastline. Postopki ekstrakcije so različni. Najnovejša in najbolj kakovostna metoda ekstrakcije je superkritična CO2 ekstrakcija, ki poteka pod visokim pritiskom, ki v postopku iz rastline odstrani neželene primesi. Rezultat je CBD olje zlate barve s čistim in stabilnim kanabinoidom.

Zakaj bi morali tudi vi poskusiti CBD smolo ali kapljice?

Med najpogostejše razloge za uživanje CBD smole spadajo nespečnost, anksioznost in kronične bolečine.

1. Pomiri stres in zmanjšuje anksioznost

Stres spada med najpogostejše razloge, ki uporabnike pripeljejo do CBD smole. CBD kanabinoid v nasprotju s THC nima psihoaktivnega delovanja, posamezniki pa njegove učinke opisujejo kot sprostitvene in pomirjujoče. CBD konopljina smola dokazano pomirja in zmanjšuje občutke anksioznosti, obenem pa ni zasvojljiva in nima negativnih stranskih učinkov kot večina pomirjeval in antidepresivov.

2. Uspešno zmanjšuje nespečnost

Nespečnost in težave s spanjem spadajo med najpogostejše razloge, zaradi katerih se ljudje odločajo za uživanje CBD smole. CBD kanabinoid uravnovesi in pomiri organizem ter ga zapelje v trden in dolgotrajen spanec.

3. Umiri avtoimune reakcije v telesu

Med najbolj znane avtoimune bolezni spadajo revmatoidni artritis, multipla skleroza, nevrodegenerativne bolezni (npr. Parkinsonova bolezen), alergije, dermatitis. CBD smola dokazano pomiri avtoimune procese v organizmu in mu tako pomaga, da se vrne v uravnovešeno stanje.

4. Krepi imunski sistem

CBD naš imunski sistem uravnovesi in ga tudi okrepi. Imunski sistem spodbuja na način, da optimalno deluje v vseh obdobjih vašega življenja, tudi v času gripe in prehladov. CBD je blago protivneten, zato lahko lajša simptome zamašenih sinusov. CBD kapljice so odlična preventiva za krepitev imunskega sistema v zimskem času.

5. Brez psihoaktivnih učinkov, 100-odstotno naravnega izvora

Strah in zadržki pred uporabo CBD smole in kapljic so povsem odveč, saj CBD smola nima psihoaktivnega delovanja in je 100-odstotno naravnega izvora. Če imate doma steklenico konopljinega olja, ki ga uživate na solatah, je izdelano iz enakih rastlin kot CBD smola. Gre za industrijsko konopljo, ki je v EU dovoljena za pridelavo in prodajo.

6. Učinkovit tudi pri kožnih težavah, med katerimi so dermatitis, luskavica, akne

CBD je rešitelj kože v stiski. Koža ga potrebuje, ko ima porušeno ravnovesje in se pojavijo srbečica, izpuščaji, ekcemi ali rdečica. Zaradi sposobnosti CBD kanabinoida, da zmanjša izločanje sebuma iz žlez lojnic, je CBD odličen tudi v boju proti aknam in nečisti koži. Poleg neposredne vezave v kožo sta veliki prednosti CBD smole tudi njeno antiseptično in antibakterijsko delovanje.

Več o različnih področjih delovanja CBD smole

CBD pršila Hemptouch - optimalen način uživanja CBD kanabinoida

Prednosti pršil so optimalna absorpcija, prijetni okusi, lažje uživanje in boljši izkoristek CBD kanabinoida.

1. CO2 ekstrakcija zagotavlja najvišjo kakovost CBD kanabinoida

CBD izvleček v Hemptouch CBD ustnem pršilu je pridobljen s postopkom CO2 ekstrakcije vrhunske kakovosti, brez prisotnosti alkohola ali topil. Na ta način so zagotovljene najvišja kakovost, čistost in konsistentnost CBD kanabinoida.

2. Na voljo v štirih slastnih in 100-odstotno naravnih okusih

Prvi stik s konopljinimi kanabinoidi je zaradi značilnega pekočega okusa CBD nemalokrat neprijeten, zato je CBD pršilo na voljo v naravnih okusih čokolade, kokosa, pomaranče in poprove mete. Vsi okusi so 100-odstotno naravnega izvora, brez dodanih sladkorjev.

3. Pršilo za lažje uživanje in optimalno absorpcijo

Ker se CBD kanabinoid večinoma absorbira skozi sluznico, je ustno prišlo najboljši način aplikacije, saj omogoča boljšo porazdelitev po ustni votlini kot kapljice iz kapalke in tako zagotavlja bolj učinkovito absorpcijo.

4. MCT olje poveča obstojnost in biodobavljivost

CBD ekstrakt v pršilih je raztopljen v MCT olju, zdravi maščobi, ki v metabolizmu ne povzroča nastanka prostih radikalov. Velika prednost MCT olja je, da poveča biodobavljivost CBD ekstrakta, ob tem pa zagotavlja obstojnost izdelka in veliko čistost.