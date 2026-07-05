Se ves čas počutite krive? To naj bi bil znak visoke inteligence.

Občutek krivde je normalen del življenja, vendar pri nekaterih ljudeh nikoli zares ne izgine. Ne gre le za slabo vest zaradi pozabljenega rojstnega dne ali kakšne nepremišljene odločitve, temveč za globok občutek odgovornosti, ki jih spremlja tudi takrat, ko niso storili ničesar narobe.

Po navedbah psihologov je takšno doživljanje pogosto pri ljudeh z visoko inteligenco in izrazito čustveno občutljivostjo. Razlog ni nujno v večjem številu napak, temveč v drugačnem načinu razmišljanja in doživljanja sveta.

Eden glavnih razlogov je povečana moralna občutljivost. Ljudje z višjim inteligenčnim količnikom pogosto o etičnih posledicah vsakdanjih odločitev razmišljajo veliko bolj poglobljeno kot večina.

Nakup izdelka lahko pri njih sproži razmišljanje o njegovem vplivu na okolje ali delovne razmere pri proizvodnji, vsakodnevne odločitve pa pogosto spremljajo vprašanja o pravičnosti in odgovornosti. Ker ljudje v njihovi okolici teh dilem pogosto ne doživljajo enako intenzivno, se lahko počutijo nerazumljene.

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Ko ves čas vidite, kako bi bil svet lahko boljši

Psiholog Kazimierz Dabrowski je že leta 1964 opisal pojav, ki ga je poimenoval eksistencialna pretirana vznemirjenost. Gre za lastnost, zaradi katere nadarjeni posamezniki zelo jasno vidijo razliko med svetom, kakršen je danes, in svetom, kakršen bi lahko bil.

Prav ta razkorak lahko povzroča občutek krivde. Ker hitro opazijo možne rešitve težav, imajo pogosto občutek, da so tudi sami odgovorni za to, da bi jih morali uresničiti. Ko jim to ne uspe, jih spremlja občutek osebnega neuspeha, čeprav na okoliščine pogosto nimajo pravega vpliva.

Perfekcionizem in otroštvo pustita dolgotrajne posledice

Pomembno vlogo ima tudi perfekcionizem. Ne gre le za željo po uspehu, ampak za prepričanje, da bi morali prevzeti odgovornost tudi za stvari, ki jih objektivno niso mogli preprečiti ali spremeniti.

Psihologi opozarjajo, da so številni nadarjeni otroci že zelo zgodaj prevzemali vlogo čustvene opore v družini. Ker so jih odrasli pogosto dojemali kot bolj zrele, so nase prevzeli odgovornosti, ki otroku ne bi smele pripadati. Če pri tem niso bili uspešni, so krivdo pripisali sebi, takšni vzorci razmišljanja pa jih lahko spremljajo tudi v odraslosti.

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Krivda je lahko tudi izraz žalosti

Nekateri psihoanalitiki, med njimi tudi Sigmund Freud in Melanie Klein, so menili, da se lahko del občutka krivde razvije iz potlačene jeze in nemoči. Ko človek ne more zaščititi bližnjih ali popraviti nečesa, kar se mu zdi krivično, se občutek nemoči pogosto spremeni v krivdo, saj jo je lažje sprejeti kot lastno jezo.

Psihologi zato poudarjajo, da pri inteligentnih in zelo občutljivih ljudeh občutek krivde pogosto ni posledica dejanskih napak. Velikokrat gre predvsem za žalost in razočaranje nad tem, da svet ni takšen, kot vedo, da bi lahko bil.

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