S temi navadami odvračate prijatelje, pa tega sploh ne opazite

Prijateljstva naj bi bila varen prostor, kjer se počutimo sprejete, razumljene in podprte. A čeprav hitro opazimo napake drugih, redkeje pomislimo, da smo morda tudi sami komu naporni. Resnica je, da večina prijateljev tega ne pove neposredno. Namesto iskrenega pogovora se pogosto preprosto oddaljijo.

Psihologi opozarjajo, da veliko ljudi v prijateljstvih nezavedno ponavlja vedenja, ki dolgoročno škodijo odnosom, poroča Time. Če se v spodnjih primerih prepoznate, to še ne pomeni, da ste slab prijatelj, je pa lahko priložnost za spremembo.

Oglasite se samo, ko nekaj potrebujete. Eden najhitrejših načinov za uničenje prijateljstva je občutek, da nekoga pokličete samo takrat, ko imate težavo ali potrebujete uslugo. Tak odnos hitro postane enostranski. Če prijatelju nikoli ne pišete samo zato, da bi ga vprašali, kako je, lahko dobi občutek, da je za vas pomemben le v kriznih trenutkih.

Nikoli ne prevzamete pobude. Če vedno čakate, da vas drugi povabijo na kavo, organizirajo druženje ali prvi pošljejo sporočilo, lahko prijateljstvo začne delovati neuravnoteženo. Ni pomembno, ali imate majhno stanovanje ali ne marate organizacije, bistvo je pokazati interes in voljo za stik.

Vsak pogovor obrnete nase. Nekateri ljudje med pogovorom komaj čakajo, da povedo svojo zgodbo. Drugi prekinjajo sogovornika ali pa nikoli ne postavijo vprašanja nazaj. Takšni pogovori so lahko zelo izčrpavajoči. Pravi prijateljski odnos temelji tudi na iskrenem zanimanju za življenje druge osebe.

Pogosto odpovedujete načrte. Vsak kdaj odpove druženje, težava pa nastane, ko prijatelji začnejo pričakovati, da vas verjetno sploh ne bo. Kronično odpovedovanje, počasno odgovarjanje ali neodločnost dajejo občutek, da odnos ni prioriteta. Sčasoma vas ljudje preprosto nehajo vabiti.

Prijatelje uporabljate kot terapevte. Podpora je pomemben del prijateljstva, vendar obstaja razlika med iskrenim pogovorom in čustvenim preobremenjevanjem druge osebe. Psihologi svetujejo, da je včasih dovolj že preprosto vprašanje: "Ali si trenutno na voljo za en resen pogovor?" Tako pokažete spoštovanje do sogovornikovih meja in energije.

Težko prenašate uspehe drugih. Če vas prijateljeva napredovanja, zaroke ali uspehi spravljajo v slabo voljo, niste edini. Ljubosumje je človeško, a pomembno je, da ga ne pokažete na pasivno-agresiven način. Pravi prijatelji znajo iskreno praznovati uspehe drug drugega, ne da bi jih doživljali kot osebni poraz.

Raje izginete, kot da bi se pogovorili. V zadnjih letih je ignoriranje postalo pogosto tudi med prijatelji. Namesto neprijetnega pogovora se nekateri preprosto nehajo javljati. A molk redko pomaga, običajno za sabo pusti zmedo in občutek zavrnitve. Veliko bolj zdravo je odkrito povedati, kaj vas moti.

Kritiko razumete kot napad. Ko vam prijatelj iskreno pove, da ste ga prizadeli, je prvi impulz pogosto obramba. A če vsako povratno informacijo razumete kot osebni napad, lahko drugi sčasoma nehajo govoriti o svojih občutkih. Ključ je v tem, da znate poslušati, tudi če vam ni prijetno.

O prijateljih govorite za njihovim hrbtom. Občasno pritoževanje je normalno, stalno opravljanje pa hitro uniči zaupanje. Če prijatelji opazijo, da vedno govorite o drugih, bodo prej ali slej pomislili, da enako govorite tudi o njih.

Pričakujete, da si bodo želeli enako življenje kot vi. Včasih prijatelje obsojamo pod pretvezo skrbi. Ko nekdo sprejme odločitev, ki je sami ne bi nikoli, se lahko hitro odzovemo z nerazumevanjem ali kritiko. A prijateljstva potrebujejo sprejemanje, ne nadzora. Ljudje se odprejo le tam, kjer se počutijo varne pred obsojanjem.

Ostajate na površini, ker vas ranljivost plaši. Nekateri imajo ogromno znancev, a se vseeno počutijo osamljene. Razlog je pogosto strah pred iskrenostjo in ranljivostjo. Resnična bližina nastane šele, ko si dovolimo pokazati tudi negotovost, strahove in šibkosti.

Dobra prijateljstva zahtevajo tudi samorefleksijo. Vsako prijateljstvo je odnos dveh ljudi, zato nihče ni popoln. A prav pripravljenost na samorefleksijo in spremembe pogosto loči površinske odnose od tistih, ki trajajo leta. Včasih je dovolj že več poslušanja, manj obsojanja in iskren pogovor, da odnos postane bolj pristen in povezan.

