Psihologi pojasnjujejo, zakaj življenje radi prelagamo na pozneje

Mnogi ljudje pomembne želje in drobne užitke nenehno prelagajo na prihodnost. Potovanja odložijo, dokler ne bodo finančno bolj preskrbljeni, hobije pustijo za čas, ko bodo imeli več prostih ur, najljubše stvari pa hranijo za posebne priložnosti. Namesto da bi uživali v tem, kar jim je že na voljo, pogosto čakajo na domnevno popoln trenutek, ki pa marsikdaj nikoli ne pride.

Po mnenju psihologov je takšno razmišljanje veliko bolj razširjeno, kot se zdi. Namesto da bi življenje zares živeli v sedanjosti, ga pogosto prelagamo v prihodnost in verjamemo, da bomo srečnejši, ko bomo dosegli naslednji cilj.

Psiholog Eric Solomon pojasnjuje, da razlog ni pomanjkanje discipline ali volje, temveč način delovanja naših možganov. "Možgani željo in uživanje obdelujejo v dveh različnih nevronskih sistemih. Želja je lov, nenehno usmerjanje proti nečemu, česar še nimamo. Uživanje je počasnejši občutek zadovoljstva, ko to stvar dejansko imamo. Sistem želje je veliko močnejši, saj nas spodbuja, da vedno znova stremimo k naslednjemu cilju. Zato lahko nenehno nekaj lovimo, ne da bi zares uživali v tem, kar že imamo."

To pojasnjuje, zakaj nova obleka ostane v omari do posebne priložnosti, z najljubšim prigrizkom čakamo do konca tedna, sanjsko potovanje prestavljamo, dokler ne bomo "bolj pripravljeni". Na prvi pogled gre za odgovorno ravnanje, v resnici pa lahko takšne navade pomenijo, da zamujamo lastno življenje.

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Idealna prihodnost je pogosto le iluzija

Velik del zadovoljstva izhaja že iz pričakovanja prihodnosti. Predstavljamo si, da bo življenje končno popolno, ko bomo dosegli naslednji pomemben mejnik.

Travmatološka terapevtka Molly Halbrooks ob tem opozarja, da je to past, v katero pade veliko ljudi. "Poskušamo se optimizirati, da bi se izognili bolečini, negotovosti in trpljenju. Verjamemo, da bomo po potovanju, diplomi, rojstvu otroka, poroki ali naslednjem doseženem cilju končno srečni in da težav ne bo več. Toda sreča je prehodno čustvo, tako kot vsa druga. Ne moremo je doseči in je zadržati za vedno, njeno minljivost pa pogosto napačno razumemo kot dokaz, da se še nismo dovolj potrudili."

Prav zato mnogi nenehno prestavljajo občutek zadovoljstva na prihodnost in ostajajo ujeti v začaranem krogu novih ciljev.

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Kako začeti uživati življenje tukaj in zdaj

Psihologi poudarjajo, da ni treba sprejeti velikih življenjskih odločitev ali zapraviti veliko denarja, da bi začeli živeti bolj polno. Ključ je v majhnih vsakodnevnih trenutkih.

Namesto da čakate na idealen trenutek, si privoščite kavo v najljubši kavarni, preberite knjigo, ki že tedne čaka na polici, prižgite dišečo svečo ali si sredi tedna naročite najljubšo večerjo. Takšni drobni rituali pomagajo možganom razvijati sposobnost uživanja v sedanjosti, ne le v pričakovanju prihodnosti.

"Radostno življenje sestavljajo majhni trenutki – ko si dovolimo uživati v drobnih stvareh in zadovoljstvo obravnavamo kot nujno življenjsko potrebo, ne kot nagrado, ki si jo moramo prislužiti," pravi Halbrooksova.

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Razlika med načrtovanjem in prelaganjem življenja

Načrtovanje prihodnosti je pomembno, vendar obstaja bistvena razlika med odgovornim načrtovanjem in nenehnim odlaganjem vsega lepega za kasneje.

Nihče ne ve, koliko časa ima na voljo. Zato se velja vprašati: zakaj bi odlašali s sprehodom po najljubši poti, potovanjem z najbližjimi ali majhnimi vsakodnevnimi užitki, če jih lahko doživimo že danes?

Življenje se ne začne, ko dosežemo naslednji cilj. Dogaja se zdaj. Prav zato psihologi opozarjajo, da je eden največjih korakov do večjega zadovoljstva ta, da življenja ne varčujemo za prihodnost in si dovolimo uživati v trenutkih, ki jih imamo na voljo danes.

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