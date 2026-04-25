Psihologi opozarjajo: ta navada naredi vaša čustva še močnejša

Izogibanje neprijetnim čustvom se zdi logična rešitev, saj si nihče ne želi stresa, tesnobe ali sramu. A psihologija opozarja na presenetljiv učinek: bolj kot se trudimo neprijetne občutke potisniti stran, bolj vztrajni postajajo. Bolj kot bežimo pred čustvi, bolj nas ta dohitevajo.

Večina ljudi se v določenem trenutku zaloti, da se poskuša izogniti neprijetnim mislim. Morda se ujamete, kako odlašate z zahtevno nalogo ali pa nenadoma začnete pospravljati, samo zato, da se ne bi soočili s stresom. Takšno vedenje ni naključno, saj je človek naravno usmerjen k iskanju ugodja in izogibanju bolečini. Zato je povsem logično, da želimo neprijetna čustva čim prej odmisliti. Težava pa nastane, ker ta strategija dolgoročno ne deluje.

Psychology Today poroča, da lahko takšno vedenje sproži začaran krog, ki negativna čustva še okrepi in podaljša.

Zanimiv primer tega pojava je preprost miselni eksperiment: če si skušate zavestno prepovedati razmišljanje o neprijetnem ali sramotnem spominu, boste hitro opazili, da se ta misel vrača še pogosteje. Razlog tiči v delovanju možganov – ko si nekaj opredelimo kot pomembno in nezaželeno, naš um nenehno preverja, ali smo pri izogibanju uspešni. S tem pa nehote znova in znova obujamo prav tisto, čemur bi se radi izognili.

Kako izogibanje vpliva na vsakdanje življenje

Izogibanje se ne kaže le v mislih, temveč tudi v vedenju. Kot opisuje Psychology Today, lahko posameznik zaradi tesnobe začne odlašati z nalogami, se izogiba zahtevnim pogovorom ali čaka na "pravi trenutek", ko se bo počutil pripravljenega. A s tem samo kopiči pritisk. Več kot je odlašanja, več je skrbi, dvomov in občutka nesposobnosti. Tako nastane začaran krog, v katerem izogibanje potrjuje notranji strah.

Takšni vzorci so lahko zelo subtilni – nenehno preverjanje elektronske pošte, iskanje potrditve pri drugih, pretirano brskanje po telefonu ali celo poseganje po alkoholu za sprostitev. Vse to so načini, kako se ljudje izognejo soočanju z neprijetnimi občutki. Sporočilo, ki si ga ob tem nezavedno dajemo, pa je, da teh občutkov ne zmoremo obvladati. Ko čustva sčasoma vseeno privrejo na površje, se zdijo še močnejša.

Odgovor ni v potlačitvi, temveč v spremembi odnosa

Ključ do spremembe ni v tem, da čustva potlačimo, temveč da spremenimo odnos do njih. Namesto bega je koristno prepoznati trenutek, ko se pojavi želja po izogibanju, in zavestno izbrati drugačen odziv. To lahko pomeni, da kljub nelagodju začnete z nalogo, čeprav le za nekaj minut, ali pa da za kratek čas ostanete v občutku negotovosti brez iskanja takojšnje potrditve.

Sčasoma takšni majhni koraki prinesejo pomembno spremembo. Vsakič, ko se posameznik sooči s čustvom, namesto da bi se mu izognil, si dokaže, da ga zmore prenesti. Prav to novo prepričanje postopoma oslabi občutek, da so neprijetna čustva nekaj, pred čemer je treba pobegniti. Ko pa se zmanjša potreba po izogibanju, začne tudi intenzivnost teh čustev postopoma popuščati.

Preberite tudi: