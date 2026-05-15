Petek, 15. 5. 2026, 4.00

Priporočilo zdravnikov: pet preprostih navad za daljše in bolj zdravo življenje

dolgoživost, zdravje | Foto Shutterstock

Z daljšanjem pričakovane življenjske dobe se vse več govori o dolgoživosti. Medtem ko milijarderji vlagajo v drage metode podaljševanja življenja, na družbenih omrežjih pa se širijo trendi z nosljivimi napravami in testi DNK, strokovnjaki svetujejo: večina ljudi za daljše in bolj zdravo življenje ne potrebuje skoraj nič od tega.

Strokovnjaki poudarjajo, da je za dolgo in zdravo življenje ključno osredotočanje na nekaj preprostih navad, ki resnično prinašajo učinke, hkrati pa ne ustvarjajo pritiska popolnega nadzora nad zdravjem. Pretirano spremljanje zdravstvenih podatkov in sledenje vsakemu trendu lahko namreč povzroči več škode kot koristi, saj povečuje stres in občutek stalne obremenjenosti.

Ravnovesje je v tem, da izberemo nekaj osnovnih, dokazano učinkovitih navad in si hkrati dovolimo tudi počitek ter sproščenost. Čeprav industrija wellnessa hitro raste in spodbuja številne drage rešitve za optimizacijo zdravja, strokovnjaki opozarjajo, da so najučinkovitejše strategije pogosto preproste in skoraj brez stroškov. To so nekatere od njih:

Spanje kot temelj dolgoživosti

Kakovosten spanec je ena najpomembnejših in hkrati brezplačnih navad za zdravje. Pomembno je, da hodimo spat približno ob isti uri in da spimo toliko, da se počutimo spočite. To ni nujno osem ur; za nekatere je dovolj že šest ali sedem. Dosleden ritem spanja pomembno vpliva na regeneracijo telesa, hormonsko ravnovesje in splošno počutje.

Prehrana iz polnovrednih živil

Zdravniki svetujejo, naj v prehrani prevladujejo polnovredna, čim manj predelana živila, kot so zelenjava, polnozrnata žita in kakovostne beljakovine pri vsakem obroku. Kuhanje doma in izogibanje ultra predelanim izdelkom sta preprosta koraka, ki dolgoročno prinašata velike koristi. Prehrana, bogata z vlakninami, zelenjavo in beljakovinami, podpira zdravo staranje in stabilno raven energije.

Močne socialne vezi za srečnejše in daljše življenje

Dolgoletna raziskava harvardske univerze, ki spremlja zdravje udeležencev že več kot 80 let, je pokazala, da so kakovostni medosebni odnosi najpomembnejši dejavnik za srečno in dolgo življenje. Čas z ljudmi, ki nas napolnijo z energijo in veseljem, ima večji vpliv, kot si pogosto mislimo.

Več gibanja, manj sedenja in vadba za mišice

Dolgotrajno sedenje je eden največjih sovražnikov zdravja. Če veliko sedite, se po vsakem daljšem obdobju namenoma razgibajte. Redna hoja, dvigovanje uteži od dva- do trikrat tedensko in majhne priložnosti za gibanje čez dan (na primer kratek sprehod ali nekaj vaj med odmori) zelo vplivajo na dolgoživost. Ohranjanje mišične mase je z leti vse pomembnejše.

Obvladovanje stresa in čas za počitek

Kronični stres in tesnoba sta povezana z večjim tveganjem za bolezni in prezgodnjo smrt. Številni zdravniki in strokovnjaki za psihično zdravje priporočajo, da si vsak dan vzamemo vsaj minuto ali dve popolne tišine in mirovanja. Kratek odklop od vsega lahko bistveno razbremeni um.

Pomembno je tudi, da si občasno dovolimo majhne užitke brez občutka krivde, saj ti ne škodujejo dolgoživosti – nasprotno, občutki zadovoljstva in sreče so njen pomembni del. Kozarec vina, sladica ali prijeten obrok v dobri družbi tako ne predstavljajo težave, temveč prispevajo k uravnoteženemu in zdravemu načinu življenja.

Pred večjimi spremembami življenjskega sloga pa je vseeno priporočljivo, da se posvetujemo z osebnim zdravnikom.

