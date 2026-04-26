Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Nedelja,
26. 4. 2026,
14.14

1 ura, 7 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
sproščanje stres psihično zdravje meditacija barvanje

Nedelja, 26. 4. 2026, 14.14

1 ura, 7 minut

Preprosta navada, ki dokazano zmanjšuje stres in izboljšuje počutje

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
barvanje, pobarvanka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Barvanje ni več le otroška zabava, temveč vse bolj priljubljena tehnika za sproščanje stresa pri odraslih. V času, ko nas preplavljajo digitalni dražljaji, hiter tempo življenja in stalna dosegljivost, se vse več ljudi vrača k preprostim, analognim dejavnostim. Prav barvanje se izkaže kot ena najučinkovitejših metod za umirjanje misli, izboljšanje fokusa in krepitev duševnega zdravja.

Eden ključnih razlogov, zakaj barvanje pomaga pri zmanjševanju stresa, je njegova sposobnost, da preusmeri pozornost. Ko se osredotočimo na izbiro barv, vzorce in gibanje roke, možgani začasno "izklopijo" skrbi in negativne misli. Ta premik pozornosti deluje kot mentalni "reset", ki utiša notranji hrup in občutek preobremenjenosti.

Barvanje ima tudi močan učinek na živčni sistem. Ponavljajoči se gibi in ritmično barvanje pomagajo upočasniti dihanje, znižati srčni utrip in sprostiti napetost v telesu. Posledično lahko vpliva na boljši spanec, manj tesnobe in splošno izboljšanje počutja. Ob tem spodbuja stanje čuječnosti, saj nas nežno prisili, da pozornost usmerimo v trenutek in odklopimo vsakodnevne skrbi.

Čeprav raziskave kažejo, da lahko barvanje pomaga pri zmanjševanju stresa in tesnobe, strokovnjaki opozarjajo, da ne gre za univerzalno rešitev ali nadomestilo za terapijo, temveč za preprosto tehniko, ki lahko podpira dobro počutje.

barvanje, pobarvanka | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Lahkotna oblika meditacije

Pomemben vidik barvanja je tudi kreativno izražanje brez pritiska. Ker so linije že narisane, ni strahu pred napakami ali neuspehom. To zmanjšuje stres, povezan z ustvarjanjem, in omogoča, da se posameznik osredotoči zgolj na užitek in proces. Prav ta kombinacija strukture in svobode je razlog, da barvanje pogosto opisujejo kot lahkotno obliko meditacije.

Znanstvene raziskave kažejo, da lahko redno barvanje zmanjša simptome tesnobe in izboljša koncentracijo. Aktivira različne dele možganov, povezane z vizualnim zaznavanjem, odločanjem in ustvarjalnostjo, kar spodbuja mentalno ravnovesje in občutek nadzora.

V sodobnem svetu, kjer iščemo hitre in dostopne načine za sprostitev, je barvanje ena najpreprostejših rešitev. Ne zahteva posebne opreme ali veliko časa, hkrati pa ponuja učinkovito orodje za umiritev uma in regeneracijo. Barvanje je tako lahko več kot le hobi, je nekakšna oblika skrbi zase, ki pomaga ustvariti ravnovesje med zunanjim svetom in notranjim mirom.

sproščanje stres psihično zdravje meditacija barvanje
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.