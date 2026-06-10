Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni akciji Podarjamo brezplačno operativno odpravo dioptrije

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji Podarjamo brezplačno operativno odpravo dioptrije (v nadaljevanju: pravila).

1. Organizatorja nagradne akcije

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in Vidim, očesni kirurški center d.o.o., Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v nadaljevanju organizatorja) z namenom promocije za podjetje Vidim, očesni kirurški center d.o.o. organizirata nagradno akcijo Podarjamo brezplačna operacijo oči za odstranitev dioptrije po najbolj primerni metodi za nagrajenca (v nadaljevanju nagradna akcija).

S temi pravili organizatorja določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni akciji.

2. Trajanje nagradne akcije

Sodelujoči lahko v nagradni akciji sodelujejo v obdobju od 15.6.2026 do 30.6.2026. Nagradna akcija se konča z glavnim izborom. Nagradna akcija poteka na spletni strani nagradne akcije https://siol.net (v nadaljevanju: spletna stran nagradne akcije).

3. Namen nagradne akcije

Namen nagradne akcije je izvajanje trženjskega komuniciranja in promocija blagovne znamk organizatorja Vidim, očesni kirurški center d.o.o..

4. Pogoji sodelovanja v nagradni akciji

V nagradni akciji lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni akciji in podajo soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja organizatorja Vidim, očesni kirurški center d.o.o..

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni akciji, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni akciji tako, da na spletni strani nagradne akcije:

• Odgovori na vprašanja in izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, starost, mobilni telefon, e-naslov, podatki o dioptriji),

• z oddajo podatkov se do preklica prijavlja na prejemanje obvestil in reklamnih sporočil podjetja Vidim, očesni kirurški center d.o.o. in soglaša s tem, da lahko Vidim, očesni kirurški center d.o.o. posredovane podatke uporablja za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi družbe Vidim, očesni kirurški center d.o.o preko sporočil SMS, pošte, elektronske pošte, (način obveščanja je odvisen od posredovanih podatkov). Soglasje lahko uporabnik kadarkoli prekliče po elektronski pošti (poslano na naslov svetovanje@vidim.si), s pisno vlogo (poslano na naslov Vidim, očesni kirurški center d.o.o., Mariborska cesta 88, 3000 Celje) ter tudi na druge za posamezno obliko komunikacije običajne oziroma zahtevane načine, kot bo navedeno tudi v posameznem sporočilu. Več informacij o obdelavi vaših podatkov je na voljo v rubriki 13. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika teh Pravil.

• ter se s sodelovanjem v nagradni akciji strinja s pravili.

S soglašanjem s pravili nagradne akcije se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni akciji in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni akciji, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne akcije ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je zbran, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v izbor za nagrado.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni akciji sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni akciji se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice ter udeleženci, ki imajo na dan izbora veljavno soglasje za neposredno trženje.

5. Potegovanje za nagrado in izvedba nagradne akcije

Sodelujoči se v nagradni akciji poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne akcije https://siol.net/ odda svoje osebne podatke, poda soglasje za neposredno trženje, s katerim soglaša, da mu organizator Vidim, očesni kirurški center d.o.o. pošilja osebno prilagojena obvestila in reklamna sporočila o storitvah in ponudbi družbe Vidim, očesni kirurški center d.o.o. preko sporočil SMS, pošte, elektronske pošte ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator Vidim, očesni kirurški center d.o.o. bo v času laserske operacije vida opravil fotografiranje in snemanje postopka (prvi pregled, postopek, prvi kontrolni pregled po operativnem postopku, intervju), s čimer se nagrajenec strinja. Organizator ima nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno, kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev.

Nagrajenec se tudi strinja in dovoli snemanje in objavo intervjujev in video prispevkov ter s tem časovno neomejeno objavo vsega tudi če se nagrajenec odloči svoje sodelovanje preklicati.

Organizator Vidim, očesni kirurški center d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe, ki je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni akciji.

6. Žrebanje/izbor nagrajencev

Vsak udeleženec nagradne akcije lahko prejme le eno nagrado in je lahko izbran samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Za izvedbo nagradne akcije in nadzor nad njegovim potekom ter za izbor nagrajenca skrbi predstavnik organizatorjev Vidim, očesni kirurški center d.o.o.

Izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic bodo na kliniki Vidim, očesni kirurški center, d.o.o. izžrebali 5 ljudi, ki dobijo brezplačni pregled in med njimi nato izžrebali enega zmagovalca za odpravo dioptrije. Izbor nagrajenca bo 3. 7. 2026 ob 10. uri na naslovu Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni akciji ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izbranemu nagrajencu. Izbor je dokončen in ne bo javen.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek telefona ali njegovega naslova, ki jih je sodelujoči oddal s sodelovanjem v nagradni akciji.

7. Nagrada

Brezplačna odprava dioptrije z metodo SMILE pro v očesnem centru VIDIM po najbolj primerni metodi za nagrajenca (vrednost nagrade od 790 evrov do 2910 evrov na oko).

8. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne akcije, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne akcije in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

9. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Organizatorja bosta preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če se ugotovi, da udeleženec nagradne akcije ni sodeloval skladno s temi pravili, ga organizator Vidim, očesni kirurški center d.o.o., izključi, nato se izbere drugega nagrajenca in se mu podeli nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrado izročil organizator Vidim, očesni kirurški center, d.o.o., Mariborska cesta 88, 3000 Celje. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenca obvestil po telefonu najkasneje v osmih dneh po izboru, nagrajenec pa bo objavljen na Siol.net. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izbrancu.

Organizator Vidim, očesni kirurški center, d.o.o si pridržujejo pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili nagradne akcije. Odločitve glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega.

10. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru Vidim, očesni kirurški center, d.o.o.

Nagrajenec bo organizatorju Vidim, očesni kirurški center, d.o.o. povrnil del stroškov nagrade, in sicer v vrednosti 395 do 1.455 evrov. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. In 59. Člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, za nagrajenca, izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade znižane za povrnjene stroške. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju Vidim, očesni kirurški center, d.o.o. predložiti:

• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

• davčno številko

ter navesti davčni urad.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po izboru ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

11. Druge določbe

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni akciji ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni akciji, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta nagradno akcijo. O tem morata organizatorja prek spletne strani nagradne akcije in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorja sodelujočim ne odgovarjajta za nastalo škodo.

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne akcije bosta Organizatorja sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne akcije. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na advertorial@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno akcijo oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorja nagradne akcije ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne akcije.

Udeležencem nagradne akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja predstavnik organizatorjev.

12. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani nagradne akcije oz. na https://siol.net/.

13. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni akciji sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje nagradne akcije Podarjamo brezplačno operacijo oči za odstranitev dioptrije in se strinja, da Organizatorja TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje, Slovenija, obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo družba Vidim, očesni kirurški center d.o.o.. oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic ali preko SMS-ov.

Organizatorja se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi. Organizatorja bosta uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Sodelujočim pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizatorja in upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje (v nadaljevanju upravljavca ali Organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

• Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne akcije

Za namen izvedbe nagradne akcije v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu izbora nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne akcije.

• Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorjja Vidim, očesni kirurški center d.o.o. in sicer za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi družbe Vidim, očesni kirurški center d.o.o preko sporočil SMS, pošte, elektronske pošte.

• Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator Vidim, očesni kirurški center d.o.o. dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

• ime, priimek, starost, mobilni telefon, e-naslov, podatki o dioptriji za namen posredovanja podatkov organizatorju Vidim, očesni kirurški center d.o.o.

ime, priimek za namen objave nagrajenca na spletni strani siol.net.

Upravljavec Vidim, očesni kirurški center d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke:

• ime, priimek, starost, mobilni telefon, e-naslov, podatki o dioptriji za namene izvedbe nagradne akcije, izbora nagrajenca;

• ime, priimek, mobilni telefon, e-naslov za namen izvedbe obveščanja o izboru nagrajenca in nagrade;

• davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine;

• ime, priimek, starost, mobilni telefon, e-naslov, za namen neposrednega trženja.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni akciji.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov Organizatorja hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja Organizatorja hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hrani še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, Organizatorja zagotavljata, da bosta osebne podatke izbrisala oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko Organizatorja zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, odločita, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirata, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnika osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Vidim, očesni kirurški center d.o.o., dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavca to omogočita ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni akciji lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavca o uporabniku obdelujeta,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavca prenehata uporabljati oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni akciji:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcema.

Sodelujoči v nagradni akciji pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

• na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,

• na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,

Sodelujoči v nagradni akciji pravice uveljavljajo tako, da družbi Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

• na e-naslov: svetovanje@vidim.si

• na poštni naslov: Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje.

se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila

Sodelujoči v nagradni akciji se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni akciji upravljavcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovila v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni akciji meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vložita pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Vidim, očesni kirurški center d.o.o. Sodelujoči v nagradni akciji pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si ter Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje ali na e-naslov svetovanje@vidim.si.

Sodelujoči v nagradni akciji lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. ter Vidim, očesni kirurški center d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Organizatorja ne moreta pridobiti, sodelovanje v nagradni akciji ni mogoče.

14. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji, tako da pošlje sporočilo organizatorjema na e-poštni naslov advertorial@tsmedia.si ter svetovanje@vidim.si. Po prejemu tega sporočila ga Organizatorja izključita iz svoje baze.

15. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

Organizatorja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 10.6.2026

Organizatorja: TSmedia, d. o. o. ter Vidim, očesni kirurški center d.o.o.