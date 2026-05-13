Zvočne knjige postajajo vse bolj priljubljene, saj ljudem omogočajo "branje" med vožnjo, telovadbo ali gospodinjskimi opravili. A še vedno ostaja aktualno vprašanje: ali je poslušanje zvočne knjige res enakovredno branju?

Raziskave kažejo zanimivo sliko, poroča Psychology Today. Možgani pri obeh dejavnostih delujejo zelo podobno, vendar branje razvija določene kognitivne sposobnosti, ki jih poslušanje ne more v celoti nadomestiti.

Leta 2019 je nevroznanstvenica Fatma Deniz v raziskavi, objavljeni v Journal of Neuroscience, z uporabo funkcionalne magnetne resonance spremljala možgane prostovoljcev med branjem in poslušanjem istih zgodb. Možganska aktivnost je bila pri obeh dejavnostih skoraj enaka, obdelava pomena besed je potekala na enak način, ne glede na to, ali so udeleženci besedilo brali ali poslušali.

Podobne ugotovitve je potrdila tudi raziskava iz leta 2024, objavljena v znanstveni reviji Communications Biology, ki je pokazala, da možgani za razumevanje zgodb uporabljajo iste predele, ne glede na način vnosa informacij.

Branje razvija več kognitivnih sposobnosti, večopravilnost pa manjša razumevanje

Razvojni psiholog Robert Sternberg je ob tem opozoril, da je branje dolgoročna kognitivna vaja. Metaanaliza 46 raziskav iz leta 2022 je pokazala, da sta ob poslušanju splošno razumevanje in sklepanje ljudi, zlasti kadar ne morejo nadzorovati tempa poslušanja, slabša. Pri dobesednem razumevanju dejstev pa večjih razlik ni bilo.

Ključna razlika je v nadzoru nad tempom. Bralec se lahko ustavi, vrne na prejšnji odstavek ali si vzame čas za razmislek. Pri poslušanju pa si besede hitro sledijo. Bralec si tudi lažje zapomni, kje na strani je nekaj prebral, in se k temu vrne, medtem ko poslušalec takšnih vizualnih orientacijskih točk nima.

Poleg tega večina ljudi zvočne knjige posluša med drugimi opravili – med vožnjo, tekom ali kuhanjem. Raziskave kažejo, da razdeljena pozornost občutno zmanjša količino zapomnjenih informacij, kar dodatno poveča razliko med poslušanjem in branjem.

Kdaj izbrati zvočno knjigo in kdaj branje?

Zvočne knjige so odlična izbira za sproščeno poslušanje, krajšanje časa med vožnjo ali gibanjem ter tudi za tiste knjige, ki jih drugače morda sploh ne bi vzeli v roke. V takih primerih ponujajo priročen način, da ostanemo v stiku z zgodbami in znanjem tudi takrat, ko nimamo časa za klasično branje. Branje pa ostaja boljša izbira, kadar želimo besedilo res poglobljeno razumeti, si zapomniti podrobnosti ali si vzeti čas za analizo in razmislek o prebranem.

Zvočne knjige naj zato ne bodo nadomestilo branja, temveč predvsem njegova uporabna dopolnitev in priročen način za več vsebin v vsakdanjem tempu življenja, medtem ko branje ostaja temelj za globlje razumevanje in učenje.

