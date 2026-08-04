Poletna sezonska depresija obstaja: zakaj se nekateri poleti počutijo slabše

Ko slišimo izraz sezonska afektivna motnja (SAD), običajno pomislimo na kratke zimske dni, pomanjkanje sončne svetlobe in slabo razpoloženje. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko sezonska depresija prizadene tudi v poletnih mesecih.

Gre za obliko motnje, znane tudi kot poletna sezonska depresija oziroma obrnjeni SAD (reverse Seasonal Affective Disorder, op. p.), ki lahko povzroča tesnobo, razdražljivost, nespečnost in občutek izčrpanosti kljub sončnemu vremenu.

Strokovnjaki opozarjajo, da je poletna sezonska depresija resnična težava, čeprav jo večina povezuje z zimo. "Sezonska afektivna motnja je v veliki meri povezana s spremembami razpoloženja, ki jih povzročajo vremenske razmere. Pomembno vlogo imajo tudi spremembe življenjskega sloga, povezane z vremenom. Kadar je vreme ekstremno, lahko poruši naše običajne rutine in vpliva na razpoloženje," je za britanski The Independent pojasnila psihologinja Vanessa Pilkington.

Psihoterapevtka Amanda Macdonald dodaja, da se težave lahko kažejo kot slabo razpoloženje, razdražljivost, tesnoba ali nespečnost. "Pomembno je vedeti, da sezonska afektivna motnja pri različnih ljudeh poteka različno in se lahko kaže v različnih letnih časih."

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Zakaj lahko poletje negativno vpliva na duševno zdravje?

Čeprav poletje pogosto povezujemo z dopusti, sproščenostjo in druženjem, lahko ravno to pri nekaterih ljudeh povzroči dodaten psihološki pritisk.

Poleti se namreč pogosto ustvarja občutek, da bi morali vsak sončen dan izkoristiti za izlete, druženja ali aktivnosti na prostem. To lahko vodi v preobremenjenost in občutek, da ne dohajamo pričakovanj okolice.

"Pozimi imamo občutek, da je povsem sprejemljivo ostati doma. Poleti pa obstaja pričakovanje, da moramo ves čas uživati na soncu, zaradi česar so ljudje pogosto izčrpani, preobremenjeni in prevzamejo več obveznosti, kot jih zmorejo," opozarja Pilkington.

Družbena omrežja ta občutek še okrepijo. Fotografije popolnih počitnic in brezskrbnih trenutkov lahko ustvarijo vtis, da so vsi drugi srečni, kar pri ljudeh z nizkim razpoloženjem pogosto poglobi občutek osamljenosti.

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Spremembe rutine lahko povzročijo dodatni stres

Poletne počitnice pomenijo velike spremembe vsakodnevnega ritma, predvsem za starše in zaposlene v šolstvu. Otroci so doma, urniki se spremenijo, običajna struktura dneva izgine.

Macdonald poudarja, da rutine mnogim ljudem dajejo občutek varnosti in stabilnosti. Ko ta izgine, lahko nastopita notranji nemir in občutek izgubljenosti.

Poleg tega visoke temperature pogosto poslabšajo kakovost spanca, pomanjkanje počitka pa lahko hitro vpliva na psihično počutje. "Če ne spimo dovolj, se lahko zbudimo z glavobolom, postanemo razdražljivi in delujemo predvsem na račun adrenalina. Takrat se povečajo tesnoba, stres in raven kortizola, ljudje pa postanejo bolj razdražljivi, nemirni ali celo jezni," pojasnjuje Pilkington.

Dejavniki, ki lahko poslabšajo počutje

Poleti pogosto podcenjujemo vpliv dehidracije na organizem, premalo tekočine pa lahko povzroči utrujenost, omotico, razdražljivost in pomanjkanje energije, kar neposredno vpliva tudi na razpoloženje.

Vse skupaj postane še težje, če ob vročini čutite izrazito senzorično preobremenitev. Občutek lepljive kože, uporaba zaščitnih krem, močno sonce ali visoke temperature so lahko zelo neprijetni, še posebej pri osebah, ki so bolj občutljive na dražljaje.

Potem pa so tu še morebitne težave s telesno samopodobo, ki se poleti lahko še okrepijo. Ker poleti nosimo manj oblačil, se lahko povečajo negotovost glede videza in stiske zaradi telesne samopodobe. To je še posebej zahtevno za ljudi, ki so se spopadali z motnjami hranjenja ali imajo brazgotine zaradi samopoškodovanja.

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Kako si pomagati pri poletni sezonski depresiji?

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko že manjše spremembe pomembno izboljšajo počutje. Najprej je pomembno, da si poleti ne nalagamo preveč obveznosti. Če se počutite utrujene ali brez energije, upočasnite tempo in si dovolite počitek, namesto da vztrajate do popolne izčrpanosti.

Veliko pozornosti namenite kakovostnemu spancu. Poskusite hoditi spat ob približno isti uri, spalnico ohranite hladno in temno, pred spanjem pa se vsaj eno uro izogibajte uporabi telefona ali drugih zaslonov.

Druženje naj ne postane dodatna obveznost. Namesto velikih dogodkov so lahko prijetnejša manj zahtevna srečanja, na primer skupna priprava večerje ali sproščeno druženje doma.

Koristna je tudi redna telesna aktivnost. Plavanje je ena najboljših izbir, saj hkrati ohladi telo in spodbuja sproščanje hormonov dobrega počutja. Ne pozabite na zadosten vnos tekočine, saj lahko že blaga dehidracija pomembno vpliva na energijo in razpoloženje.

Strokovnjaki svetujejo tudi, da si zavestno rezervirate čas za počitek. Določite dneve ali večere, ko ne boste sprejemali novih družabnih obveznosti in boste čas namenili sproščanju.

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Kdaj poiskati strokovno pomoč?

Če težave trajajo več tednov, se pojavljajo dolgotrajna nespečnost, umikanje iz družbe, izguba zanimanja za dejavnosti, ki so vas prej veselile, pretirano premlevanje misli ali dolgotrajni občutki tesnobe, razdražljivosti in brezupa, strokovnjaki priporočajo pogovor z zdravnikom ali strokovnjakom za duševno zdravje.

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