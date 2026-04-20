Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 31 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
odnosi dolgočasje pogovor

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 4.00

6 ur, 31 minut

Pogovori o dolgočasnih temah so bolj zanimivi, kot si mislimo

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
prijateljstvo, odnosi | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Veliko ljudi se izogiba vsakdanjim, na videz nepomembnim pogovorom "o vremenu", saj jih imajo za dolgočasne in brez prave vrednosti. A nova raziskava kaže, da se pri tem pogosto motimo. Takšni pogovori so namreč precej bolj prijetni, kot pričakujemo.

Študija, objavljena v publikaciji Journal of Personality and Social Psychology, je pokazala, da ljudje sistematično podcenjujejo, kako zanimivi in prijetni so pogovori o na videz banalnih temah, kot so vreme, rutina ali vsakdanje stvari. Glavna avtorica raziskave, Elizabeth Trinh, poudarja, da se veliko ljudi izogiba takšnim pogovorom, ker pričakujejo, da ne bodo zanimivi, vendar se v praksi izkaže za ravno nasprotno.

prijateljstvo, odnosi | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Bistvo ni v temi, ampak interakciji

V raziskavi je sodelovalo približno 1.800 ljudi, ki so morali napovedati, kako zelo bodo uživali v pogovorih o temah, ki so jih sami označili kot dolgočasne – od vsakdanjih opravil do bolj specifičnih področij, kot sta matematika ali finance. Nato so te pogovore dejansko izvedli. 

Rezultati so pokazali jasno odstopanje: udeleženci so pogovore po izvedbi ocenili kot bolj zanimive in prijetne, kot so pričakovali. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da ključ do prijetnega pogovora ni toliko v temi kot v sami interakciji, predvsem v tem, kako se sogovornika poslušata, odzivata in gradita stik.

prijateljstvo, odnosi | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zakaj se tako pogosto motimo?

Eden ključnih razlogov za napačna pričakovanja je, da ljudje pri napovedovanju preveč poudarjamo temo pogovora, ki je razmeroma statična, in premalo upoštevamo njegovo dinamično naravo. Prav ta dinamični vidik – izmenjava mnenj, odzivnost in občutek povezanosti – pa ima največji vpliv na to, kako prijeten bo pogovor v resnici.

Raziskava tako kaže, da se pogosto izogibamo pogovorom, ki bi nam lahko prinesli več, kot pričakujemo. Čeprav takšni pogovori niso nujno izjemno zanimivi, so praviloma dovolj prijetni, da prispevajo k boljšemu razpoloženju in občutku povezanosti z drugimi. Sporočilo raziskave je zato preprosto: tudi kratek, na videz nepomemben pogovor lahko pomeni več, kot si mislimo.

odnosi dolgočasje pogovor
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

