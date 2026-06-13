Pitje čaja je dobro za vas, a je pomembno, kakšnega pijete in kako

Čaj že dolgo velja za eno najbolj zdravih pijač na svetu, nova obsežna analiza raziskav pa potrjuje, da lahko njegovo redno uživanje pomembno prispeva k boljšemu zdravju. A le, če ga uživate pravilno.

Znanstveniki ugotavljajo, da je zmerno pitje tradicionalno pripravljenega čaja povezano z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, debelost ter nekatere vrste raka.

Koristni učinki so povezani predvsem s protivnetnimi snovmi, ki jih vsebujejo listi čajevca. Raziskave kažejo tudi, da bi lahko čaj pomagal pri ohranjanju zdravja možganov ter zmanjševanju izgube mišične mase pri starejših.

Zeleni čaj ostaja med najbolj raziskanimi

Posebej veliko pozornosti strokovnjaki namenjajo zelenemu čaju. Ta naj bi ugodno vplival na krvni tlak, raven holesterola in splošno zdravje srca.

Čeprav obstajajo številne vrste čaja, med drugim beli, rumeni in črni čaj, raziskovalci za zdaj nimajo dovolj dokazov, da bi lahko z gotovostjo trdili, da je katera od teh vrst učinkovitejša ali manj učinkovita od zelenega čaja.

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Težava niso listi čaja, temveč dodatki

Raziskava opozarja, da način uživanja čaja močno vpliva na njegove učinke. Medtem ko je sveže pripravljen čaj, povezan z zdravstvenimi koristmi, lahko ustekleničeni čaji in priljubljeni mehurčkasti čaji (bubble tea) vsebujejo velike količine sladkorja, umetnih sladil, arom in konzervansov.

Po mnenju strokovnjakov lahko takšni dodatki zmanjšajo ali celo izničijo pozitivne učinke, zaradi katerih čaj sicer velja za zdravo izbiro.

Pozor tudi pri mikroplastiki in ostankih pesticidov

Znanstveniki opozarjajo še na prisotnost nekaterih neželenih snovi v čaju, med drugim ostankov pesticidov, težkih kovin in mikroplastike. Posebno pozornost namenjajo plastičnim čajnim vrečkam, ki lahko ob stiku z vrelo vodo sprostijo ogromno število mikroplastičnih delcev.

Čeprav običajno uživanje čaja po trenutnih ugotovitvah ne predstavlja večjega tveganja za zdravje, bi lahko bile te snovi problematične pri dolgotrajnem in zelo pogostem uživanju.

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Prehranska dopolnila iz zelenega čaja niso vedno varna

Raziskovalci opozarjajo tudi na previdnost pri prehranskih dopolnilih z izvlečki zelenega čaja, ki se pogosto uporabljajo za hujšanje. V zadnjih letih so namreč zabeležili več primerov poškodb jeter, povezanih z visokimi odmerki koncentriranih izvlečkov.

Pri pitju običajnega čaja takšnih primerov pri ljudeh niso zaznali, čeprav lahko predvsem zeleni čaj pri nekaterih posameznikih povzroči draženje prebavil.

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Zaključki raziskave kažejo na to, da zmerno uživanje sveže pripravljenega čaja ostaja ena izmed bolj zdravih vsakodnevnih navad. Največ koristi lahko pričakujejo ljudje, ki ga pijejo brez večjih količin sladkorja in drugih dodatkov.

Strokovnjaki poudarjajo, da so potrebne dodatne raziskave, vendar trenutni dokazi kažejo, da lahko kakovosten, tradicionalno pripravljen čaj pomaga pri zmanjševanju tveganja za bolezni srca, sladkorno bolezen in nekatere vrste raka.

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