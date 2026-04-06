Opravljanje ni tako slabo, kot mislite. Za možgane je lahko celo koristno.

Opravljanje ima praviloma slab sloves, saj ga pogosto povezujemo z negativnostjo, površinskostjo ali celo škodljivim vedenjem. A v resnici lahko iz opravljanja pride tudi kaj dobrega.

Že raziskava iz leta 2014 je privedla do pomembne ugotovitve, da opravljanje ni nujno slaba stvar, pravzaprav je lahko celo koristno. Nizozemski raziskovalci so naknadno ugotovili, da lahko tako pozitivno kot negativno opravljanje poveča našo sposobnost samorefleksije.

Ko poslušamo ali delimo zgodbe o drugih, začnemo namreč razmišljati tudi o sebi – o svojih dejanjih, odločitvah in vrednotah. To pa lahko vodi do boljšega razumevanja samega sebe, večje motivacije in boljšega občutka lastne vrednosti.

A pri tem je pomembno, da se zavedamo, da moramo biti do informacij, ki jih širimo, kritični. Opravljanje je lahko zabavno, vendar lahko tudi škodi, še posebej če ni odgovorno ali če temelji na napačnih informacijah.

Ključ je v ravnotežju

To pa še ne pomeni, da bi morali opravljanje povsem izkoreniniti. Bolj smiselno je, da ga sprejmemo kot del vsakdanjega življenja, a hkrati razmišljamo o njegovih posledicah za nas in za druge. Ključno se je torej zavedati, kje so meje.

Opravljanje lahko namreč izboljša naše razumevanje sebe, nas spodbudi k razmisleku in poveže ljudi skozi skupne pogovore, po drugi strani pa lahko povzroči nesporazume, prizadene druge in ustvari napete odnose. Ključ je torej v ravnotežju.

Foto: Shutterstock

Opravljanje samo po sebi torej ni nujno slabo. V zmernih količinah in z zavedanjem lahko celo koristi, saj spodbuja razmislek, pomaga razumeti družbene odnose in nas povezuje z drugimi. Poleg tega nam pomaga bolje razumeti sebe in ljudi okoli nas. Če ga uporabljamo premišljeno, je lahko celo dobro za našo dušo.

