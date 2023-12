Operacija nožnega palca (hallux valgus) z minimalno invazivno metodo zdaj na voljo s povračilom stroškov od ZZZS. Potrebujete le napotnico!

Oglasno sporočilo

V podjetju Medicinska in pravna agencija HappyMed so začeli program vrhunske čezmejne ortopedije , ki je na voljo na portalu ORTOPED TAKOJ . Pacientom ponujajo operacijo nožnega palca (hallux valgus) z najnovejšo minimalno invazivno tehniko.

Minimalno invazivna operacija nožnega palca (hallux valgus) je metoda operacije, ki jo izvajajo najboljše bolnišnice in centri za ortopedsko kirurgijo v ZDA, Nemčiji in na Japonskem. Pacientom je na voljo v Reki na Hrvaškem pri priznanem ortopedu dr. Sandorju Rothu. Foto: HappyMed

Gre za operativno tehniko, ki je na voljo v najboljših ortopedskih bolnišnicah v ZDA, Nemčiji in na Japonskem. Pacienti z napotnico dobijo tudi povračilo stroškov operacije od ZZZS do zakonsko določene višine. Pravico do povračila določa 44. c člen Zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu.

Operacija nožnega palca (hallux valgus) je na HappyMedovem portalu ORTOPED TAKOJ na voljo brez čakalne dobe ter jo izvaja mednarodno priznani ortopedski kirurg in predavatelj za kirurgijo stopala primarij dr. Sandor Roth v Polikliniki Roth, centru odlične ortopedije na Reki na Hrvaškem.

Za koga je vrhunska operacija nožnega palca (hallux valgus) z minimalno invazivno tehniko primerna?

Operacija nožnega palca (hallux valgus) z minimalno invazivno tehniko je pri ortopedu dr. Rothu primerna za vsakogar, ki išče najboljšo dosegljivo metodo in način izvedbe operacije. Tehnika vključuje minimalne reze in poleg funkcionalne nepravilnosti palca uredi še estetiko palca in stopala. Za moške in ženske je estetika pomembna, ko nosijo odprte čevlje ali hodijo bosi, saj po operaciji brazgotina skorajda ni vidna, palec pa v čevljih ne žuli. Rezultati operacije so izjemni, zato ne preseneča, da ima ortopedski kirurg dr. Roth paciente iz vse Evrope in celo iz tretjih držav sveta.

So za operacijo starostne omejitve?

Za operacijo z vrhunsko minimalno invazivno tehniko ni starostne omejitve. Kandidat je pacient, ki je dobil napotnico za operacijo, ali posameznik, pri katerem so se že pojavili simptomi na prstu, otežena hoja, tiščanje prsta v čevljih, bolečine v prstu in stopalu oz. kadar postaja stopalo neprijetnega estetskega videza ter se zaradi prsta progresivno ukrivlja navznoter.

Rezultat vrhunske minimalno invazivne operativne tehnike za operacijo nožnega palca (hallux valgus) je funkcionalno in izjemno estetsko stopalo. Brazgotina je minimalna in skorajda nevidna. Tehnika je primerna za moške in ženske vseh starostnih skupin.

Ortoped dr. Roth je zdaj na voljo tudi vam

Ortopedski kirurg primarij doktor Sandor Roth je ekskluzivni ortoped za program čezmejne ortopedije Medicinske in pravne agencije HappyMed in na portalu ORTOPED TAKOJ. Je ustanovitelj in ravnatelj Poliklinike Roth, centra odlične ortopedije na Reki na Hrvaškem, kjer izvaja in uporablja:

najnovejše minimalno invazivne operativne/kirurške tehnike za vse posege,

opremo ter materiale za diagnostiko in posege, ki so trenutni vrhunski dosežki medicinske znanosti in tehnologije,

operacije v najsodobneje opremljeni operacijski dvorani, v kateri se izvajajo uspešni maksimalni protokoli za varnost pacientov pred okužbami, zapleti ali napakami zdravljenja,

operacije v sodelovanju z vrhunskimi zdravniki, anesteziologi in strokovnjaki medicinskih znanosti,

matične celice kot samostojno ali povezano zdravljenje (samoplačniška ortopedska storitev).

Primarij docent doktor Sandor Roth je vrhunski ortopedski kirurg, predavatelj na evropskih in svetovnih kongresih za ortopedijo ter član najpomembnejših svetovnih ortopedskih združenj. Foto: HappyMed

Koliko časa traja operacija nožnega palca (hallux valgus)? Ali je treba po njej ostati v bolnišnici?

Primarij doktor Sandor Roth kot izkušen ortopedski kirurg izvede operacijo v eni uri v anesteziji in brez bolečin. Dodaten plus pri operaciji je, da se ta izvede v enodnevni bolnišnični oskrbi. Pacient gre po tem, ko si v zasebni rehabilitacijski sobi od posega spočije, v domačo oskrbo. Tudi okrevanje je hitrejše.

Kakšni so pogoji za povračilo stroškov te vrhunske operacije od ZZZS?

Podjetje Medicinska in pravna agencija HappyMed ponuja celovite rešitve za načrtovano zdravljenje v tujini in čezmejno zdravstveno varstvo na Hrvaškem. Prek portala ORTOPED TAKOJ se na poseg pri njih naročite z napotnico. Če ste z napotnico že vpisani na čakalni seznam v Sloveniji, vam izpis in vaše naročilo uredijo skladno s pravili za zdravljenje v tujini.

Predhodno plačilo operacije kot pogoj za povračilo posega od ZZZS

Operacijo nožnega palca (hallux valgus) v Polikliniki Roth plačate. Po posegu vam bodo strokovnjaki Medicinske in pravne agencije HappyMed pripravili dokumentacijo in vlogo za povračilo stroškov posega za ZZZS. Strošek operacije se vam povrne v višini okoli 1.600 evrov, poseg v polikliniki pa stane od 2.000 evrov dalje. Cena je odvisna od zahtevnosti stanja prsta in stopala ter časa trajanja posega. S ceno vas primarij doktor Roth seznani na predoperativnem ortopedskem pregledu.

V Medicinski in pravni agenciji HappyMed vam na portalu ORTOPED TAKOJ uredijo naročilo na čezmejno operacijo in dokumentacijo za ZZZS za povračilo stroškov zdravljenja v tujini skladno z zakonodajo in pravili za čezmejno zdravstveno varstvo. Foto: HappyMed

Brez čakalne dobe v primerjavi s čakanjem v Sloveniji

V Polikliniki Roth opravite ortopedski pregled v sedmih dneh. V Sloveniji na pregled čakate v povprečju 220 dni, skupaj pa na pregled čaka kar 24 tisoč pacientov, od tega 13.172 nad dopustno čakalno dobo. Za operacijo nožnega palca povprečna čakalna doba v Sloveniji znaša 1.137 dni. Pacientov, ki čakajo na poseg, je 3.047, od tega jih 1.067 čaka nad dopustno čakalno dobo.

V Polikliniki Roth ste operirani v 21 dneh, zato ni več razloga za odlašanje z operacijo, ki bo odpravila vaše trpljenje ter vam vrnila zdravo in lepo stopalo.

V Polikliniki Roth ortopedski pregled opravite v sedmih dneh. Operacijo nožnega palca (hallux valgus) imate v 21 dneh.

Na voljo tudi druge kakovostne ortopedske operacije

Operacija nožnega palca (hallux valgus) pa ni edini poseg, ki ga lahko opravite pri primariju doktorju Sandorju Rothu na napotnico. Ortopedski kirurg izvaja tudi vse druge operacije, kot so artroskopija kolena in drugih sklepov, artrodeze, operacije ploskega stopala z implantatom, vgraditev delne proteze kolena in preostali posegi. Za vsak poseg vam strokovnjaki portala ORTOPED TAKOJ uredijo dokumentacijo za povračilo stroškov na napotnico od ZZZS po 44. c členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Naročite se še danes! Na ortopedski pregled pri primariju doktorju Rothu se naročite po telefonu 040 481 233 ali e-pošti info@ortoped-takoj.si . Če želite rezervirati klic strokovnjaka za čezmejno ortopedsko operacijo, pa se prijavite prek obrazca na strani Rezervacija klica .

Naročnik oglasnega sporočila je NATALIJA JOŽEF ČANŽEK S.P.