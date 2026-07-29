Občutek, da nimate ničesar za obleči, lahko vpliva na duševno počutje

Stavek, da "nimate ničesar za obleči", lahko marsikdo razume kot pretiravanje, v resnici pa gre za več kot le za modno dilemo in celo vpliva na duševno počutje.

Nova raziskava kaže, da je ta občutek pri ženskah v srednjih letih lahko povezan z veliko več kot le z modno dilemo. Vpliva lahko na samozavest, družabno življenje in splošno dobro počutje, poroča Psychology Today.

Raziskava, objavljena v strokovni reviji Journal of Macromarketing, je pokazala, da so ženske, ki so bolj zadovoljne s svojo garderobo, tudi bolj zadovoljne s svojim življenjem. Ključno vlogo pri tem igra družbena vključenost. Tiste, ki niso bile zadovoljne z izbiro oblačil, so pogosteje zavračale družabna srečanja, kar je bilo povezano z nižjim občutkom blagostanja.

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Garderoba ni le vprašanje videza

Raziskovalci poudarjajo, da oblačila niso pomembna zgolj zaradi estetike. Pomagajo nam, da se v družbi počutimo sproščeno in samozavestno. Če se v tem, kar nosimo, ne počutimo dobro, se pozornost hitro preusmeri nase: začnemo razmišljati, kako nas vidijo drugi, in manj uživamo v trenutku.

V srednjih letih je ta izziv pogosto še izrazitejši. Telo se spreminja, ponudba v trgovinah pa marsikateri ženski ne omogoča več, da bi našla oblačila, v katerih se prepozna. Pogosto težava ni v tem, da oblačila ne bi bila prave velikosti, ampak da ne izražajo več osebe, kakršna je danes.

Ne gre za nečimrnost, ampak za občutek samozavesti

Raziskava kaže, da nezadovoljstvo z oblačili lahko vodi v izogibanje družabnim situacijam. Če se človek že doma počuti neprijetno zaradi svojega videza, se lažje odloči, da povabilo preprosto zavrne.

Sčasoma lahko takšni na videz nepomembni trenutki vplivajo na kakovost življenja. Garderoba tako ni vprašanje nečimrnosti, temveč občutka udobja in samozavesti, ki omogoča, da se brez odvečnih skrbi vključujemo v vsakdanje življenje.

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Težava ni vedno v vas, ampak tudi v ponudbi

Udeleženke raziskave so kot največje težave pri nakupovanju izpostavile velikost, kroj in slog oblačil. To po mnenju avtorjev ni zgolj modni problem, temveč odraz dejstva, da modna industrija pogosto daje prednost mlajšim telesnim idealom.

Ko ženska ne najde oblačil, ki bi ji pristajala in odražala njen slog, lahko začne verjeti, da je težava v njej. Raziskovalci opozarjajo, da je resnica lahko drugačna – trg preprosto ne ponuja dovolj izbire za različna življenjska obdobja in telesne spremembe.

Avtorji raziskave ob tem sicer opozarjajo, da raziskava ne dokazuje neposredne vzročne povezave med garderobo in duševnim zdravjem, kljub temu pa rezultati kažejo, da je zadovoljstvo z oblačili lahko eden od dejavnikov, ki vplivajo na pripravljenost za druženje in sodelovanje v družbi. Ko oblačila podpirajo naš občutek pristnosti, namreč lažje sprejemamo nova povabila, preizkušamo nove izkušnje in ostajamo družbeno aktivni.

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