Normalizirajte krvni pritisk po naravni poti!

Slišati zdravnikove besede, da imate visok krvni pritisk, je lahko katastrofalno. Pri visokem krvnem pritisku vam predpišejo določeno zdravljenje, ki se ga morate strogo držati. To pomeni, da morate jemati več tablete vsaj dvakrat na dan. Poleg tega morate večkrat na dan meriti pritisk, mesečno hoditi na zdravniške kontrole, opraviti preiskave in paziti na stvari, ki so se vam prej zdele nepomembne ali samoumevne.

Pri vsem tem diagnoza ni najhuje, kar lahko slišite. Najhuje je, ko ugotovite, kaj vse se vam lahko zaradi visokega pritiska zgodi.

Najpogostejši vzroki za visok krvni pritisk

Vzrok za hipertenzijo je nemogoče natančno definirati . Mnogi menijo, da je to posledica genetike, stresa in visokega holesterola, vendar to ni vse, saj obstajajo primeri, ko se visok pritisk razvije brez navedenih vzrokov. Vseeno pa poznamo dejavnike tveganja, ki veljajo za pokazatelje nagnjenosti za razvoj hipertenzije. To so:

starostna doba (nad 45 let),

debelost,

pomanjkanje vadbe,

genetika,

kajenje in alkohol,

prekomerno uživanje soli,

nezadosten vnos vitamina D,

stres,

kronične bolezni,

nosečnost.

Nekaj je gotovo – ko vam postavijo diagnozo, da imate visok krvni pritisk, vaše telo že trpi zaradi njegovih škodljivih učinkov.

Ko dobite diagnozo, je zelo pomembno, da sledite navodilom, ki vam jih da zdravnik. V primeru, da odklonite zdravljenje in se odločite nadaljevati z življenjem, ki ste ga živeli pred diagnozo, morate vedeti, kakšne posledice lahko pričakujete.

poškodbe in zoženje arterij,

anevrizem,

bolezen koronarnih arterij,

hipertrofija levega prekata,

srčno popuščanje,

prehodni ishemični napad,

možganska kap,

demenca,

blaga kognitivna okvara,

odpoved ledvic.

Vam ti problemi zvenijo dovolj nevarno, da ste razumeli resnost situacije? Krvni pritisk se ne more in se ne bo uravnal sam od sebe.

Ali so predpisana dieta, telovadba in zdravila edina rešitev za visok krvni pritisk?

Za uravnavanje visokega krvnega pritiska potrebujete veliko časa in discipline. Vloga predpisanih zdravil za hipertenzijo je odstraniti tekočino iz ledvic zaradi zmanjšanja pritiska. Srcu pošljejo signal, naj zmanjša hitrost črpanja ali možganom, da ignorira stanje krize. Poleg zdravil boste vedno dobili še nasvete o pravilni prehrani in telesni vadbi. Pravilna prehrana poskuša vplivati ​​na raven holesterola ali preprečiti njegov pojav, ker se šteje za potencialni vzrok za nastanek hipertenzije. Vadba pa je namenjena za preprečevanje drugega vzroka za visok pritisk – debelosti.

Bodimo pošteni. Obstajajo primeri, pri katerih pride do diagnoz, navkljub zdravemu prehranjevanju in upoštevanju predpisanega zdravljenja. Ali to pomeni, da je treba k težavi pristopiti na kakšen drugačen način?

Res je, da se vedno več ljudi zateka k naravnemu načinu uravnavanja visokega krvnega pritiska, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da se predpisanega zdravljenja nikakor ne sme zapostaviti. Zato se ljudje še težje odločijo, česa naj se držijo, da bi nadaljevali z običajnim življenjem. Visok krvni pritisk ne vpliva samo na osebo, ki ga ima, ampak tudi na celotno družino. Tudi družina je tista, ki trpi – zaskrbljenost raste iz dneva v dan, negotovost vodi do napetosti, vsi pogledi pa so usmerjeni na merilnik pritiska, od katerega se pričakuje, da bo pokazal 120/80. Ampak to se ne zgodi kar samo od sebe.

Po naravni poti do uravnanega krvnega pritiska

Tisti, ki iščejo naravno rešitev za uravnavanje visokega krvnega pritiska, so verjetno že slišali za Omega936 Project .

Omega936 Project je dolgoleten projekt, zasnovan za ljudi z visokim pritiskom, ki ne zahteva prekomernega preživljanja časa v telovadnici in stradanja. Prav tako so želeli najti rešitev, ki v kratkem času daje viden rezultat.

Knjiga Omega936 Project vsebuje odgovore na vprašanja, ki tarejo vse ljudi z visokim krvnim pritiskom. Poleg tega knjiga ponuja rešitev za naravno uravnavanje krvnega pritiska . Izveste lahko, kaj je pravi vzrok visokega krvnega pritiska, ki ga mnogi ne štejejo za pomembnega, znanstvena dejstva in študije, ki potrjujejo, da se hipertenzija lahko spreobrne, kaj narediti za naravno znižanje pritiska, pomen prehrane pri uspešnem zdravljenju hipertenzije, kako izboljšati elastičnost krvnih žil in še veliko več.

Omega936 Project in uravnavanje pritiska

Omega936 Project temelji na treh korakih:

pravilna prehrana

pravilna telesna vadba

zdrav način življenja



Vsebina knjige ni v nasprotju z mnenjem zdravnika o pravilni prehrani in telesni vadbi. Treba je paziti na prehrano, vendar ne na način, ki ga imajo mnogi za edinega pravilnega. V knjigi boste odkrili, katera "zdrava" živila na skrivaj uničujejo zdravje in katera so dobra za znižanje visokega krvnega pritiska (nekatera izmed njih se smatrajo kot slaba za zdravje!). Knjiga prav tako ponuja številne recepte, s katerimi bo boj proti hipertenziji veliko enostavnejši!

Knjiga prav tako vsebuje preproste vaje, ki jih lahko vsak naredi v 10 minutah nekajkrat na teden. Vadba pripomore k dobremu zdravju in podaljšuje življenje ampak samo pod pogojem, da se vaje pravilno izvajajo.

Kar zadeva tretji korak v boju proti hipertenziji – knjiga ne zahteva bistvenih sprememb v stilu življenja. Ponuja le smernice za manjše spremembe , ki lahko prispevajo k normalizaciji visokega krvnega pritiska. Zaradi enostavnosti sledenja nasvetom je knjiga požela veliko pohval ljudi, ki so se imeli priložnost prepričati o njeni učinkovitosti. Pomembno je poudariti, da sledenje navodilom v knjigi ne pomeni, da smete prezreti zdravnikove besede in zdravljenje prekiniti na lastno pest. Tega nikakor ne smete storiti. Ta knjiga je le naravni dodatek k predpisani terapiji in bližnjica do dobrega zdravja.

