NORA CENA CBD smole ob 10. obletnici Ambasade Zdravja #video

Oglasno sporočilo

Ne spreglejte posebne ponudbe ob 10. obletnici Ambasade Zdravja, kjer lahko samo kratek čas naročite CBD smolo iz prvovrstnih vršičkov za samo 129,95 EUR. V kompletu prejmete kar tri CBD smole in tri darila – CBD čaj, CBD mazilo in CBD knjigo na kar 36 straneh. Brezplačna je tudi dostava!

CBD smola v ponudbi je iz ekološke pridelave iz prvovrstnih vršičkov, gojenih v Sloveniji (Dolenjska, Gorenjska in Prekmurje). Več na: www.ambasadazdravja.si.

Že več deset tisoč ljudi je samo v Sloveniji preizkusilo CBD smolo, ki je le eden izmed trenutno najbolj iskanih izdelkov pri nas. Iskan je predvsem zato, ker vsebuje visoko vsebnost kanabinoida CBD – aktivne učinkovine konoplje, ki je zaslužna za vse pozitivne in zdravilne učinke. Skoraj vsi so postali redni uporabniki in zagovorniki CBD-ja.

CBD smola v superakcijskem paketu ob 10. obletnici Ambasade Zdravja TUKAJ.

ŠTUDIJE POTRJUJEJO UČINKOVITOST

Rezultati študij, ki jih je v zadnjih letih – kot je bilo že omenjeno – vedno več, še niso dokončni. So pa vse študije, od prve do zadnje, zelo obetavne in pomenijo ogromen prispevek k splošnemu zdravju in počutju posameznikov.

Tudi v zdravstvu so spoznali potencial CBD-ja in zdravniki so ga v nekaterih primerih že začeli predpisovati na recept.

Trenutno so izkazani pozitivni učinki pri:

● Alzheimerjevi bolezni ● srčni bolezni ● anksioznosti ● Parkinsonovi bolezni ● možganski kapi ● depresiji ● osteoporozi ● raku ● stresu ● revmatizmu ● diabetesu ● prebavnih motnjah ● artritisu ● kožne bolezni ● črevesnih boleznih

Številni uporabniki pričajo o zmanjšanju bolečin. Obetavni so rezultati pri luskavici. CBD smola pozitivno vpliva na pretok krvi, kar zmanjša tveganja za srčnožilne bolezni, pomaga pri depresiji, stresu, nespečnosti in še mnogočem.

CBD smola pozitivno vpliva na naravne procese v telesu. Vsebuje CBD kanabinoid, ki je aktivna učinkovina industrijske konoplje in se priporoča vsem, ki:

● trpite za visokim pritiskom in imate povišan holesterol,

● vas mučijo bolečine v mišicah in sklepih,

● ste nenehno pod stresom in ste nemirni,

● ste depresivni in slabo spite,

● trpite za boleznimi srca in ožilja

● in še mnogo več.

CBD SMOLA V PONUDBI JE IZ BIO PRIDELAVE.

SLOVENSKO POREKLO – CBD smolo pridobivamo iz prvovrstnih konopljinih vršičkov, gojenih v Sloveniji. Na ta način lažje nadzorujemo kakovost konoplje vse od gojenja do končnega izdelka. Naši izdelki so 100-odstotno naravni. Izdelki Konopljin cvet so sinonim za kakovost med našimi zadovoljnimi uporabniki.

ŠTEVILNI POZITIVNI UČINKI – CBD smola dokazano pozitivno vpliva na zdravje, deluje protistresno, krepi imunski sistem, lajša depresijo in še mnogo več.

VISOKA VSEBNOST CBD – CBD smola vsebuje 800 mg CBD-ja s celotnim spektrom kanabinoidov, ki zagotavljajo najvišjo učinkovitost izdelka.

UPORABNIKI PRIPOROČAJO – CBD smola, 16 %, je v letih 2018/2019 najbolj prodajan izdelek pri nas, torej še kako velja pravilo, ki pravi, da uporabniki potrjujejo učinkovitost.

NE SPREGLEJTE! Ob vsakem nakupu prejmete eno (ali več) izmed sledečih daril:

Več na www.ambasadazdravja.si/.

Vsi izdelki Konopljin cvet so 100-odstotno naravni, pridobljeni s CO2-ekstrakcijo in vsebujejo celoten spekter kanabinoidov. CBD smola je pridobljena iz prvovrstnih konopljinih vršičkov, gojenih v Sloveniji (Dolenjska, Gorenjska in Prekmurje). Na ta način se lažje nadzoruje kakovost konoplje od gojenja do končnega izdelka.

Proizvodnja deluje v skladu z vsemi certifikati GMP. Strog nadzor kakovosti pomeni, da se izdelki preverjajo na vsakem koraku, izvajajo se testi stabilnosti in varnosti, z analizami preverjamo, da surovine ne vsebujejo težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi in še mnogo več. Vse to počnemo le z enim razlogom: da vam ponudimo res le in samo najboljše!

www.ambasadazdravja.si Več na

Naročnik oglasne vsebine je Ambasada Zdravja.