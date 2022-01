Nagradna akcija: brezplačna operacija oči za odstranitev dioptrije

Eden od najpogostejših posegov za odstranitev dioptrije je s pomočjo laserske tehnologije. Ali veste, da laserska tehnologija za odpravo dioptrije obstaja že več kot 30 let? V tem obdobju smo bili priča nenehnemu razvoju in izboljšavam na tem področju. Od prvih laserskih operacij, ki so bile pacientu nekoliko manj prijazne med operacijo in v času okrevanja, se je v stroki postopoma uveljavila uporaba novejših metod, ki so vse bolj varne, očesu prijazne, hitre in neboleče. Mit o pooperativnih bolečinah in dolgem okrevanju zdaj vsekakor nima več resnične osnove.

Metode, ki so se v obdobju tridesetih let napredka laserske tehnologije najbolj uveljavile, si kronološko sledijo: PRK, LASIK in ReLEx SMILE.

V VIDIM Očesnem Centru med drugim uspešno odpravljajo tudi starostno dioptrijo po metodi PRESBYOND ter posledice keratokonusa z vstavitvijo (s pomočjo laserja ReLEx SMILE) po meri narejenega zelo majhnega obročka (KERARING), ki v zelo kratkem času zravna nepravilnosti roženice, ki jo povzroči keratokonus.

PRK

Metoda PRK je bila prva, ki je širši javnosti omogočila slovo od nošenja očal in kontaktnih leč, vendar je od pacienta zahtevala dobro mero potrpežljivosti, predvsem v smislu daljšega obdobja okrevanja.

LASIK

V želji po hitrejšem okrevanju se je pred približno 30 leti na trgu pojavila metoda LASIK, pri kateri je okrevanje lažje in hitrejše, vendar s seboj prinaša tudi nezanemarljivo tveganje za kasnejšo poškodbo roženičnega poklopca, oblikovanega med samo operacijo. Laserski metodi PRK in LASIK obdelujeta povrhnji sloj roženice, kar lahko predstavlja manjšo stabilnost roženice po operaciji in večjo ranljivost v primeru morebitnih poškodb

ReLEx SMILE

Strokovnjaki s področja oftalmologije so več let namenili raziskovanju ter preizkušanju novih tehnologij, in tako so pri uglednem in uveljavljenem nemškem podjetju Carl Zeiss leta 2006 predstavili novo lasersko metodo ReLEx SMILE. Po nekaj letih testiranj so preizkušeno metodo predstavili širši javnosti ter najboljšim očesnim klinikam, in tako so bile prve operacije opravljene leta 2011. Vsa leta uporabe metode ReLEx SMILE so pokazala, da ima metoda številne prednosti pred starejšima metodama PRK in LASIK. Dokazalo se je namreč, da je metoda ReLEx SMILE zaradi svoje neinvazivnosti varnejša in manj tvegana, kar zadeva potencialne stranske učinke, ki se pojavljajo po posegu.

RAZLIKE MED METODAMI

Bistvena razlika med naštetimi laserskimi metodami je v načinu priprave roženice (očesne površine) pred samo lasersko obdelavo. Pri metodi PRK se pred lasersko obdelavo odstrani celoten sloj povrhnjice, medtem ko metoda LASIK ne odstrani celotnega sloja, ampak ustvari približno 2-centimetrski rez in oblikuje roženični reženj v obliki pokrovčka, ki se nato odpre in dvigne. Pod "pokrovčkom" se izpostavi tkivo, ki ga nato laser preoblikuje za odstranitev dioptrije. Roženični reženj nato kirurg previdno položi nazaj v prvotno lego, vendar se to tkivo nikoli ne povrne v prvotno predoperativno stanje. Roženica postane manj stabilna in bolj ranljiva v primeru morebitnih poškodb.

Metoda ReLEx SMILE deluje na drugačni osnovi, saj ne zahteva odstranjevanja povrhnjice ali oblikovanja roženičnega režnja. Laserska tehnologija namreč omogoča, da laser deluje globinsko v sredinski plasti roženice, kjer ustvarja male zračne mehurčke. Ti mehurčki oblikujejo delček tkiva, ki ga moramo odstraniti, če se želimo znebiti dioptrije. Istočasno laser ustvari tudi približno 2-3-milimetrsko odprtinico, skozi katero nato kirurg odstrani ta delček tkiva. Operacija je s tem zaključena. Celoten operativni postopek je za pacienta popolnoma neboleč.

Kakšno je okrevanje po metodi ReLEx SMILE?

Okrevanje po metodi ReLEx SMILE je izjemno hitro, saj se pacient lahko že po treh dneh vrne v svoj normalni delovni ritem. Vidna ostrina se izboljšuje že takoj po operaciji in v nekaj dneh doseže svojo popolnost. Največja prednost metode je nespremenjena struktura očesa, kar pomeni, da je roženica enako stabilna kot pred posegom. Ker ne ustvarjamo roženičnega režnja, so zmanjšane tudi možnosti za pojav infekcij, večernega bleščanja in suhega očesa. Pomembna prednost pa je tudi možnost poznejšega izvajanja drugih metod odstranjevanja dioptrije (npr. pri starostni dioptriji).

VIDIM OČESNI CENTER

V očesnem centru VIDIM so trenutno edini, ki v širši regiji operirajo po metodi ReLEx SMILE. Pohvalijo se lahko kar z dvema priznanima kirurgoma, ki sta edina strokovnjaka v Sloveniji, ki opravljata tak poseg. V šestih letih opravljanja operacij po metodi ReLEx SMILE so dosegli visoko raven zadovoljstva pacientov s pooperativnimi rezultati. Minimalno invazivna laserska metoda je vsekakor prava smer razvoja laserske tehnologije.

Poglejte si nekaj priporočil, ki so jih dali pacienti VIDIM Očesnega Centra na VIDIM strani na Facebooku.

Izpolnite vprašalnik in sodelujte v veliki nagradni akciji.