Milijonar, obseden z mladostjo, trdi, da je ustvaril "svojega klona" za gojenje organov

Bryan Johnson, znan po svojih skrajnih poskusih upočasnjevanja staranja, trdi, da je z uporabo napredne tehnologije matičnih celic ustvaril "svojega klona". Po njegovih besedah gre za pomemben korak, ki bi lahko v prihodnosti omogočil razvoj novih terapij, gojenje organov za presaditve in celo obrnil proces staranja.

Ameriški tehnološki podjetnik in multimilijonar Bryan Johnson je novico delil na družbenem omrežju X, kjer je zapisal: "Pravkar sem kloniral samega sebe ... kot novorojenčka."

Čeprav 48-letni Johnson uporablja izraz "klon", v resnici ne gre za ustvarjanje človeškega klona v klasičnem pomenu besede. Postopek temelji na tehnologiji induciranih pluripotentnih matičnih celic (iPSC).

Pri tej metodi raziskovalci iz vzorca krvi izolirajo celice in jih z genskim reprogramiranjem spremenijo v celice, ki se obnašajo podobno kot embrionalne matične celice. Iz njih je nato mogoče razvijati različne vrste tkiv za raziskovalne namene.

Gre za uveljavljeno znanstveno področje, ki ga je v začetku tega stoletja razvil japonski znanstvenik Shinya Yamanaka. Za to odkritje je leta 2012 prejel Nobelovo nagrado.

I just cloned myself...as a newborn



With this clone, I can:



+ become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells



This baby-bryan lives in a petri dish for now.



This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026

Cilj: testiranje terapij in gojenje organov

Johnson pojasnjuje, da njegov "otroški Bryan" za zdaj obstaja le v petrijevki. "Nekaterim se bo to zdelo strašljivo in kot distopična prihodnost. Drugi pa bodo v tem videli neizogibno prihodnost medicine," je zapisal.

Ob tem je še razkril, da želi tako ustvarjene celice uporabiti za razvoj novih načinov zdravljenja. Med drugim meni, da bi lahko na njih preizkušal eksperimentalne terapije, razvijal organe za presaditve in raziskoval možnosti pomlajevanja celic.

"S tem klonom lahko postanem sam svoj krvni darovalec, na njem preizkušam terapije, gojim organe za presaditve, razvijam nova zdravljenja in v telo vnašam mlade celice," dodaja. Po njegovem mnenju "nam ta tehnologija odpira pot do preobrnitve staranja".

Po diagnozi neozdravljive bolezni še bolj osredotočen na raziskave

Johnson je pred kratkim razkril, da so mu diagnosticirali neozdravljivo avtoimunsko bolezen, avtoimunski gastritis, pri kateri imunski sistem napada zdrave celice želodčne sluznice.

Ob tem je napovedal, da želi poiskati rešitev tudi za svojo bolezen. Prepričan je, da bi lahko umetna inteligenca, napredne genetske analize in prilagojene terapije v prihodnosti spremenile pogled na bolezni, ki danes veljajo za neozdravljive.

"Diagnoza neozdravljive bolezni je ena najboljših stvari, ki so se mi zgodile v zadnjem času. Odprla mi je povsem nove možnosti za obnovo in krepitev telesa," je dejal.

Odzivi javnosti: od navdušenja do ostrih kritik

Johnsonove izjave so sprožile burne odzive na družbenih omrežjih. Medtem ko nekateri njegovo delo vidijo kot pionirsko raziskovanje prihodnosti medicine, drugi opozarjajo na etična vprašanja in pretirane obljube.

Eden od uporabnikov je zapisal: "Bryan Johnson je primer, kaj se zgodi, ko ima človek, ki ga smrt patološko straši, preveč denarja."

Johnson se na podobne kritike odziva z argumentom, da njegovi nenavadni eksperimenti niso namenjeni zgolj njemu, temveč prispevajo k razvoju novih medicinskih odkritij in tehnologij, ki bi lahko v prihodnosti koristile širši družbi.