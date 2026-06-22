Manjkajoči zob danes lahko pomeni večji problem čez nekaj let

Ste izgubili enega ali več zob in si rekli, da boste rešitev poiskali pozneje? Niste edini. Veliko ljudi se po izgubi zob prilagodi novim okoliščinam in zdravljenje odloži za mesece ali leta. Prav čakanje pa je pogosto največja napaka. Ko zob manjka, se procesi v čeljusti namreč ne ustavijo. Kost začne postopoma izgubljati volumen, zdravljenje pa lahko postane zahtevnejše. Dobra novica je, da sodobna implantologija danes omogoča rešitve tudi v primerih, ki so še pred nekaj leti veljali za skoraj nerešljive.

V implantološkem centru odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se ukvarjajo z zdravljenjem najzahtevnejših oblik brezzobosti in izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti. S pomočjo naprednih metod ALL-ON-X , digitalnega načrtovanja terapije in individualiziranega pristopa lahko pomagajo tudi pacientom, ki so drugje slišali, da zanje ni več rešitve.

Kaj se zgodi, če po izgubi zob predolgo čakamo?

Večina ljudi izgubo zoba najprej dojema kot estetsko težavo, vendar imajo zobje veliko pomembnejšo vlogo. Omogočajo pravilno žvečenje, sodelujejo pri govoru, podpirajo obrazne strukture in pomagajo ohranjati zdravo čeljustno kost.

Ko zob manjka, kost na tem mestu izgubi svojo funkcijo in začne postopoma izgubljati volumen. Temu procesu pravimo atrofija čeljustne kosti. Sprva posledice niso opazne, sčasoma pa se lahko pojavijo težave pri žvečenju, spremembe obraznih potez, slabša stabilnost protez in dodatne obremenitve čeljustnega sklepa.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, opozarja, da brezzobosti ne smemo ignorirati. Čim prej se začne načrtovanje zdravljenja, več možnosti je na voljo in praviloma je terapija tudi manj zahtevna.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 34-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: Jan Lukanović

Če so vam rekli, da nimate dovolj kosti, to še ne pomeni, da rešitve ni

Mnogi pacienti v Ortoimplant DENTAL SPA pridejo z enako zgodbo. Po izgubi zob so leta odlašali z zdravljenjem, nato pa so jim drugje povedali, da nimajo več dovolj kosti za implantate.

Danes je slika drugačna. Ortoimplant DENTAL SPA je specializiran za zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti. Poleg klasične metode ALL-ON-4 uporabljajo tudi najnaprednejše implantološke tehnike, kot so Zygoma ALL-ON-4, pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati.

Prav te metode pogosto predstavljajo rešitev za paciente, ki so že skoraj obupali nad možnostjo fiksnih zob.

Danes lahko svoj novi nasmeh vidite še pred začetkom zdravljenja

Eden najpogostejših razlogov za odlašanje je negotovost. Kako bodo novi zobje videti? Ali bodo delovali naravno? Ali bo rezultat res takšen, kot si ga predstavljam?

V Ortoimplant DENTAL SPA se vsak specialistično-diagnostični pregled začne z napredno digitalno diagnostiko. Ta vključuje MFA analizo, RTG in 3D CBCT diagnostiko, intraoralno skeniranje, fotografiranje ter pripravo individualnega načrta zdravljenja.

Natančna diagnostika je ključni korak pri zahtevnih implantoloških primerih. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

S kombinacijo vseh podatkov strokovna ekipa ustvari digitalni prikaz prihodnjega nasmeha, ugriza in funkcije zob. Pacient tako prvič vidi, kako bi lahko izgledal njegov nasmeh po zaključeni terapiji. Digitalno načrtovanje omogoča tudi večjo varnost posega in bolj predvidljive dolgoročne rezultate.

Uspeh implantatov ni odvisen samo od količine kosti

Na uspešno zraščanje implantata s kostjo vplivajo številni dejavniki, ki jih s prostim očesom ni mogoče oceniti. Pomanjkanje vitamina D, motnje v presnovi kalcija in fosforja ter različna presnovna neravnovesja lahko pomembno vplivajo na proces celjenja. Zato so v Ortoimplant DENTAL SPA uvedli tudi diagnostiko kostnega metabolizma. Z analizo več kot 50 različnih parametrov pridobijo celovit vpogled v stanje organizma še pred začetkom zdravljenja, ocenijo morebitna tveganja in terapijo prilagodijo posameznemu pacientu.

Individualizacija terapije je eden od razlogov, da se uspešno lotevajo tudi najzahtevnejših oblik brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti.

Ko implantologija postane celostna izkušnja

V Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da uspeh terapije ni odvisen le od posega, temveč tudi od priprave organizma in kakovosti okrevanja. Zato so razvili edinstven protokol DENTAL SPA, ki združuje napredno implantologijo, podporne regenerativne terapije in celostno skrb za pacienta. Del protokola so limfna drenaža, ozonoterapija, intravenska suplementacija vitaminov ter hiperbarična kisikova terapija. Pacientom je na voljo tudi Zuu Bar, edinstven prostor za sprostitev pred ali po posegu.

Del protokola DENTAL SPA predstavljajo tudi podporni tretmaji. Foto: Jan Lukanović

Posebnost centra je tudi možnost analgosedacije, pri kateri je pacient sproščen in brez občutka strahu, postopek pa ves čas nadzoruje specialist anesteziolog.

Za tem pristopom stoji več kot 34 let izkušenj dr. Zdenka Trampuša, DDS, ki skupaj z ženo Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem nadaljuje tradicijo zdravljenja najzahtevnejših primerov brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti.

Če so vam kdaj rekli, da zaradi pomanjkanja kosti niste kandidat za implantate, to še ne pomeni, da rešitve ni. V Ortoimplant DENTAL SPA s pomočjo napredne diagnostike in individualiziranega pristopa pacientom pomagajo najti rešitev tudi v zahtevnejših primerih. Naročite se na prvi specialistično-diagnostični pregled in preverite, kakšne možnosti sodobna implantologija ponuja danes. ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ilica 283

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 3703 498

E-pošta: info@ortoimplant.hr

Dr. Martin Trampuš, Ivana Trampuš in dr. Zdenko Trampuš Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA