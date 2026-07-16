Lenny Kravitz že desetletja navdušuje oboževalce – ne le z glasbo, temveč tudi z izjemno telesno pripravljenostjo. Čeprav je star 62 let, ima zavidljivo postavo in izrazito izklesane trebušne mišice, zaradi katerih ga mnogi primerjajo z bistveno mlajšimi zvezdniki. Posebno pozornost pa vzbuja tudi njegov nenavaden način treninga, saj telovadi v usnjenih hlačah, kavbojkah in škornjih namesto v športnih oblačilih.

Slavni ameriški rocker Lenny Kravitz krasi novo naslovnico revije Men's Health, za katero je razkril, kako pri 62 letih oblikuje svoje trebušne mišice, pa tudi zakaj najraje telovadi v usnjenih hlačah, mrežastih majicah in celo škornjih.

Pravi, da pri tem ne gre za modno predstavo ali marketinški trik, ampak za povsem praktičen razlog. "Na odru nastopam v usnju, džinsu in podobnih oblačilih, zato v istih hlačah tudi treniram. Tako lahko vadbo opravim kadarkoli in kjerkoli, ne da bi se moral preoblačiti," je razložil.

Ob tem dodaja, da za spremljanje telesne pripravljenosti ne uporablja pametnih ur ali drugih nosljivih naprav, njegov najzanesljivejši pokazatelj so kar njegove značilne usnjene hlače. "Če so moje hlače nekoliko pretesne, vem, da izgubljam formo," je povedal in dodal, da mu je igralec Denzel Washington nekoč zaupal stavek, ki se ga še danes drži: "Hlače nikoli ne lažejo."

Usnjene hlače sicer uporablja predvsem pri treningu z utežmi, medtem ko za vadbo kardia obleče trenirko, saj se pri takšni vadbi precej bolj poti.

Do vrhunske forme ga je pripeljal osebni trener

Čeprav danes velja za enega najbolje telesno pripravljenih glasbenikov na svetu, Kravitz ni bil vedno navdušen nad fitnesom. Resneje je začel trenirati šele konec devetdesetih let, ko je med nastajanjem albuma 5 spoznal osebnega trenerja Dodda Romera.

"Spremenil me je v popolnoma drugega človeka," pravi zvezdnik in dodaja, da je vadba takrat postala pomemben del njegovega vsakdana. Ne vidi je zgolj kot način oblikovanja telesa, ampak tudi kot priložnost za osebno rast. "Moja filozofija je, da vsak dan naredim nekaj več kot prejšnji dan. Vedno želim iti dlje, kot sem šel včeraj."

Vadba, ki ohranja njegovo izklesano postavo

Po poročanju Men's Healtha Kravitz trenira od pet- do šestkrat tedensko. Njegovi treningi trajajo med 45 in 60 minut, temeljijo pa na velikem številu ponovitev, vajah za moč in intenzivnem treningu jedra telesa.

Vadba vključuje vlečenje škripca s podprijemom, metulj na napravi za prsne mišice, izteg tricepsa sede, vajo superman za hrbtne mišice, dvige kolen oziroma trebušnjake v vesi ter kombinacijo sedečega pregiba za biceps in arnoldovega potiska za ramena.

Velik poudarek namenja tudi vajam za trebušne mišice in stabilizacijo trupa, zaradi česar ohranja izrazito izklesan trebuh, ne da bi pretirano povečal mišično maso.

Ne želi največjih mišic, ampak funkcionalno, naravno telo

Za revijo je še razložil, da njegov cilj nikoli ni bil postati večji ali bolj mišičast. "Želim ozko silhueto, nekakšno kombinacijo Spider-Mana in Brucea Leeja," je povedal in dodal, da ga pri telesni pripravljenosti navdušujeta predvsem gibljivost in funkcionalna moč legendarnega mojstra borilnih veščin.

Prav zato njegova vadba temelji na visokem številu ponovitev in zmernih obremenitvah, kar mu omogoča ohranjanje mišičnega tonusa, gibljivosti in eksplozivnosti.

Nagovoril je tudi ugibanja, ali je njegova postava rezultat hormonskih terapij in drugih sredstev za izboljšanje zmogljivosti. "Vse to je naravno. Ne uporabljam peptidov, rastnega hormona ali testosterona. Nikoli nisem jemal ničesar," je poudaril.

Pojasnjuje, da prisega predvsem na redno vadbo, uravnoteženo prehrano in doslednost, čeprav se zaveda, da se nekateri odločajo tudi za drugačne pristope.

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