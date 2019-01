Klinično dokazano: to so učinki matičnega mlečka

Matični mleček je neverjetno superživilo, ki poleg tega, da izboljšuje naš imunski sistem, zniža sistemsko vnetje, holesterol in hkrati poveča količino hormonov, ki zmanjšujejo apetit. To so zadnja dognanja klinične raziskave, ki je potekala na Fakulteti za vede o zdravju.

Doc. dr. Zala Jenko Pražnikar in doc. dr. Ana Petelin sta vodili klinično študijo, ki je potekala v sodelovanju s podjetjem Medex. Njen glavni namen je bil dokazati zdravilne učinke matičnega mlečka.

Klinične raziskave pri nas pripravijo in vodijo za to pristojne osebe, pred samo izvedbo klinične raziskave pa njen protokol pregleda in potrdi še pristojna etična komisija. Foto: Mediaspeed

Za tovrstno raziskavo so se na Fakulteti za vede o zdravju odločili predvsem v želji po iskanju novih ugotovitev glede učinkov matičnega mlečka. "Glede na to, da je bilo že dokazano, da ima matični mleček številne pozitivne učinke na zdravje, nas je zanimal še učinek matičnega mlečka na nizko stopnjo kroničnega vnetja. Ta se pojavlja pri čezmerni telesni masi in je ključnega pomeni pri nastanku številnih bolezni, ki so povezane s čezmerno telesno maso in debelostjo, pojasnjujeta doc. dr. Zala Jenko Pražnikar in doc. dr. Ana Petelin, vodji raziskave.

Kaj je matični mleček? Matični mleček je najdragocenejši pridelek iz čebeljega panja. Proizvajajo ga mlade čebele dojilje, stare od pet do 12 dni, ki še ne letijo. Matični mleček je izloček njihovih žlez, s katerim prve tri dni hranijo svoj zarod in matico, po tretjem dnevu pa je z matičnim mlečkom hranjena le še ličinka matice. Matični mleček je njena edina hrana do konca življenja. Čebelja kraljica – matica – je po genetski zasnovi povsem enaka drugim čebelam, zaradi hranjenja z matičnim mlečkom pa je edina plodna čebela, skoraj dvakrat večja in živi kar 15-krat dlje od drugih čebel.

Številne raziskave so že v preteklosti pokazale, da matični mleček povečuje pretok krvi skozi žile in zniža arterijski krvni tlak, niža raven celokupnega holesterola in holesterola LDL. "Dokazano je bilo tudi, da ima matični mleček protitumorsko delovanje in antioksidativne lastnosti. Res pa je, da je bila večina študij, ki so jih do zdaj opravili, narejenih samo na celičnih linijah ali laboratorijskih živalih. Zelo malo pa je bilo do zdaj študij, opravljenih na ljudeh."

Na Fakulteti za vede o zdravju so se zato odločili izvesti klinično raziskavo in ugotoviti vplive matičnega mlečka na lipidni profil ter na nizko stopnjo kroničnega vnetja, ki se pojavlja pri čezmerni telesni masi.

S pomočjo matičnega mlečka do boljšega imunskega sistema in tudi do nižjega holesterola. Foto: Getty Images "Naša pričakovanja so namreč bila, da ima matični mleček ugoden vpliv tudi na znižanje nizke stopnje kroničnega vnetja pri zdravih asimptomatskih posameznikih z rahlo povišano telesno maso. Obenem smo želeli potrditi tudi že dokazane pozitivne učinke matičnega mlečka na lipidni profil," sta nam še pojasnili Zala Jenko Pražnikar in Ana Petelin, ki sta s svojimi ugotovitvami tako dokazali še dodatne blagodejne učinkovine matičnega mlečka. Celovit spekter učinkovin tako potrjuje, da je matični mleček nedvomno superživilo, ki bo pripomoglo k bolj zdravemu telesu.

Po desetih tednih potrditev teze

Klinična raziskava je trajala deset tednov, vanjo pa je bilo vključenih trideset naključno izbranih zdravih ljudi, ki so jemali 2000 mg matičnega mlečka na dan, in trideset enako izbranih posameznikov, ki so jemali placebo. Sodelujoči v raziskavi so bili stari od 30 do 45 let in niso imeli nikakršnih bolezenskih simptomov. Skupno jim je bilo samo to, da so imeli vsi nekoliko povišano telesno maso in delež maščevja.

"Meritve so potekale petkrat, in sicer ob začetku klinične raziskave, po dveh, štirih in osmih tednih jemanja matičnega mlečka ali placeba ter še po dveh tednih po končanem jemanju matičnega mlečka ali placeba," sta še pojasnili Zala Jenko Pražnikar in Ana Petelin.

Raziskava je pokazala, da matični mleček pozitivno vpliva na lipidni profil, kar pomeni znižanje celokupnega holesterola, pa tudi na znižanje holesterola LDL, na nizko stopnjo kroničnega vnetja, na dvig antioksidativnega potenciala ter na povečan občutek sitosti.

"Dva tedna po prenehanju jemanja matičnega mlečka so bili ti pozitivni učinki v večjem delu še vedno opazni. Večina učinkov je bila že pokazanih, za nas je bil najbolj zanimiv učinek matičnega mlečka na povečanje sitosti."

Klinična študija je dokazala, da matični mleček: Foto: Getty Images • dvigne raven lastnih antioksidantov, • zniža sistemsko vnetje, • zniža holesterol, • poveča količino hormonov, ki zmanjšujejo apetit.

Sodelujoči v raziskavi so uživali Medexov matični mleček Bio gelee royale forte, ki v eni kapsuli vsebuje 1000 mg matičnega mlečka iz ekološke pridelave.

V Medexu ga priporočajo vsem, ki so dnevno vpeti v različne aktivnosti in zato pod različnimi obremenitvami, glede na najnovejša odkritja pozitivnih učinkov matičnega mlečka na naše telo pa lahko rečemo, da bo z izdelkom naredil nekaj dobrega zase prav vsak, ki razmišlja o svojem zdravju zdaj in v prihodnosti.