Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
4.00

pogovor iskrenost odnosi

Ponedeljek, 6. 4. 2026, 4.00

7 ur, 28 minut

Kdaj iskrenost v odnosu ni najboljša ideja

Avtor:
B. G.

par, odnos, moški, ženska | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Od mladih nog nas učijo, da je iskrenost ena najpomembnejših vrednot. A v odraslih odnosih hitro postane jasno, da stvari niso tako preproste. Nekatere resnice namreč ne povezujejo, ampak lahko odnos celo ranijo – še posebej, če so izrečene brez občutka, konteksta ali skrbi za drugega.

Živimo v družbi, kjer velja prepričanje, da je iskrenost vedno in povsod cenjena, pri čemer pa pozabljamo nekaj ključnega: iskrenost brez empatije je brutalnost. Iskrenost sama po sebi pa še ne pomeni bližine. Psihologinja Jennifer C. Veilleux je za Time povedala, da če nekdo svoje misli le izreče, brez dialoga in sočutja, to ne izboljša odnosa. Resnica, izrečena na grob način, lahko deluje kot osebni napad – še posebej v že napetih odnosih.

Pomembno je razmisliti, kako bo informacija vplivala na partnerja in ali je sploh potrebna. Ključno ni le, kaj povemo, ampak tudi kako to povemo.

Terapevtka Kate Engler za Time razlikuje med iskrenostjo, ki izhaja iz želje po izboljšanju odnosa, in tisto, ki je le izbruh čustev. Prva vključuje razmislek in ranljivost, druga pa je pogosto ostra, impulzivna in lahko prizadene.

par, odnos, moški, ženska | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako lahko škodi

V nekaterih odnosih se iskrenost uporablja celo kot orožje – kot način, da partnerju vrnemo bolečino. Drugič pa ljudje preprosto ne pomislijo, kako bodo njihove besede vplivale na drugega.

Preveč neposredna iskrenost lahko povzroči sram, bolečino in zmanjša zaupanje. Če nekdo uporablja "iskrenost" za napade, drugi težko ostane odprt in ranljiv. Takšna komunikacija pogosto vključuje kritiko, prezir ali obrambno držo – vzorce, ki lahko odnos resno načnejo.

Hkrati tak način izražanja škodi tudi tistemu, ki ga uporablja, saj ustvarja nezdrav komunikacijski vzorec, v katerem težko dobi, kar v odnosu potrebuje.

par, odnos, moški, ženska | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako biti iskren na pravi način

Strokovnjaki poudarjajo, da dobra iskrenost ni groba, ampak premišljena. Včasih je določene nepomembne stvari, ki bi partnerja le prizadele in ne bi imele prave koristi, celo bolje izpustiti.

Ko pa je iskrenost potrebna, jo lahko ublažimo. Pomaga, če govorimo iz svoje perspektive in uporabljamo stavke, ki se začnejo z jaz, na primer: "Jaz menim …" ali "Jaz to vidim tako …". S tem ne vsiljujemo "resnice", ampak delimo svoje doživljanje.

Prav tako je koristno začeti z nečim pozitivnim in šele nato izreči kritiko. Namesto napada ustvarimo prostor za pogovor. Najboljša iskrenost namreč ni tista, ki udari naravnost, ampak tista, ki upošteva tudi občutke drugega in odpira dialog.

