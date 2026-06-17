Strokovnjaki ugotavljajo, da partner pogosto prevzame vlogo neformalnega skrbnika za zdravje. Spremlja življenjske navade, opozarja na zdravstvene težave in spodbuja pravočasno iskanje zdravniške pomoči. Prav zaradi tega se poroka vse pogosteje obravnava kot pomemben dejavnik preventivne zdravstvene oskrbe.

Ob poroki večina najprej pomisli na ljubezen, predanost in skupno življenje, a sodobne raziskave vse bolj kažejo, da ima zakonska zveza tudi pomembne zdravstvene učinke. Analize milijonov zdravstvenih kartotek razkrivajo, da lahko stabilno partnerstvo vpliva na daljšo življenjsko dobo, manjše tveganje za resne bolezni in boljše duševno zdravje.

Manjše tveganje za bolezni srca in ožilja

Ena najopaznejših koristi zakonske zveze je povezana s srčno-žilnim zdravjem. Raziskave kažejo, da imajo poročeni posamezniki manjše tveganje za srčni infarkt, možgansko kap ter druge bolezni srca in ožilja.

Pomemben razlog je nižja raven kroničnega stresa. Dolgotrajni in stabilni partnerski odnosi pomagajo uravnavati stresne hormone, kar pozitivno vpliva na delovanje srca in celotnega organizma. Poleg tega partnerji pogosto skrbijo drug za drugega med okrevanjem po bolezni ali operaciji, kar lahko pospeši rehabilitacijo in zmanjša tveganje za zaplete.

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Boljše možnosti pri boju z rakom

Posebej zanimive ugotovitve prihajajo s področja onkologije. Obsežne raziskave so pokazale, da imajo neporočeni moški bistveno višjo pojavnost raka, podobno pa velja tudi za ženske, ki nikoli niso bile poročene.

Največje razlike se pojavljajo pri rakih, povezanih z okužbami, zlasti pri oblikah raka, ki jih lahko povzroči humani papiloma virus (HPV). Razlog za boljše rezultate pri poročenih parih je predvsem večja verjetnost rednih preventivnih pregledov, pravočasnega odkrivanja sprememb in doslednega spremljanja zdravstvenega stanja.

Ko se bolezen pojavi, ima pomembno vlogo tudi podpora partnerja. Partner pogosto prvi opazi opozorilne znake, spodbuja obisk zdravnika ter pomaga med zdravljenjem in okrevanjem. Raziskave kažejo, da imajo bolniki z močno podporno mrežo praviloma boljše možnosti za uspešno zdravljenje in daljše preživetje.

Posebej izrazite razlike so opazne pri starejših od 50 let, kjer povezava med zakonskim statusom in zdravstvenimi izvidi postane še močnejša.

Duševno zdravje je tretja velika prednost

Poleg telesnega zdravja pomembne koristi prinaša tudi področje duševnega blagostanja. Dolgotrajno partnerstvo lahko zmanjšuje tveganje za depresijo, tesnobo in občutke osamljenosti.

Skupno življenje ustvarja občutek pripadnosti, varnosti in čustvene stabilnosti. Partnerja si delita vsakodnevne izzive, se medsebojno podpirata in skupaj premagujeta stresne življenjske dogodke. Takšna povezanost pozitivno vpliva na delovanje možganov in pomaga ohranjati psihološko odpornost tudi v težjih obdobjih.

Poleg čustvene podpore ima pomembno vlogo finančna stabilnost, ki jo pogosto prinaša skupno gospodinjstvo. Manj finančnih skrbi lahko pomeni manj stresa in boljše splošno počutje.

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Pa vendar: ključ ni poroka, ampak kakovostni odnosi

Kljub spodbudnim ugotovitvam raziskovalci opozarjajo, da poroka sama po sebi ni čudežna rešitev za dolgo življenje. Zakonski status je pogosto predvsem pokazatelj širšega življenjskega sloga.

Pri ljudeh z močnimi socialnimi mrežami, zdravimi navadami in stabilnim življenjskim okoljem je verjetnost, da se bodo poročili, večja. Prav ti dejavniki pomembno prispevajo k boljšemu zdravju. Poročeni posamezniki v povprečju manj kadijo, se več gibajo in pogosteje obiskujejo zdravnike, kar dodatno izboljšuje njihove zdravstvene rezultate.

Strokovnjaki zato poudarjajo, da ključ do boljšega zdravja ni nujno poročni list, temveč kakovostni medosebni odnosi. Podobne koristi lahko namreč dosežejo tudi samski ljudje z močno socialno podporo: tesni prijatelji, družinski člani ali odrasli otroci lahko prevzamejo vlogo pomembnega zagovornika zdravja.

Odločilna dejavnika sta povezanost in skrb drug za drugega. Ko ima posameznik ob sebi nekoga, ki ga spodbuja k zdravemu življenju, spremlja njegovo počutje in mu stoji ob strani v težkih trenutkih, so zdravstveni učinki lahko zelo podobni tistim, ki jih strokovnjaki opažajo pri poročenih parih.

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