Kako vstopiti v september brez anksioznosti?

Oglasno sporočilo

Se spoprijemate z neprijetnimi občutki zaskrbljenosti, živčne napetosti ali celo strahu, ko pomislite na jesenske obveznosti na delovnem mestu ali v šoli? Tako imenovan popočitniški sindrom in tudi podopustniška depresija sta pogosta spremljevalca zadnjih poletnih dni. Na pomoč vam lahko priskočijo psihobiotiki – naravna rešitev, ki pomaga okrepiti črevesno floro in na ta način pozitivno vpliva na duševno zdravje.

Zaskrbljenost, živčna napetost in strah so lahko posledica neravnovesja v črevesju

Misel na to, da vas znova čakajo naporne delovne ali učne obveznosti, vas lahko spravlja v vse večji stres, ki pa mu lahko učinkovito presekate pot.

Prekinite krogotok stresa in tesnobe

Stres v telesu sproža zdravju škodljive procese – pretirano se poviša raven kortizola, ki mu pravimo tudi hormon stresa, kar lahko v črevesju povzroči pravo zmedo, saj se ravnovesje v mikrobioti začne rušiti in dobre črevesne bakterije izgubljajo svojo moč. To pa lahko vodi v tesnobo ali depresijo, zmanjšajo pa se lahko tudi miselne sposobnosti in spomin. Stresu lahko prekrižamo pot z uživanjem psihobiotikov, s katerimi si črevesna mikrobiota opomore, da lahko učinkovito opravlja vse svoje naloge.

Ali ste vedeli, da lahko na vaše razpoloženje in motivacijo vpliva tudi stanje v črevesju?

Naravni potencial psihobiotikov

Okrepitev črevesne mikrobiote znižuje raven kortizola v telesu in zviša raven serotonina, ki ga poznamo kot hormon sreče. In to je skrivnost učinkovitega naravnega pristopa, s katerim zmanjšamo ali odpravimo simptome stresa in depresije ter se znebimo občutka tesnobe in neprijetne psihične napetosti.

Čeprav smo si na počitnicah nabrali novih moči in dobre volje, ob koncu poletja pogosto trčimo v zid podopustniškega stresa, anksioznosti ali celo depresije. Na naraven način vam lahko pomagajo psihobiotiki. Več o psihobiotikih

Psihobiotiki so zdravju koristni mikroorganizmi oz. mlečnokislinske bakterije, ki imajo pozitiven vpliv na delovanje možganov in razpoloženje. Tudi prebiotike oz. prehranske vlaknine, ki omenjenim probiotikom pomagajo preživeti in rasti, uvrščamo med psihobiotike.

BrainBiome št. 1 med psihobiotiki Kapsule BrainBiome vsebujejo vodilno formulo mlečnokislinskih bakterij CEREBIOME®(Lactobacillus helveticus Rosell-52 in Bifidobacterium longum Rosell-175). To je najbolj raziskana kombinacija mikroorganizmov pri stresu, tesnobi in depresiji. Vrhunsko prehransko dopolnilo je slovenski izdelek, ki z izvlečkom žafrana dodatno pripomore k čustvenemu ravnovesju. Več o kapsulah BrainBiome BrainBiome je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. V spletni trgovini pa s kodo BRAINBIOME15 do konca avgusta 2021 dobite še 15-odstotni popust pri nakupu tega izdelka. KUPI BrainBiome

Prvobitna vez med možgani in črevesjem

Vam je že babica govorila, da se zdravje začne in konča v črevesju? Temu vsako leto pritrjuje vse več znanstvenih raziskav, ki preučujejo tudi vpliv mikroorganizmov v črevesju na psihično počutje in kognitivne funkcije. Po tako imenovani osi možgani–črevesje namreč poteka nenehna komunikacija in ugotovitve kažejo, da črevesna mikrobiota, torej bakterije v črevesju, učinkuje tudi na naše možgane, vedenje in razpoloženje.

Zdaj veste, kako preprosto ukrepati, ko občutite neobvladljiv stres, neprijetna obdobja tesnobe ali celo depresije. Preizkusite naravno moč znanstveno preverjenih mikroorganizmov v obliki psihobiotikov in pogumno stopite obveznostim vsakdana naproti.

Naročnik oglasnega sporočila je Almadea d.o.o.