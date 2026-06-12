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Avtor:
B. G.

Petek,
12. 6. 2026,
20.36

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek

Natisni članek
narava duševno zdravje tesnoba utrujenost

Petek, 12. 6. 2026, 20.36

28 minut

Kako v 15 minutah na prostem doseči največjo korist za duševno zdravje

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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narava, sprehod | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Za boljše duševno počutje ni treba načrtovati dolgih pohodov ali oddihov ob koncu tedna v neokrnjeni naravi. Raziskave kažejo, da lahko že 15 minut na prostem občutno zmanjša stres, tesnobo in utrujenost ter izboljša razpoloženje.

Pomembno pa ni le, koliko časa preživimo zunaj, temveč predvsem to, kako ta čas izkoristimo. Strokovnjaki opozarjajo, da zgolj fizična prisotnost v naravi ni dovolj. Prave koristi prinaša zavestno opazovanje okolice in občutek povezanosti z naravnim svetom.

Obsežna analiza 78 raziskav je pokazala, da stik z naravo – tudi v urbanem okolju – zmanjšuje simptome stresa, depresije, jeze in duševne izčrpanosti. Hkrati povečuje občutek energije, vitalnosti in notranjega miru, poroča Time.

Raziskovalci pojasnjujejo, da narava pomaga prekiniti tok skrbi in misli, ki nas obremenjujejo v vsakdanjem življenju. Pozornost preusmeri v sedanji trenutek, kar omogoča hitrejšo psihološko obnovo. Tudi kratki obiski zelenih površin imajo zato merljive pozitivne učinke.

Posebej izraziti so bili učinki pri mladih odraslih, ki se pogosto soočajo z višjo stopnjo stresa in tesnobe. Med različnimi vrstami zelenih površin so največ koristi prinesli mestni gozdovi oziroma bolj gosto poraščena območja, saj ustvarjajo občutek umika od hrupa, prometa in vsakodnevnih obveznosti.

narava, sprehod | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako se povezati z naravo in okrepiti dobro počutje

Raziskave kažejo, da kakovost stika z naravo odtehta količino časa, ki ga v njej preživimo. Kratek, a pozoren sprehod lahko prinese več koristi kot ura hoje, med katero ves čas preverjamo telefon.

Ena izmed preprostih metod za krepitev povezanosti z naravo je vsakodnevno zapisovanje treh lepih stvari, ki jih opazimo v okolju. To so lahko petje ptic, vonj cvetja, igra svetlobe med drevesi ali prijeten vetrič. Ljudje, ki so takšno vajo izvajali en teden, so poročali o boljšem duševnem počutju in močnejšem občutku povezanosti z naravo, učinki pa so trajali še več tednov po koncu vaje.

Kaj početi med 15-minutnim sprehodom

Največ koristi bomo imeli, če med sprehodom vključimo svoja čutila. Poslušamo ptičje petje, opazujemo gibanje dreves v vetru, zaznavamo različne vonje in teksture. Pomemben je tudi čustveni odziv, da si dovolimo občutiti navdušenje, mir ali občutek občudovanja ob prizorih, ki nas obkrožajo.

Pozornost lahko namenimo tudi lepoti narave. Sončni zahod, zanimiv oblak ali mogočno drevo so lahko dovolj, da za trenutek ustavimo hiter tempo dneva. Fotografiranje ni problematično, če nam pomaga bolj pozorno opazovati okolico, ne pa če pozornost ves čas ostaja usmerjena v zaslon.

Še globlji učinek lahko dosežemo z razmislekom o tem, kaj v nas prebujajo naravni prizori in zakaj. Nekateri svoje občutke zapisujejo v dnevnik, drugi jih izrazijo skozi ustvarjanje ali preprosto skozi trenutek tihega razmišljanja.

narava, sprehod | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Za boljše počutje ni potreben narodni park

Strokovnjaki ob tem še poudarjajo, da za pozitivne učinke ni nujno obiskati oddaljenih naravnih območij. Koristi lahko prinesejo že bližnji park, drevored ob ulici ali celo pogled na drevo skozi okno stanovanja.

Ljudje imamo prirojeno sposobnost odzivanja na naravno okolje, vendar jo v sodobnem svetu pogosto zanemarjamo. Medtem ko digitalne naprave nenehno tekmujejo za našo pozornost, narava od nas zahteva le nekaj preprostega: da se ustavimo in jo zares opazimo. Včasih je že 15 minut dovolj, da se počutimo mirnejše, bolj osredotočene in psihično bolj odporne.

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