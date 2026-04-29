Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
29. 4. 2026,
13.16

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

zdravje skrb zase čas zase prvomajski prazniki

Kako si vzeti čas zase med prvomajskimi prazniki

skrb zase | Foto Shutterstock

Prvomajski prazniki so idealna priložnost, da za nekaj dni upočasnite tempo in se odmaknete od vsakodnevnih obveznosti. V času, ko so dnevi daljši, narava v razcvetu, urniki pa nekoliko manj natrpani, si lahko končno namenite pozornost, ki jo pogosto odlagate. Čas zase ni razkošje, temveč potreba, na katero ne smemo pozabiti. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj koristnih nasvetov za mirno praznično vzdušje.

Začnite jutro brez hitenja

Namesto klasičnega jutranjega drvenja si privoščite počasnejši začetek dneva. Vstanite brez alarma, pripravite si zajtrk, ki vas razveseli, in nekaj minut preživite v tišini. Tudi preprost ritual, kot je kava na balkonu ali sprehod po svežem zraku, lahko ustvari občutek miru in lahkotnosti.

Odložite telefon za nekaj ur

Veliko ljudi praznike preživi z eno roko na telefonu in z drugo pri kosilu. Poskusite drugače in določite del dneva, ko boste brez družbenih omrežij, sporočil in nepotrebnega brskanja. Ko umirite digitalni hrup, se hitreje povežete sami s seboj in lažje opazite, kaj v resnici potrebujete.

Pojdite v naravo

Pomlad je kot ustvarjena za pobeg na svež zrak. Sprehod skozi gozd, obisk hriba, vožnja s kolesom ali sedenje ob reki imajo izjemen vpliv na počutje. Narava pomirja misli, zmanjšuje napetost in vrača občutek prisotnosti. Ni treba načrtovati velikega izleta, dovolj je že ena ura zunaj.

Naredite nekaj samo zase

Prazniki naj ne bodo namenjeni le obiskom, kuhanju in organizaciji. Vzemite si čas za dejavnost, ki vas iskreno veseli. Preberite knjigo, uredite balkon, ustvarjajte, pecite, telovadite ali si pripravite domači lepotni večer. Ključno je, da izberete nekaj, kar počnete zaradi sebe, ne zaradi pričakovanj drugih.

Dovolite si počitek brez slabe vesti

Počitek ni lenoba! Če čutite utrujenost, si dovolite popoldanski počitek, daljši spanec ali dan brez načrtov. Telo in um včasih potrebujeta ravno to, da se lahko obnovita. Ko si vzamete čas za regeneracijo, ste pozneje bolj zbrani, potrpežljivi in zadovoljni.

Postavite meje svojemu času

Ni nujno, da sprejmete vsako povabilo ali izpolnite vsako željo okolice. Če potrebujete miren dan doma, si ga vzemite. Če vam ustreza manj druženja, je to povsem sprejemljivo. Prazniki so tudi vaši, zato jih preživite na način, ki vam ustreza.

Ustvarite trenutke, ki vas bodo napolnili

Včasih so najlepši trenutki najpreprostejši. Kosilo na soncu, smeh z bližnjimi, tišina v naravi ali večer ob sveči lahko pomenijo več kot natrpan urnik. Namesto da praznike zapolnite do zadnje minute, raje ustvarite prostor za lepe občutke.

Naj bodo prazniki tudi oddih za vas

Prvomajski prazniki niso le prosti dnevi na koledarju, temveč priložnost, da se vrnete k sebi. Ko si vzamete čas zase, ne zanemarjate drugih, temveč skrbite za svojo energijo in notranji mir. Prav to je pogosto največ, kar si lahko podarite.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
