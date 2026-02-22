Nedeljski večeri so za marsikoga pravi čustveni izziv. Konec tedna se izteka, začenjajo se priprave na ponedeljek in nov teden, s tem pa na nove izzive. Ni čudnega, da se veliko ljudi tedaj počuti žalostno in tesnobno.

V angleško govorečem svetu se je takšnega počutja prijel izraz Sunday scaries, nekakšna nedeljska tesnoba, ki pride pozno v nedeljo, ko se nam v misli prikrade ponedeljek in z njim vse obveznosti, ki nas čakajo.

Strokovnjaki pravijo, da gre pravzaprav za precej pogost pojav, poroča revija Time. Da je človek žalosten, ker se izteka konec tedna, je povsem običajno, težava nastane, ko začne to resno vplivati na vsakdanje delovanje – ko se ne morete zbrati, ne morete spati ali se začnete pomirjati z alkoholom ali tabletami. Takrat je smiselno poiskati pomoč.

Kaj je nedeljska tesnoba?

Običajno se kaže na dva načina; kot žalost ali slabo razpoloženje, ker se izteka konec tedna, ali kot tesnoba zaradi prihajajočega tedna. Lahko pa občutimo tudi oboje.

Ti občutki se pogosto začnejo že v nedeljo popoldne. Lahko se pojavijo razdražljivost, utrujenost, slabša koncentracija ali izguba veselja do stvari (anhedonija). Če pa vas predvsem skrbi prihodnji teden oziroma mislite na to, kaj vse vas čaka, gre za t. i. anticipatorno tesnobo – strah pred tem, kar prihaja.

Foto: Shutterstock

Zakaj se pojavi?

Razlogi so različni. Pogosto so povezani z delom, na primer strah pred izgubo službe, odpor do vračanja v pisarno, težave z odklopom od dela po službi. Lahko pa je povezana tudi s preveliko obremenitvijo, da vas delo čez teden tako utrudi in izčrpa, da si do nedelje zvečer komaj malo odpočijete.

Če se počutite tako, je čas za resen razmislek o daljšem dopustu ali vsaj spremembi delovnika, saj lahko to vodi do izgorelosti.

Kako se spopasti z nedeljsko tesnobo

Eden najboljših načinov je, da se zavestno osredotočite na sedanjost. Pomagata lahko meditacija ali aplikacija za sproščanje – tudi če le za deset ali 15 minut. Pomembno je, da ne zapadete v katastrofične misli o prihodnosti, svetujejo pri Timu.

Pomagajo lahko naslednje stvari:

manj časa na telefonu ali družbenih omrežjih,

boljše ravnovesje med delom in prostim časom,

gibanje ali čas na svežem zraku,

načrtovanje prijetnih dejavnosti v nedeljo popoldne ali zvečer,

dejavnosti, ki vas napolnijo z energijo,

dovolj časa za počitek in sprostitev.

Koristno je tudi, da opravke razporedite čez teden, da zanje ne porabite cele nedelje ali konca tedna. Konce tednov si poskusite organizirati tako, da bo dovolj časa za skrb zase, za počitek, za polnjenje baterij.

Foto: Shutterstock

Kdaj poiskati pomoč?

Če so občutki zelo močni in pomembno vplivajo na življenje, ste občutno izčrpani in ne znati najti poti iz začaranega kroga, je dobro govoriti s terapevtom ali psihologom.

Opozorilni znaki so na primer:

težko vstajanje iz postelje zaradi tesnobe,

napadi panike,

potreba po alkoholu za pomiritev,

nespečnost ali nezmožnost koncentracije,

nezmožnost uživanja v koncu tedna.

Včasih se je s tovrstnimi težavami težko spopasti sam, zato je povsem običajno, da poiščete pomoč in se pogovorite s strokovnjakom. Lahko se zaupate tudi osebnemu zdravniku, saj lahko ta hitro prepozna na primer znake izgorelosti in vam bo znal ustrezno pomagati. Ne pozabite, svet se ne bo končal, če si boste vzeli odmor in poskrbeli zase.

Preberite tudi: