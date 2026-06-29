Kako je Sara, uspešna podjetnica, spet našla stik s seboj.

Nikoli v zgodovini nismo imeli toliko orodij, ki bi nam pomagala pri delu. Umetna inteligenca ustvarja vsebine, avtomatizira procese in nam omogoča, da v eni uri naredimo več kot nekoč v celem dnevu. Produktivnost raste, hitrost raste, pričakovanja rastejo. Po vseh pravilih bi morali biti bolj zadovoljni. Pa smo? To vprašanje si je pred časom začela postavljati tudi Sara. Kot uspešna podjetnica je izgubila stik s seboj, izgubila je notranji mir . Vsak dan se je kljub večji produktivnosti počutila vedno bolj utrujeno in izgubljeno, brez iskrice v očeh. Njena rešitev pa ni bila v novi metodi produktivnosti, ampak našla je rešitev v nečem veliko bolj preprostem.

Produktivnost raste, občutek zadovoljstva pa ne vedno

Paradoks sodobnega časa je, da imamo več informacij, več možnosti in več priložnosti kot kadarkoli prej, hkrati pa vse več ljudi poroča o kronični utrujenosti, občutku preobremenjenosti in izgubi notranjega zadovoljstva. V času, ko se borimo za pozornost drugih, se pogosto dogaja nekaj povsem drugega – izgubljamo pozornost do sebe.

Foto: Plastika Skaza

Naši možgani niso ustvarjeni za srečo

Morda težava ni le v tem, koliko delamo, ampak tudi v tem, katere misli skozi dan ponavljamo. Naši možgani namreč niso bili ustvarjeni za srečo, temveč za preživetje. Tisočletja je bilo pomembno predvsem to, da smo nevarnost zaznali hitreje kot priložnost. Zato še danes negativne informacije opazimo hitreje kot pozitivne, kritiko si zapomnimo dlje kot pohvalo in ena slaba novica pogosto zasenči deset dobrih.

Foto: Plastika Skaza Ni nenavadno, da se človek zvečer, kljub opravljenim nalogam in uspešnemu dnevu, počuti, kot da ni naredil dovolj. Dolgo smo verjeli, da je to cena uspeha, danes pa vse več raziskav kaže, da ni vseeno, katere misli skozi dan hranimo in da pozitivne misli vplivajo na naše dobro počutje.

Okolje vpliva na nas bolj, kot si mislimo

Psihologi že desetletja raziskujejo pojav, imenovan priming. Gre za vpliv dražljajev iz okolja na naše razmišljanje, občutke in vedenje. Besede, simboli, barve in predmeti, ki jih srečujemo vsak dan, vplivajo na nas veliko prej, preden se tega sploh zavemo. Kar pogosto videvamo, postopoma postane del našega notranjega dialoga. Če nas ves čas spremljajo stres, pritisk, kronična utrujenost, izgorelost in občutek, da nikoli ni dovolj, bodo te misli sčasoma postale del nas. Če pa se skozi dan srečujemo z opomniki, ki nas vračajo k zaupanju vase, dajejo notranji mir in jasnosti, se začne spreminjati tudi način, kako doživljamo svoj vsakdan. Z afirmacijami za vsak dan lahko naredimo veliko več in ne pustimo, da okolje vpliva na nas.

Foto: Plastika Skaza

Sarina zgodba: ugotovila je, da je ne oblikujejo le odločitve, ampak tudi vsakdanje malenkosti

Prav to je pred časom začela opažati Sara. Osem let je gradila svoje podjetje in navzven je delovalo, da ima vse pod nadzorom. Bila je organizirana, uspešna in učinkovita. V sebi pa je začela opažati nekaj drugega – stalno napetost, razpršenost in občutek, da je ves čas v pogonu. Šele ko je začela opazovati svoj vsakdan, je razumela nekaj pomembnega. Nered na mizi, telefon v roki, neprestana sporočila in vsi drobni dražljaji okoli nje so vplivali na njeno počutje veliko bolj, kot si je predstavljala.

Takrat je dojela, da vprašanje ni več, ali okolje vpliva na nas, temveč kako vpliva. Njena izkušnja je danes ujeta v kratki animirani zgodbi, v kateri se bo prepoznal marsikdo.

Oglejte si Sarino zgodbo:

Sara je začela opažati nekaj, česar prej ni nikoli povezovala s svojim počutjem. Predmeti, barve in besede, ki jih je srečevala vsak dan, so postali tihi opomniki njenega notranjega dialoga. Namesto da bi iskala še eno metodo, se je začela vračati k preprostim trenutkom pozornosti do sebe. Vrnila si je stik s seboj in ponovno je začela slišati sebe.

“Nisem spremenila svojega življenja. Spremenila sem stvari, ki sem jim vsak dan namenjala svojo pozornost. In prav tam se je začela največja sprememba," pojasnjuje podjetnica Sara.

Foto: Plastika Skaza

Včasih ne potrebujemo še ene metode, ampak opomnik

Foto: Plastika Skaza Iz podobnega razmisleka je nastala tudi kolekcija 7 ČAKER podjetja Skaza. Ne kot zbirka kozarcev, ampak kot vsakodnevni opomnik. Sedem različnih barv in simbolov predstavlja sedem notranjih naravnanosti, ki jih sodoben človek pogosto išče – stabilnost, ustvarjalnost, samozavest, odprtost, jasno komunikacijo, fokus in notranji mir.

Barve ponazarjajo notranje naravnanosti, ki podpirajo sedem energetskih centrov našega telesa, ki jim pravimo čakre.

Ideja je preprosta. Ni treba dodajati novih navad ali iskati še ene metode za boljše življenje. Dovolj je, da nekaj, kar že počnemo vsak dan, dobi nov pomen.

Vsakič, ko primemo kozarec v roke, se za trenutek srečamo tudi z mislijo, ki jo želimo okrepiti. Z mislijo, ki nas podpira in nas spomni, kdo želimo biti v svojem dnevu.

Največja veščina sodobnega človeka ni narediti več, ampak ohraniti stik s seboj

Morda danes ne potrebujemo še več informacij, še več aplikacij ali še več stvari. Potrebujemo predvsem več zavedanja, katere misli spuščamo v svoj vsakdan in usmerimo pozornost vase. Ker naši možgani že sami od sebe iščejo razloge za skrb, zavestna izbira misli ni razkošje, temveč odgovornost do sebe in svojega počutja. Morda največja veščina sodobnega človeka ni v tem, da naredi še več, ampak da med vsemi glasovi okoli sebe prepozna tiste misli, ki mu služijo, in jim nameni največ svoje pozornosti.

"V vsakodnevnem hrupu sem postopoma ponovno našla občutek notranjega miru in začela bolj zavestno usmerjati svojo pozornost tja, kjer mi je služila," je svoje spoznanje strnila Sara.

Foto: Plastika Skaza

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